Češi bez smluv v NHL: legenda Bruins, gólmani k mání či smolař Kaše

Petr Mrázek

brankář

klub: Carolina Hurricanes

plat: 3,125 milionu dolarů

poslední sezona: 12 zápasů, 6 výher

Mrázek vs. Reimer. Takto byly rozdány karty před startem minulého ročníku. Světla reflektorů však na sebe strhl třetí vzadu, Alex Nedeljkovic. I díky zranění českého brankáře. Zdálo se, že Hurricanes budou s pětadvacetiletým gólmanem do budoucna počítat. V minulém týdnu byl ale nečekaně vyměněn do Detroitu. U Mrázka se tak zvýšila možnost, že v Carolině přeci jen prodlouží smlouvu. Klidně se však může stát, že se bude stěhovat. Co takhle Edmonton s McDavidem?