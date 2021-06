Super boháč Crosby! Přeskočil Jágra a vydělal nejvíc. Peníze má podle čísla

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby dostal v den svých 33. narozenin smutný dárek. Penguins byli vyřazeni Montrealem v předkole play off NHL • profimedia.cz

Na ligové úrovni ho v zápasech, gólech ani bodech ještě nedohnal. Ale historicky si vydělal víc peněz než on. Sidney Crosby už teď patří mezi nejlepší hráče v historii NHL. Podle uznávaného webu CapFriendly.com přesáhl po minulém ročníku jeho celkový hrubý příjem částku 129,3 milionů dolarů (asi 2,71 miliardy korun). Kapitán Pittsburghu tak přeskočil Jaromíra Jágra v čele žebříčku hokejistů, kteří si za kariéru vydělali nejvíc peněz, a stal se nejbohatším hráčem všech dob.

Sidney Crosby působí v NHL 16 sezon, kariéra Jaromíra Jágra trvá už přes třicet let. Z toho 26 obsáhlo jeho působení v zámořské lize, nejdelší štace v Pittsburghu trvala jedenáct roků. Za celou dobu si podle CapFriendly.com přišel na 128,1 milionu dolarů (2,69 miliardy korun). Do částky se započítávají výhradně jeho příjmy v zámořské soutěži, kromě toho působil taky tři sezony v ruském Omsku. Žebříček nezahrnuje výkonnostní bonusy, stejně jako nezapočítává odvody na daních, do ligového fondu a podobně, které můžou vyšplhat klidně na 60 procent.

Ze superhvězd minulosti si vydělal nejvíc Joe Sakic. Vtěsnal se do nejlepší dvacítky s celkovým hrubým příjmem přes 96 milionů dolarů. V ročníku 1997/98 bral rekordních 16,45 milionů dolarů, jinak ovšem v přehledu moc velikánů minulosti nenajdete. Stejně jako hokej se měnila i výše hráčských výdělků. Platy průběžně rostly, až zavedení platových stropů eskalaci příjmů na nějakou dobu zarazilo a zpomalilo. Rozdíl mezi nejbohatšími a těmi chudšími naopak narostl.

Když Jágr v roce 1990 vstupoval do ligy, dostal jako nováček 150 000 dolarů ročně. Tehdy nejdražší hráč soutěže Mario Lemieux pobíral 2 miliony dolarů, druhý Wayne Gretzky 1,72 milionu. Crosbymu v jeho premiérové sezoně 2005/06 zaručoval standardní nováčkovský kontrakt už 850 tisíc dolarů.

Největším boháčem NHL byl v té době právě Jágr s příjmem 8,36 milionu dolarů. Byl to zároveň první ročník po zavedení platových stropů. Žádný hráč si nesměl vydělat o dvacet procent víc, než činil horní limit 7,8 milionu ročně. Ten se v další sezoně zvedl už na 8,8 milionu dolarů, v sezoně 2007/08 Jágra přeskočili v žebříčku příjmů desetimilionoví Daniel Briere, Scott Gomez a Thomas Vanek. Zatím nejvíc peněz si vydělal Mitch Marner v předminulé sezoně, kdy v Torontu dostal 16 milionů dolarů hrubého.

V celkovém pořadí se před českého útočníka brzy může prodrat taky Alexandr Ovečkin. Zatím mu s výdělkem 123,2 milionu dolarů náleží třetí místo, mezitím mu však ve Washingtonu vypršela třináctiletá smlouva. Crosbymu ve 33 letech zbývají ještě čtyři roky do konce dvanáctiletého kontraktu za souhrnných 104,4 milionu dolarů. Aktuální příjmy za jednu sezonu se liší, v průměru to však dává 8,7 milionu dolarů ročně. Částka odpovídá číslu 87, které pověrčivý Kanaďan nosí na dresu. Mimochodem, za stejné peníze hrál Crosby už po uzavření předchozí pětileté smlouvy. Štěstí se zkrátka musí jít naproti.