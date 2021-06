Teoretici vládnou NHL. Hrát nestačí, řemeslo se změnilo, říká kouč Tampy

Dominique Ducharme vytáhl Montreal do semifinále Stanley Cupu • ČTK

Nikdy hokej nehrál! Jak může trénovat?! Českým éterem se tyto věty nesou stále. Nejčastěji jsou namířeny na kouče národního týmu. Své o tom ví Filip Pešán i jeho předchůdce Josef Jandač. Vyspělý svět je však v tomto ohledu jinde. Výrazně dál. Tohle téma je tam dávno mrtvé. Přežitek. A tak teď čtyři nejlepší týmy NHL táhnou do boje o Stanley Cup muži, kteří top hokejisty nikdy nebyli.

Už v noci na dnešek odstartovalo finále Východní konference. Předsálí velkého grande finále o Stanley Cup. Dnes se rozběhne série také na Západě. Ve hře jsou čtyři týmy: Vegas, Montreal, NY Islanders a Tampa Bay. Těm všem z lavičky velí z pozice hlavních trenérů teoretici, kteří hokej z velké části znají hlavně z knížek, videa a pozorování.

Peter DeBoer (Vegas) hrál nejvýš americkou IHL. V 25 letech začal trénovat. Dominique Ducharme (Montreal) to dotáhl jen k šesti zápasům v AHL. Barry Trotz (NY Islanders) kariéru ukončil ve 21 letech, už o rok později se začal věnovat trénování. Teď má doma prsten za zisk Stanley Cupu s Washingtonem, zlato z MS i Světového poháru a dvě Jack Adams Trophy pro nejlepšího kouče NHL.

Kvartet uzavírá Jon Cooper (Tampa Bay), který se na bruslích ani v mládeži nedostal na top úroveň. Brzy s hokejem praštil, raději šel studovat. Na univerzitě úspěšně dokončil práva. Náhodou se pak v Michiganu dostal k trénování dětí. Teď je mu 53 let a je nejúspěšnějším koučem poslední dekády.

„Na nejvyšší úroveň vás nedostane jen to, že jste někdy hráli NHL. Trenérské řemeslo se v lize za poslední roky hodně změnilo. Musíte být mimořádně komunikativní, musíte se stále rozvíjet. V týmu máte 23 chlapů a každý je trochu jiný. Řekl bych, že k trénování v jakémkoli sportu vám předchozí hráčská zkušenost pomůže. Hlavně tedy na začátku kariéry, pak se to ale smazává. Taková je moje osobní zkušenost,“ říká Cooper.

Během osmi kompletních sezon jen jedinkrát nedovedl Lightning do play off. Popáté je s ní teď v konferenčním finále, vloni došel pro Pohár. Že hokej nikdy nehrál, mu opravdu nikdo nevyčítá. Vždyť do Tampy ho přivedl Steve Yzerman, autor 1755 kanadských bodů ve slavné lize. Náhoda? Kdepak. Dobře věděl, po kom a proč sahá.

Cooper není křikloun, ale zároveň se nebojí hráčům říct, co potřebují slyšet. Jeho styl i přístup k hráčům je sofistikovanější, než jaký měli trenéři staré školy. Umí získat hráče na svou stranu. Přimět je, aby se více starali o úspěch týmu než o své statistiky, smlouvy nebo ega.

„Vůbec mě nenapadlo, že by se na něj lidi mohli koukat jinak proto, že hokej nikdy nehrál. Nemají to tak ani hráči. Coop je tak chytrý, tak sympatický, že už všichni dávno pochopili, jak zvláštní kouč to je. Jeho klíčová vlastnost je lídrovství. Je prostě šéfem, pod kterým chcete pracovat,“ tvrdí generální manažer Lightning Julien BriseBois.

Včera o tomtéž mluvil i sám Cooper, kterého se novináři ptali na to, co říká na čtveřici teoretiků v závěrečných bojích NHL. „Vůbec by mě nenapadlo nad tím takhle přemýšlet. Prostě jsme trenéři v NHL, je úplně jedno, kdo v ní byl i jako hráč. Myslím, že ani hráči se tady vůbec takhle na trenéry nedívají,“ zakroutil hlavou.

Trenéři v semifinále Stanley Cupu

Jon Cooper (Tampa Bay) - Barry Trotz (NY Islanders)

Peter DeBoer (Vegas) - Dominique Ducharme (Montreal)