Obránci v NHL: jedna smlouva vládne všem! Léto přineslo nové boháče

Dougie Hamilton stráví příštích sedm let v New Jersey • Profimedia.cz

Každý z posledních šesti vítězů Stanley Cupu měl ve svém středu výraznou osobnost v obraně. Tampa se mohla opřít o Victora Hedmana, St. Louis o Alexe Pietrangela, Washington o Johna Carlsona a Pittsburgh se spoléhal na Krise Letanga. Tito muži patří i nyní k tomu nejžádanějšímu, co zámořská soutěž nabízí, a navíc nezřídka patří k vůdcům svých organizací. Liga to reflektuje a manažeři si musejí připlatit, aby hráče s podobnými schopnostmi zamkli na dlouhou dobu.

„V pouhých dvou sezonách se dokázal zařadit do skupiny nejelitnějších zadáků v NHL. Jeho schopnost hrát ve všech možných herních situacích ho dělá jedinečným,“ okomentoval Joe Sakic vlastnosti svého obranného šperku s názvem Cale Makar.

Dvaadvacetiletý obránce z Kanady svou jedinečnost nyní vyjádřil i v dolarové řeči podpisem šestiletého kontraktu, kdy si ročně přijde na 9 milionů. „Tenhle podpis ukazuje především víru na obou stranách,“ pronesl například sám Makar pro web The Athletic. Nutno dodat, že zde se rozevření finančních stavidel očekávalo, stejně jako v případě o rok mladšího Mira Heiskanena z Dallasu, jenž podepsal na osm let za 8,45 milionů ročně.

Nejlépe placení obránci NHL Erik Karlsson (San Jose) 11,5 milionu Drew Doughty (LA Kings) 11 milionů Zach Werenski* (Columbus) 9,58 milionu Seth Jones* (Chicago) 9,5 milionu Roman Josi (Nashville) 9,06 milionu Cale Makar (Colorado) 9 milionů Dougie Hamilton (New Jersey) 9 milionů P.K. Subban (New Jersey) 9 milionů Alex Pietrangelo (Vegas) 8,8 milionu Miro Heiskanen (Dallas) 8,45 milionu *smlouvy platí až od sezony 2022/23

Dolarové dostihy se však roztočily i u jiných hráčů, a to do závratných výšin. Vše odstartoval Seth Jones. „Je to excelentní obránce. Chicago mu však dalo smlouvu na osm let za hodně peněz, což je většinou krok, který dělají celky, které jsou blízko útoku na Stanley Cup a já Chicago v té pozici nevidím,“ pozvedl obočí nad megalomanskou dohodou, jejíž platnost se rozjede se startem další sezony, kanadský novinář Corey Pronman. Po výměně z Columbusu se Blackhawks zavázali mu po dobu osmi let posílat na účet 9,5 milionu dolarů ročně. Tyhle cifry si zapamatujte, v dalším vývoji mají klíčovou roli.

Na trh volných hráčů totiž mířil Dougie Hamilton, mezi obránci bez zaměstnání jasně největší jméno. Všeobecně se očekávalo, že se nový kontrakt bude pohybovat okolo osmi milionů dolarů. Ale ruku na srdce, když váš kolega, který má podobné, nebo možná i horší schopnosti, dostane přidáno o takový ranec, nechcete se držet zkrátka. Víte, že na to máte a zasloužíte si podobné peníze. Přesně tak zafungovala pro Hamiltonovo vyjednávání „raketa“ z Chicaga. New Jersey tak vyplázlo 9 milionů a přivítalo novou hvězdu.

O 24 hodin později Columbus oznámil další bombastickou novinu. Zach Werenski, bývalý Jonesův parťák z obranné dvojice, se stane třetím nejlépe vydělávajícím obráncem ligy. Bez nadsázky by se zde mohl zavést termín „Jonesův efekt.“ To, když jeden deal výší výplatní pásky ovlivní celý vyjednávací trh směrem nahoru. Přes 9,5 milionu si může Werenski zaúčtovat právě díky němu. Manažeři New Jersey a Blue Jackets byli zkrátka zatlačeni do kouta. Aby špičkové beky přivábili, respektive udrželi, museli připlatit, a to mnohem víc než v nedávné minulosti.

Z hlediska finančního vývoje jsou nyní právě obránci pozicí, která sbírá sladké plody. Navíc zdaleka nejsme u konce. V Buffalu se intenzivně vyjednává s Rasmusem Dahlinem, ve Vancouveru se očekává podobný mega kontrakt pro Quinna Hughese, vyšponovat svou cenu díky výše zmíněným okolnostem bude chtít i Filip Hronek.

Milionová jízda nekončí, právě naopak.

TOP 5 smluv mezi obránci podepsaných v létě 2021

Zach Werenski

24 let, Columbus

délka smlouvy: 8 let

roční gáže: 9,6 milionu USD

Tenhle podpis lze označit za výbuch granátu. Ano, čekalo se, že Blue Jackets si zlaté dítě podrží, ale výše podpisu šokovala všechny. Od příští sezony budou jen Erik Karlsson a Drew Doughty brát víc. Právě tady se dohoda Setha Jonese o několik dní dřív projevila nejvíc.

Seth Jones

27 let, Chicago

délka smlouvy: 8 let

roční gáže: 9,5 milionu USD

Ano, Jones je výborný obránce. Hravě zvládne roli prvního beka ve většině týmů. Ale za 9,5 milionu? Navíc v týmu, kde se hlasitě přetřásá slovo přestavba? Tohle spojení má potenciál se rychle stát jednou z nejhorších smluv poslední doby, Blackhawks jdou do velkého risku.

Dougie Hamilton

28 let, New Jersey

délka smlouvy: 7 let

roční gáže: 9 milionů USD

Čtvrtý nejlepší zadák poslední sezony budil možná největší emoce před otevřením trhu. Zůstane v Carolině? Posílí favorita? Nakonec si vybral třetí cestu. Jde do celku, který má v zásobě mnoho talentů a míří vzhůru. Nyní má ve středu i prvotřídní superstar.

Cale Makar

22 let, Colorado

délka smlouvy: 6 let

roční gáže: 9 milionů USD

Pokud chcete někomu vysvětlit, co znamená spojení „moderní obránce,“ pusťte mu utkání, kde hraje Makar. Elegantní bruslení, trpělivost při rozehrávce, skvělé vidění hry. V kontextu dalších podpisů lze jeho 9 milionů považovat ještě za levný špás. Už teď je výjimečný.

Miro Heiskanen

21 let, Dallas

délka smlouvy: 8 let

roční gáže: 8,45 milionu USD

„Bruslí jako McDavid,“ pronesl o něm jednou obdivně spoluhráč Tyler Seguin. Mladičký Fin draftovaný jako trojka z roku 2017 dostal na bedra jasný úkol. Dotáhnout Stars ke druhému triumfu v historii. Talent na to bezpochyby má.