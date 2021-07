Montreal má proti Tampě jedinou šanci: zopakovat zázrak z roku 1942

Z velkého nadšení byly najednou rozpaky. Montreal, nejúspěšnější tým NHL, se dostal poprvé od roku 1993 do finále Stanley Cupu. Podceňovaný tým, který měl v každém kole už skončit, se procpal až ke kýžené velké bitvě. Ale z pohádky se probral. Jedna porážka, dvě, tři. Brankářský polobůh Carey Price nevypadal moc zázračně. Takhle to všechno skončí? Tampa Canadiens smázne po čtyřech zápasech? Ne, takhle ne.

„Je potřeba uznat, že hráli jako o život,“ vysekl po posledním zápase poklonu bek Tampy Victor Hedman. Jeho tým padl v prodloužení 2:3, nastřelil tři tyče, trápil se v přesilovkách, najednou měl i smůlu. A Carey Price ukázal, proč je už roky taky obávaným soupeřem. „Carey byl jako zeď a dal nám šanci zápas v prodloužení pak ukončit,“ chválil ho Josh Anderson, který utkání v nastaveném čase rozhodl.

Logicky tak přichází myšlenka: Co když se teď Montreal nadechl? Co když zahajuje obrovský obrat? Tampě možná kus kliky odebrala starostka Jane Castorová, která to pak od fanoušků docela schytala. Vyjádřila přání, aby Tampa zvolnila a korunovaci si užila doma. Jasně, že to pronesla v nadsázce, ale ve sportovním prostředí každé sebevědomé slovo může něco způsobit. Jednoho děsně naštve (Montreal), druhého dostane pod tlak.

Otočit finále Stanley Cupu z 0:3 na 4:3 je unikát. Celkově se taková věc v play off NHL stala pouze čtyřikrát, ve finále dokonce jenom jednou v roce 1942. Tehdy vedl Detroit 3:0 na zápasy a nakonec titul slavilo Toronto. Série měla zajímavé příběhy, Jack Adams, kouč Red Wings, se ve čtvrtém zápase porval s rozhodčím, takže dostal suspendaci na neurčito. Bob Goldham, obránce Maple Leafs, zase přisuzoval obrat kuřecím kůstkám pro štěstí, které nosil vždycky při sobě.

Price před čtvrtým zápasem pronesl, že sám musí být o hodně lepší. A taky byl, byť je potřeba pořád vidět, že tři tyče jsou tři tyče. Lightning hráli dobrý zápas, byli dominantní, hráli skvěle. Ale ničil je Price, plus nešťastné centimetry. „Už nemáme na vybranou. Celou sezonu se potýkáme s nepřízní osudu, teď jsme znovu přitlačeni ke zdi. My jsme ale hodně odolná skupina. Čeká nás ještě hodně práce,“ prohlásil po první výhře Canadiens pro CBC brankář.

Hodně práce? To by série měla ještě chvilku trvat, že... „Jasně, že nám došlo, v jaké jsme díře. Ale takhle jsme se o tom i bavili, že potřebujeme zjednodušit myšlení, najít cestu, jak vyhrát jeden zápas,“ vysvětloval pak útočník Brendan Gallagher. Když se aktuálně soustředíte na stav 1:3, ten si už Montreal jednou „užil“. Vybavíte si? Toronto už v prvním kole málem slavilo postup. Omyl, Canadiens je zničili.

Jenže Tampa má daleko lepší kádr, zkušenosti i schopnosti než věčně doufající Maple Leafs. Plus po každé porážce v play off vypadá silnější, koncentrovanější. „Ale tak trochu jsme si tím už prošli. Prostě doufáte, že dostanete šanci bojovat ještě další den,“ dodal Gallagher.

Z pohledu Montrealu platí, že šance je malinká. Na druhou stranu není nulová, už jednou se to v NHL stalo. Navíc právě tím každým dalším dnem ve hře stoupne. Plus je tady jeden bonus, kouč Dominique Ducharme otočku zvládl, když trénoval Halifax, i když to tedy nebylo ve finále. V play off kanadské juniorky jeho tým prohrával 0:3, nakonec porazil Quebec Remparts vedené Patrickem Royem 4:3. Sedmý zápas rozhodl v prodloužení Jonathan Drouin, muž ze soupisky Canadiens, který se ale v sezoně od týmu odpojil a nehraje.

Pátý zápas se hraje v Tampě v noci ze středy na čtvrtek.