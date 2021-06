Krejčí pálil, Islanders otočili. Palát v přestřelce 0+2

Petr Mrázek kryl při svém prvním startu v letošním play off 35 střel • ČTK / AP / Chris O'Meara

David Pastrňák si v druhém utkání play off proti New York Islanders připsal jednu asistenci, Boston ale prohrál v prodloužení • Reuters

Stav série play off NHL mezi Bostonem a NY Islanders je 2:2. První gól čtvrtého zápasu v New Yorku sice dal David Krejčí, domácí ale ve třetí třetině zápas otočili. Postupu do další fáze se přiblížili hokejisté Tampy Bay, kteří porazili Carolinu 6:4 a vedou 3:1 na zápasy. Dvěma asistencemi k tomu přispěl český útočník Ondřej Palát. Celé utkání za Hurricanes odchytal Petr Mrázek.