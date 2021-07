McDavid: král, který nemá trůn! Jako Gretzky, to nejcennější je daleko

Otázka nezněla, jestli Connor McDavid vyhraje cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony. Otázkou bylo, zda ho všech 100 volitelů napíše na první místo. Odpověď zní ano. V historii NHL se jen jednou se stalo, že Hart Trophy dostal hráč, kterého všichni hlasující napsali na první místo. Byl to Wayne Gretzky v sezoně 1981/1982, McDavid ho teď vyrovnal.

Pro Edmonton to musí být ubíjející. Podruhé za sebou měl nejlepšího hráče sezony, který získal Hart Trophy, podruhé za sebou vypadl hned v prvním kole play off. Teď se kvůli covidu nekonal žádný bombastický mejdan, kdy se scházejí největší hvězdy NHL v jednom sále. Leon Draisaitl, loňský vítěz nejprestižnější individuální trofeje, ohlásil v klipu současného šampiona Connora McDavida. Dnes v noci se hrálo druhé finále Stanley Cupu a oni jsou už od 24. května bez hokeje.

Draisaitl se svým kumpánem vedl rozhovor. „Pro mě jsou vším moji spoluhráči. Bez nich bych tady nikdy vážně nebyl,“ sypal ze sebe očekávané formulky McDavid. „V téhle sezoně jsme měli opravdu výjimečnou partu, i když jasně, nepodařilo se nám to, o co jsme stáli nejvíc,“ dodal.

Ano. Stanley Cup. McDavid je nejlepší hráč planety, individuálně nenajdete schopnějšího hokejistu, než je on. Stejně to Oilers nestačí, aby udělali extrémní průlom. V NHL je McDavid šest let, jen jednou jeho tým přešel první kolo. V roce 2017 vypadl ve druhém, takže taky žádná sláva.

„Postupně se zlepšujeme, je tady hodně hráčů, kteří udělali další krok dopředu. Jestli budeme v tomhle všichni pokračovat, tak výjimečné věci dokážeme,“ říká McDavid. Otázkou je, jestli se tohle opravdu reálně stane.

Sám totiž už víc asi může udělat jen těžko. „Není to tak, že by McDavid bruslil jen jako vítr. On se u toho dovede ještě super rychle rozhodovat, to ho dělá tak jedinečným,“ charakterizuje ho Erik Duchatschek z The Athletic. Určitě si vzpomenete na McDavidovo zrychlení. Nakopne motor, ujede, v obrovské rychlosti zvládá ovládat puk a dá gól. Proto posbíral 105 bodů v 56 zápasech.

„Před třemi lety jsem mu řekl: Povím ti něco, co mi říkal táta po každém zápase. Víc střílej,“ pronesl Gretzky v rozhovoru pro The Athletic. „Je jasné, že střílí opravdu víc. Bože, jak on hraje dobře,“ chválil ho nejlepší hokejista historie.

Hledání cesty, jak pomoct Edmontonu

Jenže v tom je právě zásadní problém. Výjimečný je McDavid, skvělý je Draisaitl, posunul se obránce Darnell Nurse a dál je to prostě Edmonton. Průměr.

I když mají Oilers ve středu nejlepšího hokejistu planety, tak je nevidíte na zisk Stanley Cupu. Před sezonou padaly úplně jiné tipy: Tampa Bay, Colorado, Vegas a z kanadské divize spíš Toronto. Edmonton není favorit jen proto, že za něj hraje McDavid, byť sám se snaží svůj hokej posouvat dál. Před sezonou chtěl, ať trenéři rozeberou jeho hru a řeknou mu, kde je problém ve hře dozadu.

„Všichni nejlepší hráči v lize nastupují proti těm nejlepším z jiných týmů. A vy nemůžete být přítěží,“ vysvětloval McDavid. Stalo se. Kouč Glen Gulutzan tak podrobil kritice jeho defenzivní hru a nejlepší hráč planety poslouchal, kde má nedostatky. „Nesnažil se vykroutit z jediné věci, všechno vzal na sebe,“ řekl pak Gulutzan.

Dřív McDavid hodně tlačil na pilu i při bránění, taky v obranné třetině chtěl prodávat svoji rychlost, i když neměl puk. „Jenže nemůžete být pořád v pohybu, tím jsem se pak často nechával nachytat při kličkách,“ uvědomil si. Přesně tohle je další důkaz jeho výjimečnosti. Nestačí mu, že je nejproduktivnější hráč NHL, nejschopnější hokejista směrem dopředu. Hledá cestu, jak pomoci Edmontonu, aby vyhrával.

„V posledních letech jsme mohli vidět, jak byl Connor skvělým hráčem, silným a dominantním. Možná vám bude připadat zvláštní, co teď řeknu,“ začal ze široka svoji myšlenku Gretzky. „Ale teď jsme prostě byli svědky toho, jak mladý muž dospěl. Byl teď ještě lepším hráčem než v minulé sezoně. Trenér Dave Tippett by vám nejspíš řekl, že není nejlépe bránícím centrem v lize, ale vždy je v dobré pozici. V defenzivě dělá věci, které jiní kluci nedokážou, protože je rychlý a má cit pro hokej,“ všiml si Gretzky.

Potíž je, že Edmonton pořád ještě nevyřešil svoje trvalé problémy. Nemá silnou brankářskou jedničku. O jeho obraně neřeknete, že patří mezi 10 nejlepších v lize, ani když se vrátí marod Oscar Klefbom. Pořád nevychytal sestavu tak, aby měl aspoň dva útoky, které umí soupeře přehrát a dát góly. Má McDavida, ale ani kdyby hrál 30 minut na zápas, tohle ho ke Stanley Cupu nedotlačí.

Paradoxní je, že teď lídr Edmontonu zažívá něco podobného jako Gretzky, 105 bodů v 56 zápasech je unikátní věc. Ve slavné Gretzkého sezoně 1981/1982, kdy legenda dostala ve hlasování o Hart Trophy 100 % hlasů, získal „The Great One“ 212 bodů. Pak taky přišel kolaps v play off. První kolo a konec.

Stanley Cup pak Gretzky získal za tři roky, když kolem něj zářili i Mark Messier, Paul Coffey, Jari Kurri, Glenn Anderson nebo brankář Grant Fuhr. McDavid má Draisaitla. A dál? Zack Kassian či Jesse Puljujärvi jsou pořád hodně málo.