Kladno loví v zámoří! Brankář i z NHL propuštěný bek, Čiliak už chtěl domů

Marek Čiliak po předčasném konci v Českých Budějovicích se vrátil do rodného Slovenska, kde bude chytat za Poprad • Michal Beranek / Sport

Kanadský bek Jake Dotchin má blízko k přestupu do Kladna • Profimedia.cz

Kanadský brankář Landon Bow, který si zachytal v NHL za Dallas, má podle informací iSport.cz blízko k přestupu do Kladna • profimedia.cz

Když se na webových stránkách hokejového Kladna podíváte na soupisku A-týmu pro novou sezonu v Tipsport extralize, naleznete v ní pouze 17 hráčů v poli. Brankáře zatím ani jednoho! Navrátilec mezi českou elitu, který vedle budování kádru řeší i komplikace s rekonstrukcí stadionu, po odchodu Slováka Andreje Košarišťan (Košice) a dvojky Adama Brízgaly (Poruba) ještě nepředstavil náhradníka. Pro klid fanoušků Rytířů by se ale již brzy mělo všechno změnit. V polovině července hodlá vedení klubu Jaromíra Jágra představit další posily. Podle informací iSport.cz bude většina nových tváří ze zahraničí.

S naprostou jistotou se zatím dá říct jen to, že novým kladenským gólmanem se nestane Marek Čiliak. Dvojnásobný mistr české extraligy s brněnskou Kometou se vrací na rodné Slovensko, kde si po deseti letech zachytá tamní nejvyšší soutěž za Poprad. Jméno ostříleného slovenského reprezentanta se nicméně po jeho předčasném konci v Českých Budějovicích, kde měl mít ještě dva roky smlouvu, hodně spojovalo právě s Rytíři, kterým po postupové sezoně postupně odešli oba brankáři.

Spekulace o Čiliakově přestupu do Kladna však vyvrátil klub i sám hráč po plácnutí si s Popradem. „S rodinou jsme byli už celkem dlouho pryč, i proto jsme se chtěli dostat blíže ke Zvolenu, kde mají naše děti prarodiče. I když jsem měl v Česku ještě smlouvu, už jsme tam nechtěli zůstat. Jakmile tedy přišla nabídka z Popradu, přijal jsem ji," přiznal držitel dvou ocenění pro nejlepšího brankáře Tipsport extraligy.

Vedení Rytířů přiznalo, že při hledání nové jedničky mělo více variant. „Ve hře byla jiná jména,“ řekl Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí kladenského klubu. Jak moc byla jednání s Čiliakem „žhavá“, odmítl komentovat.

Jaké nové posily, a to nejen do brány, se tedy Kladnu podařilo získat? Fanoušci Středočechů jsou již bezpochyby velmi netrpěliví. Klub po postupu do extraligy opustila celá řada hráčů, naposledy dvojice ruských obránců Stěpan Zacharčuk a Vševolod Sorokin, jejichž konec Jůdl odůvodnil tím, že se sportovní vedení rozhodlo jít jinou cestou. Rytíře zatím posílili „jen“ dva hráči – útočník Matěj Beran (Litoměřice) a obránce Marek Baránek (Košice).

Tým stále hrajícího bosse Jaromíra Jágra by rád své fanoušky uklidnil. V polovině července se Kladno chystá představit další nové Rytíře. „V tuto chvíli je tým na správné cestě k finální podobě. Už se vlastně dotahuje jen administrativa a další detaily. Fanoušci se brzy dočkají,“ prozradil Jůdl. Konkrétní jména logicky nesdělil, odhalil však, že se jedná o hráče ze zahraničí. Podle informací iSport.cz půjde do Kladna šest hráčů, z nichž většina pochází ze zámoří.

Dočasný azyl? Hlavně komfort pro fanoušky

Velice blízko k přestupu k Rytířům mají údajně dva kanadští hokejisté – brankář Landon Bow a obránce Jake Dotchin. Pětadvacetiletý gólman strávil velkou část dosavadní kariéry v Texasu, farmě Dallasu, kde je rodák ze St. Alberty do konce stále probíhajícího ročníku pod smlouvou. Stihl si i zachytat v NHL, kde za Stars nastoupil do dvou utkání.

O dva roky starším Dotchinovi se v souvislosti s Kladnem již nějakou dobu spekuluje. Příbuzní a známí vytáhlého beka například v jednu chvíli začali hromadně sledovat Instagram středočeského klubu. Rodák z Cambridge měl ještě před několika lety před sebou zářnou budoucnost. Tampa Bay si od zadáka, kterého draftovala v roce 2012 v šestém kole, velmi slibovala.

V dresu Lightning odehrál 83 utkání, v přípravě na sezonu 2018-19 s ním však současný finalista play off NHL náhle rozvázal spolupráci. Na vině měla být údajně špatná životospráva a nadváha. Po Dotchinovi následně sáhl Anaheim, v organizaci Ducks ale hrál především na farmě v San Antoniu. Minulý ročník nepůsobil v žádném klubu. Kladno by tak jako první angažmá mimo zámoří mohlo obránci pomoct k restartu kariéry.

Posilování kádru není jedinou starostí Jágrových Rytířů. Přípravu na novou extraligovou sezonu Kladnu ztěžují komplikace s rozsáhlou rekonstrukcí zimního stadionu. Po sundání střechy bylo zjištěno, že železobetonová konstrukce haly je ve velmi špatném stavu, nevydržela by nápor nového zakrytí. Práce na zimáku se tak s největší pravděpodobností protáhnout, z čehož mělo vedení klubu největší obavy. V Kladně tak momentálně intenzivně řeší dočasný azyl.

Ideálně by se nabízel Chomutov, se kterým Rytíři údajně jednají. Možností je ale více. „Je potřeba všechno důkladně promyslet. Především chceme zajistit komfort pro naše fanoušky,“ uvedl Jůdl. Kladno jako první věc v nejbližších dnech oznámí, kde hokejisté odehrají domácí přípravné zápasy. Mužstvo s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem by se v rámci přípravy mělo představit ve městech, kde mají Středočeši početnou fanouškovskou základnu. „Chceme tím uspokojit příznivce z jiných měst, kteří za námi dojíždí třeba 100 kilometrů. Tentokrát přijedeme za nimi,“ dodal tiskový mluvčí.

Změny v Kladně PŘÍCHODY Matěj Berán (ú), Litoměřice

Marek Baránek (o), Košice ODCHODY Adam Brízgala (b), Poruba

Tomáš Guman (ú), Poruba

Andrej Košarišťan (b), Košice (host. z Mladé Boleslavi)

Ondřej Mikliš (o), Sparta

Rostislav Marosz (ú), Vítkovice

Patrik Machač (ú), Slavia

Matyáš Zelingr (o), Slavia

Štěpán Bláha (ú), Ústí nad Labem

Luc Snuggerud (o), Bratislava Capitals (ICEHL)

Vševolod Sorokin (o), Chanty-Mansijk (VHL)

Stěpan Zacharčuk (o), Almeťjevsk (VHL)

Josef Zajíc (d), Prostějov

Šimon Jelínek (ú), Prostějov

Zach Frye (o), hledá si angažmá

