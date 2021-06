Kometa počítá ztráty. Hledá se elitní bek, Mozík míří do Sparty

Vojtěch Mozík se vrací do KHL, bude oblékat dres čínského Kunlunu • Profimedia.cz

Nejdřív brankář Karel Vejmelka, jenž se upsal Arizoně. Pak další ztráta, útočník Karel Plášek to zkusí ve Vancouveru. A nyní Vojtěch Mozík. Očekávaný tahoun obrany rozvázal smlouvu, která sotva začala mít platnost. Podle informací Sportu mu zdravotní trable těhotné partnerky velí zůstat v Praze. Měl by se stát posilou Sparty. Stavba nového týmu Komety nejde snadno. „Byl bych rád, kdyby už žádné překvapení nebylo a odchody přestaly,“ přál si včera kouč Jiří Kalous.

Z nahozené sestavy už si musel nový trenérský štáb Komety během pár týdnů škrtnout prvního gólmana, dravé křídlo a také obránce na pozici jedna až dva. Karel Vejmelka, Karel Plášek, Vojtěch Mozík . Tyhle tři odchody se nečekaly. První dva borce zlákalo aroma NHL, novic z Kunlunu (KHL) se po podpisu smlouvy vzdal transferu do Brna z rodinných důvodů. „Obranu jsme měli uzavřenou. Je to čerstvé, uvidíme, co trh nabídne,“ povzdechl si trenér Jiří Kalous nad Mozíkovým vale.

Po sezoně přišla Kometa o první dva zadáky. Zkušený Petr Zámorský jde do Ruska, posílí Podolsk. Nadaného Filipa Krále si stáhlo Toronto Maple Leafs pro potřeby farmářského klubu Marlies v AHL. Náhrady se podařilo schrastit. Kapitána slovenské reprezentace Marka Ďalogu z Pardubic, prověřeného Vladimíra Rotha ze švýcarského Lausanne a Mozíka, jenž rozjel minulý ročník ve švédském Färjestadu a zakončil v čínském Kunlunu.

TOP 10 gólů extraligy: Bomby pod víko, forsbergovka nebo Zadinova zasekávačka

Jenže s ním Kalous nakonec počítat nemůže. Údajně kvůli komplikacím při těhotenství partnerky požádal osmadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi o předčasné ukončení kontraktu. Chce být na blízku rodině, tedy v Praze. Právě z rodinných důvodů se Mozík vrátil z ciziny do Česka, byť měl prý na stole novou nabídku z Podolsku, kde už dříve působil. Domluvil se s Kometou. Myslel si, že přejíždění do Brna zvládne, ale ve finále mu to nedávalo smysl. „Rodinné důvody jednoznačně převážily. Respektujeme to,“ uvedl brněnský kouč.

Klub vyšel (ne)posile vstříc. Reprezentační obránce je podle zdrojů Sportu těsně před dohodou se Spartou, ve hře byla i mateřská Mladá Boleslav. Brno se musí poohlédnout po jiném elitním bekovi do prvních dvou pětek. Nebude jím Libor Zábranský junior, jenž přestoupil do Finska. O obranu svého mateřského klubu však strach nemá. „Vrátil se Dála Mikyska, který měl ve Varech dobrou sezonu. Vyhrál se tam. Osobně mě překvapil Radek Kučeřík, jak to zvládl,“ přiznal hráč Jukuritu.

„Budeme hledat. Buď doma, nebo v zahraničí. Situace je otevřená, možná chvíli počkáme,“ podotkl Kalous. Příchod jiného hotového beka si každopádně přeje.

V útoku bude navíc postrádat dvacetiletého Pláška, jenž podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Vancouver Canucks. To byl daleko větší šok než Vejmelkova dohoda s Arizonou. „Karel je pro mě mladý, výborný hráč. Bruslivý, umí hrát gól. Jako pro trenéra to pro mě ztráta je,“ reagoval Kalous. „Na druhou stranu, je pro něj skvělé, že dostává šanci za mořem. A je to i výborná vizitka pro klub,“ dodal s pochopením.

Přerovský odchovanec přitom v posledních dvou extraligových sezonách vstřelil dohromady jen devět branek. Přesto po něm Canucks sáhli, zvou ho na nováčkovský kemp. „Zámořské kluby mají skauting velmi dobře propracovaný. Ty hráče znají, proto je podepisují,“ poznamenal Kalous.

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE