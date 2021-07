Skaut Tichý o průvanu v Columbusu: Voráček je luxus, Svozil měl být výš

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Pro klub z Ohia pracuje 22 let, takže byl u toho, když v roce 2007 draftoval Jakuba Voráčka v prvním kole. Teď se do Columbusu po deseti letech vrátí. „Mám s ním fotku, můžeme porovnat, jak vypadáme po letech,“ usmívá se Milan Tichý. Do kabiny Blue Jackets vtrhl průvan, do Chicaga zamířil jejich dosud nejlepší obránce Seth Jones, naopak získali mladé beky Adama Boqvista a Jakea Beana. „Ovšem tímhle to nekončí, ještě se budou dít věci,“ předesílá český skaut.

Už před rozšiřovacím draftem dávala Philadelphia najevo, že Voráček bude k mání. Seattle si ho nevybral, ale po deseti letech se vrací do Columbusu. Jak se výměna za Cama Atkinsona rodila a proč zrovna za něj?

„Typově jsou naprosto odlišní hráči. Atkinson je vyloženě střelec, a pokud nedá za sezonu pětadvacet nebo víc gólů, jeho hodnota klesá. Voras je naproti tomu komplexní hráč. Jestliže nastřílí patnáct branek, k tomu přidá spoustu asistencí a odvede ještě práci dozadu, je pro tým větším přínosem. Atkinson prožil dvě sezony, kdy ty góly nepotvrdil. To byl důvod, proč se to stalo. Navíc Voráček je starší hráč a my teď budeme mít v mužstvu mladé. Je naprostý luxus mít do kabiny takového kluka.“

Podílel jste se na tom, když Columbus před 14 lety Voráčka draftoval. Zasahoval jste i tentokrát?

„Mám s ním fotku, můžeme porovnat, jak vypadáme po letech… (směje se) Ovšem tyhle záležitosti řeší naši pro skauti, nebyl jsem bezprostředně u toho. Ale volali mi už předtím ohledně výměny Setha Jonese, protože ve hře byl evropský útočník. Lukas Reichel z Eisbärenu. Ozvali se kvůli němu. Dobrý hráč, všechno. Ale napřed jsem jim k tomu řekl své a jsem rád, že to provedli tak, jak jsem navrhoval, že místo Jonese nevzali útočníka, přestože o tom uvažovali. Udělali dobře.“

Proč myslíte?

„Mám zkušenost, že když za obránce vezmete útočníka, tak tím ztrácíte.