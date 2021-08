Obtěžování, dluhy a nyní i sázky?! Největší skandály hříšníka NHL Kanea

Krátce po maléru s napadením v hotelu se měl někdejší velký hokejový talent zaplést do dalšího průšvihu s opačným pohlavím. Tentokrát byl Kane zatčen policií a obviněn z napadení tří žen, které údajně obtěžoval v jednom nočním klubu v Buffalu. Do konfliktu se měl dostat i s tamním vyhazovačem, k němuž si šly ženy stěžovat. Hokejista popřel všechna tvrzení, která podle slov jeho právníka byla přehnaná. Obvinění byla následně stažena jakou součást dohody o vině a trestu, po níž se Kane nesměl dostat do problémů po dobu šesti měsíců.

V únoru 2016 překvapil tehdejší kouč Sabres Dan Bylsma prohlášením, že Evander Kane vynechá zápas s Ottawou kvůli blíže nespecifikovanému porušení týmových pravidel. Trenér ale nemusel být konkrétní, sám útočník tehdy novinářům i fanouškům naznačil na svých sociálních sítích, proč se dostal mimo sestavu. V průběh večera se totiž Kane na Instagramu pochlubil, jak si odskočil do Toronta na NBA All-Star Game. Na basketbalové párty to ale lehce přehnal, v Torontu přenocoval, zaspal a trenérům měl oznámit, že nezúčastní následujícího tréninku. Pověstný střelec tak upadl v nemilost trenérů i spoluhráčů.

Dluh ve městě hazardu

Že je Kane vášnivým hráčem hazardu a pravidelným návštěvníkem Las Vegas není léta žádné tajemství. Na sociálních sítích několikrát provokoval fotkami, kde je obklopený balíky peněž a v pozadí zářila světla města hříchu. Oblíbeným Kaneovým podnikem byl The Cosmopolitan, tedy až do roku 2019, kdy ho kasino žalovalo za údajný dluh 500 tisíc dolarů. Jak stojí v soudních dokumentech, forvard Sharks vzal kolem 15. dubna 2019, což by odpovídalo době mezi třetím a čtvrtým zápasem play off proti Golden Knights, osm kreditů v různých částkách pohybujících se mezi 20 až 100 tisíci dolary. Zástupci The Cosmopolitan rovněž po Kaneovi požadovali zaplacení všech právních výdajů vynaložených do soudního sporu. Případ byl však ve stejném měsíci stažen bez jediného komentáře ze strany kasina či hráče.