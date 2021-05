Tampa našla kličku v systému! Marodi řádí, platový strop se nepočítá

Favorit supí dál, žádné strachy. Tampa na konci základní části škobrtala, doklepala program samospádem, v play off už se zase převtělila do role kolosu. Neomylně patří mezi jednoho z hlavních lídrů tažení za Stanley Cupem. Proč? Z marodky se vrátili Steven Stamkos a Nikita Kučerov, oba sbírají bod za bodem, v úvodní sérii s Floridou tahali rozhodující esa. A pak je tu ještě ta věc s platovým stropem...

Přiblíží se alespoň částečně ke své předchozí formě? Dokáže vůbec týmu pomoct v play off? Nejen fanoušci Tampy si pokládali před startem vyřazovacích bojů spoustu otázek, hvězdný Nikita Kučerov vynechal celou zkrácenou základní část kvůli zranění v oblasti kyčlí. Návrat ladil s milimetrovou přesností na první zápas série s favorizovanou Floridou. Povedlo se.

Zpátky do kolotoče vlétl skoro až démonicky.

Během šesti zápasů posbíral 11 bodů i přesto, že naposledy naskočil do ostrého mače v šestém finále 28. září 2020 proti Dallasu. Elitní forvard posunul zkraje prvního kola svůj tým o levely výš, než byl na konci základní části. Velikán začal znovu dominovat a předběhl několik zájemců v řadě čekající na pohár. Pomohl i nemalý příspěvek kapitána Stevena Stamkose.

Populární „Stammer“ stál mimo dění od 8. dubna, kdy nedohrál závěrečnou třetinu s Columbusem. Také on se z marodky stihl vrátit včas, jeden z hlavních dělostřelců týmu dosud zapsal osm bodů. Je pátý v produktivitě play off, Kučerov dokonce celé kanadské bodování vede.

Právě o ruské pravé křídlo se příznivci Lightning začali zrovnu strachovat po čtvrtém duelu série, kdy odstoupil ze hry po nesmyslném seknutí Anthonyho Duclaira do kolene. Ale mohyla Panthers se nakonec stejně zbortila, Kučerov se vrátil a obhájce trofeje dotáhl k ukončení série (4:2). Teď s kumpány čeká na rozuzlení série mezi Carolinou a Nashvillem (3:2).

Příběh návratu dvou hvězd a jejich okamžitého úspěchu je sám o sobě zajímavý, propují ho ale také zajímavé souvislosti. Organizace se stala tématem četných diskuzí kvůli tomu, jak aktuální ročník vlastně zvládala. Nadupaný kádr totiž nemohl obstát před závěrečným soudem o splnění platového stropu, který se koná s koncem přestupového období.

Žádný z týmů nesmí po uzávěře trejdů překročit stanovenou hranici, která se letos zasekla na 81,5 milionech dolarů. Už řadu let bylo zřejmé, že Bolts časem dokráčí na rozcestí a budou muset postupně ukázat na některé z hvězd. A poslat je o dům dál. Do vymezeného platového rozmezí by nenacpal soupisku snad ani Harry Houdini.

Podobně jako slavný iluzionista se ale generální manažer Julien BriseBois z finančních pout dokázal elegantně vyvléknout. Našel skulinu, nebo možná spíš pořádnou trhlinu, v systému. Je třeba připomenout šest nejdražších borců Tampy: Andrej Vasilevskij, Nikita Kučerov (oba 9,5 milionu dolarů ročně), Steven Stamkos (8,5), Viktor Hedman (7,85), Brayden Point a Ryan McDonagh (shodně 6,75). Jenom tato klíčová šestice stojí 48,85 milionu dolarů, což je bezmála šedesát procent maximální výše rozpočtu.

A to stále chybí borci jako Ondřej Palát, Yanni Gourde, Tyler Johnson, Michail Sergačjov a Anthony Cirelli, všichni berou okolo pěti milionů. Ve většině případů přitom nejde ani zdaleka o přemrštěné smlouvy, Bolts posbírali v průběhu let takovou kvalitu, že ji zkrátka v rámci možností ani není možné vměstnat do jednoho týmu.

Alespoň se to zdálo...

Jak už bylo řečeno, vedení klubu z města na břehu malebného zálivu objevilo smyčku. Absence Kučerova zkraje sezony se zpětně zdá být pro celý plán klíčová. Tampa totiž svého nejdražšího útočníka mohla zařadit na listinu dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR). No a právě ti hráči, kteří jsou dlouhodobě mimo hru, se do platové hry nezapočítávají. Těsně před deadlinem přestupů navíc vypadl ze hry Stamkos, i on putoval na LTIR.

Výsledek? Tampa schovala mimo platový strop 17,3 milionu dolarů. V play off se totiž výše smluv již neřeší. Je jasné, že příští sezonu budou Bolts uvnitř víru nepříjemného finančního dilema znovu, protentokrát ho však elegantně a legálně obešli, díky čemuž složili na vyřazovací část tým, který by si za normálních okolností neměl šanci pohromadě zahrát.

A akcie obhájců Stanley Cupu rázem po návratu obou marodů do hry stouply.

Tampa Bay Lightning Vše o klubu ZDE