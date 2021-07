Draft do NHL se blíží. Očekávaná jednička chce do Buffala, ale...

Draft talentů do NHL patří k jedné z mála věcí, kterými se v létě fanoušci zámořského hokeje mohou pobavit. V jakém pořadí budou letos týmy volit a kdo je očekávanou volbou č. 1? První volí Buffalo a v pátek 23. července by podle predikcí mělo sáhnout po obránci z univerzitní ligy NCAA Owenu Powerovi. Ten je možností hrát za Sabres nadšený, ale zároveň překvapil. Zvažuje totiž, že ještě rok zůstane na University of Michigan a do NHL nastoupí později..

Buffalo Sabres vyhráli draftovou loterii a letos budou volit jako první. A vše se zdá jasné, protože očekávaná jednička podle centrálního skautingu NHL je Owen Power, který projevil zájem v organizaci působit. Obránce sice vedl námluvy s více kluby, ale je potvrzeno, že mezi nimi bylo i Buffalo.

A tohle americké město kanadskému bekovi vyhovuje. Vyrůstal a žil totiž v Mississauze u jezera Ontario, která je od Buffala vzdálená přibližně 145 kilometrů. „Jasně, rád bych byl součástí organizace. Vím, že mají bohatou historii,“ řekl k možnosti působit u Sabres osmnáctiletý obránce.

TOP 10 prospektů před draftem Owen Power (obránce) University of Michigan (NCAA) Mason McTavish (útočník) Peterborough (OHL) Matthew Beniers (útočník) University of Michigan (NCAA) Luke Hughes (obránce) University of Michigan (NCAA) Brandt Clarke (obránce) Nové Zámky (Slovensko) William Eklund (útočník) Djurgårdens (Švédsko) Dylan Guenther (útočník) Edmonton Oil Kings (OHL) Jesper Wallstedt (brankář) Luleå (Švédsko) Simon Edvinsson (obránce) Frölunda (Švédsko) Kent Johnson (útočník) University of Michigan (NCAA)

Ředitel skautingu pro TSN.ca, analytik NHL a bývalý generální manažer Craig Button si na Powerovi cení klidu, se kterým hraje. „Když ho sleduji a dostane se do potíží, ani si toho nevšimnu,“ řekl na adresu beka z University of Michigan.

Power se může stát třetí jedničkou draftu vybranou z univerzitní soutěže NCAA. V roce 1986 si Joa Murphyho z Michigan State vybral Detroit a v roce 2000 brankáře Ricka DiPietra z Boston College brali Islanders.

Zajímavou paralelu ještě nabízí rok 2006, v němž St. Louis zvolili na prvním místě obránce Erika Johnsona z Národního rozvojového programu. Ten sice do té doby nepůsobil na univerzitě, ale rozhodl se udělat něco, co není u jedničky draftu běžné. Do NHL totiž od následující sezony nenastoupil a naopak odehrál rok University of Minnesota.

Stejné úmysly naznačil Power, který stále zvažuje ještě sezonu pokračovat na University of Michigan. „Neřekl bych, že jsem již rozhodnut. Více se k téhle variantě přikláním, ale ještě si o tom budu muset promluvit s týmem, který mě draftuje,“ nastínil, že finální rozhodnutí padne až po volbě talentů.

Dalším lákadlem letošního léta je také rozšiřovací draft, v němž si Seattle Kraken bude vybírat po jednom hráči z ostatních organizací (kromě Vegas), aby sestavil své mužstvo. Nováček NHL má zároveň možnost volit jako druhý po Buffalu ve sklizni talentů.

A kdo by mohl jít jako dvojka? Podle některých mockdraftů Powerův spoluhráč z University of Michigan útočník Matthew Beniers. Mezi TOP prospekty má tahle univerzita silné zastoupení. Patří sem i útočník Kent Johnson či obránce Luke Hughes, jehož starší bratři Quinn (Vancouver) a Jack (New Jersey) už v NHL působí.

První kolo draftu má proběhnout v pátek 23.7., den poté pak i druhé. Do desítky nejzajímavějších obránců podle nhl.com se protlačil i brněnský talent Stanislav Svozil. Sedmnáctiletý bek by měl přijít na řadu jako první Čech, dá se předpokládat, že přibližně ve 2. kole. Z českých útočníků by mohl jít na řadu jako první jeho spoluhráč z Komety Jakub Brabenec.

Jak budou týmy volit v letošním draftu?

1. Buffalo Sabres

2. Seattle Kraken

3. Anaheim Ducks

4. New Jersey Devils

5. Columbus Blue Jackets

6. Detroit Red Wings

7. San Jose Sharks

8. Los Angeles Kings

9. Vancouver Canucks

10. Ottawa Senators

11. Propadlý výběr *

12. Chicago Blackhawks

13. Calgary Flames

14. Philadelphia Flyers

15. Dallas Stars

16. New York Rangers

17. St. Louis Blues

18. Winnipeg Jets

19. Nashville Predators

20. Edmonton Oilers

21. Boston Bruins

22. Minnesota Wild

23. Detroit Red Wings (od Washingtonu)

24. Florida Panthers

25. Columbus Blue Jackets (od Toronta)

26. Minnesota Wild (od Pittsburghu)

27. Carolina Hurricanes

28. Colorado Avalanche

29. New Jersey Devils (od NY Islanders)

30. Vegas Golden Knights

31. Montreal Canadiens

32. Columbus Blue Jackets (od Tampy)

* volba Arizony Coytes propadla za porušení pravidel pro testování hráčů před vstupním draftem do NHL v sezoně 2019/20