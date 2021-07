TOP volní hráči NHL: zklamaný kapitán, německý fantom či snajpr

Kluby NHL, připravte si peněženky, už ve středu se otevírá trh s volnými hráči! I když se týmoví manažeři i tentokrát budou snažit před novou sezonou co nejvíce šetřit, mezi nechráněným zbožím se najdou hokejisté na všech postech, které bezpochyby stojí za to zaplatit. V článku iSport.cz si přečtěte o nejzajímavějších borcích ze zámoří i Evropy, o které bude jistě značný zájem.

Překvapivé jméno. Americký zadák byl znenadání vyplacen z posledních čtyř let smlouvy v Minnesotě. Když mu to generální manažer Bill Guerin oznamoval, naštvaně mu položil telefon. Teď se tak může upsat komukoliv a to věřte, že jeho zkušenosti rád někdo využije.

Kyle Palmieri

útočník

věk: 30 let

poslední klub: NY Islanders

plat: 4,65 milionů

Posila NY Islanders málem pomohla dotáhnout nové parťáky do finále. Chyběl jediný krok, proti se postavila Tampa. Američanovi výkony z play off mu však hrají do karet. Navíc si po celou kariéru drží skvělou konzistenci. Získat ho bude chtít někdo do druhé formace.