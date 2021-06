Revoluce ve stravě hráčů NHL. Příkladem je Chára, zbavil se masa

Kvůli obrovské konkurenci a boji o co nejlepší pozici v týmu NHL zásadně změnili jídelníček mnozí hráči, včetně českých. O přechodu na potraviny, kde nechybí divoké ryby, ovoce a zelenina mi nedávno velice zasvěceně vykládali například Tomáš Hertl, David Nosek a Michal Kempný.

Kromě dravého mládí však v NHL úspěšně působí i skupina veteránů. Ti mají ještě jednu motivaci, kromě toho, že chtějí držet krok s narůstající rychlostí a zůstat významní a produktivní. Tím motivem je budoucnost.

Dnešní 35letý hráč má díky skvělé kondici, životosprávě a správné dietě šanci získat třeba další tříletý kontrakt za 5 a více milionů dolarů ročně. Tomu však často musí obětovat zaběhlé rutiny, omezit šťavnatý filet mignon a nahradit ho omega-3 kouskem ryby.

Je to také méně o dřepu, více o józe a pilates. Méně o steaku, více o zázvoru, kurkumě, šťávě z třešní, divokém aljašském lososu, avokádech. Dnešní hráči jsou menší, lehčí, ale hbitější a rychlejší. Za posledních 15 let se snížila průměrná váha hráčů NHL z 93,5 na 90,0 kg, průměrná výška spadla ze 186 na 185 cm.

Vytáhl jsem si 10 nejlepších hráčů základní části aktuální sezony podle kanadského bodování (McDavid, Draisaitl, Marchand, Marner, Matthews, Rantanen, Kane, MacKinnon, Crosby a Scheifele) a zjistil údaje ještě nižší: průměrná váha 87,8 kg a výška 183,9 cm.

U českých top 10 hráčů (Palát, Pastrňák, Voráček, Nečas, Hertl, Krejčí, Vrána, Kubalík, Zacha a Hronek) jsou čísla téměř totožná. Naši jsou štíhlejší (85,7 kg), ale trochu vyšší (185 cm).

Don Sweeney, generální manažer Bostonu, potvrzuje odklon od hráčů-rváčů a říká: „Hra je tak rychlá, že pokud nebruslíte, jste u všeho pozdě.“

David Backes, hráč Anaheimu: „Je to tvoje volba, buď budeš tvrdohlavý, zůstaneš ve vyjetých kolejích, anebo přehodíš výhybku. Pokud ne, staneš se dinosaurem a vyhyneš. Dřív jsem si doma vařil sám, teď jsem se přidal k rodině. Vyloučil jsem zdánlivě zdravá jídla, včetně sušeného manga, a jím borůvky, kokosová a chia semínka, dušený špenát a piniové oříšky. Přes léto jsem shodil hodně kil. Na ledě jsem se cítil lehčí a rychlejší. A hlavně dál mohu dělat to, co miluji, hrát hokej.“

Jsou však mezi hráči výjimky, zarytí odpůrci současných diet. Věří tomu, že pro kvalitní rychlostně-silový výkon potřebuješ kus pořádného masa. Příkladem, jak pečovat o své tělo, je Zdeno Chára. Těsně před letošním play off jsem po telefonu vyzpovídal tohoto 44letého veterána z Washingtonu, opravdového profesionála, tvrdého, ale naprosto férového hráče, gentlemana.

Přechodu na vegetariánskou stravu vděčí za tak dlouhou kariéru a má odehráno už přes 1600 utkání: „Celou kariéru jsem se snažil zlepšovat, po čtyřicítce už hledáš každou výhodu, abys udržel krok s mladšími. Hraju s mnohem větší energií a zotavuju se rychleji. Masa jsem se zbavoval postupně, až jsem ho přestal jíst úplně. Občas si dám divokou rybu a sem tam i vejce, protože někdy v letadle není, co by mi vyhovovalo. Anebo to jím, protože potřebuju víc tuku, který se promění v potřebnou energii. Vegetariánská jídla v Americe v poslední době zažívají velký boom, je mnohem větší výběr i v restauracích, kam patří například vegan kuře, vegan vejce, tempeh, seitan, čočka, fazole, chia semínka, quinea, tofu a mnoho dalších.“

Hráči Bostonu vzpomínají na časy, kdy trénovali na periférii města ve středoškolské Ristuccia Aréně. Jedinou možností bylo dát si k obědu s sebou buď pizzu, nebo sub-sendvič.

„Nebylo to dobré, ale v té době to dělali všichni. Neměl jsi pocit, že děláš něco špatného,“ říká David Krejčí. Teď už si užívá čerstvě ulovených divokých lososů. Jason Spezza, útočník Toronta, který se blíží k tisícovce bodů v NHL: „Pro mě je to o kvalitním stravování a konzumaci tuků i cukrů ve správný čas. To samé platí pro červené maso. Pryč jsou jumbo kusy, dávám si menší porce nejlepšího masa a hodně zeleniny.“

A na závěr další veterán s tisícovkou zápasů v NHL, Milan Lucic z Calgary: „To vše je součástí nalezení rovnováhy, udržení aktivní hmotnosti, stravy, která funguje, a kombinace toho všeho. Pokud máš extra váhu, máš to mnohem těžší. Musíš být schopen nejen aktivně napadat, ale i být včas zpět. To umožňuje nám, dinosaurům, stále existovat ve světě panterů.“