Carolinu dusí majitel. Miliardář Dundon šetří a tým se mu rozpadá

Nenávidí světla reflektorů ani zapnuté mikrofony. „Nikdy nebylo mým cílem dělat rozhovory, být v centru dění,“ přiznal Tom Dundon v rozhovoru pro Washington Post.

Osud tomu chtěl jinak. Schopný rodák z Dallasu se vypracoval v miliardáře díky působení ve světě finančních služeb, a tudíž se mohl těsně před padesátkou pustit do byznysu, který s sebou automaticky nese větší zájem. Do sportu.

V roce 2018 se stal většinovým vlastníkem Caroliny Hurricanes, aby na začátku letošního července odkoupil od Petera Karmanose zbylá procenta a stal se jediným vlastníkem. Pro pořádek se sluší říct, že se angažovat začal v době, kdy se Hurricanes podeváté za sebou nedostali do play off a o současném renomé si mohli nechat zdát.

„Snažím se každý risk promyslet. A pravda byla, že máme malou skupinu oddaných fandů a cílem bylo tuhle skupinu rozšířit. Takže to tak velký risk vlastně nebyl, protože jsme mohli jít jen nahoru,“ řekl po roce ve funkci.

V turbulentním roce, je třeba dodat. O práci přišla legenda klubu působící v roli generálního manažera Ron Francis. Trenér Bill Peters rezignoval a šanci dostal Rod Brind’Amour, jenž dovedl tým jako kapitán ke Stanley Cupu v roce 2006.

Pod ním hráči do play off vždy postoupili, z ligového suterénu se posunuli do pozice favoritů na celkový triumf. „Tři roky zpátky jsme budovali něco, co se podle mého podařilo. Mimo led se tým dal do kupy. Ale když se teď člověk podívá, spousta kluků už je někde jinde. A mnoho hráčů má maximálně smlouvy na rok, na dva,“ prohlásil Petr Mrázek poté, co se rozhodl podepsat na další tři sezony v Torontu.

Jeho povzdech naráží na Dundonovu strategii při vyjednávání s hráči. Nyní se totiž zdá, že poslední tři ročníky může z velké části Carolina škrtnout. Jen z loňského týmu jsou vedle Mrázka na odchodu hvězdný Dougie Hamilton, Brock McGinn nebo brankářská kometa Alex Nedeljkovic. Hlavní důvod u většiny z nich? Nebyli schopní se domluvit na pokračování, především kvůli Dundonovým pravidlům.

„Hurricanes chtějí smlouvy na dva roky a méně. McGinn byl v Carolině od draftu a byl to jeden z kluků, kteří mu to tam, jak se říká, drželi. Nebo hned v mojí první sezoně jsme šli do finále konference a z kempu jsme rok nato vyměnili Justina Faulka, což byl jeden z pilířů týmu, a přivedli se noví hráči. Třeba jiný obránce Joel Edmundson, jenže rok nato znovu odešel. Těch změn bylo hodně,“ popisuje Mrázek.

Tým oslabil, a jen vlastní vinou. Zdá se totiž, že když v Carolině odvedete dobré služby, nečeká na vás několikaletý kontrakt s vyšším platem.

Například zmíněný Hamilton podle zámořských insiderů dostal nabídku na 6,2 milionu dolarů, což bylo navýšení gáže jen o 450 tisíc, přestože se v poslední době zařadil do skupiny elitních obránců. Pochopitelně toho využila konkurence. New Jersey rádo vytáhlo 9 milionů ročně a mohlo hvězdu přivítat s otevřenou náručí.

Jde o riskantní Dundonův podnik. Nyní měl přijít útok na Stanley Cup, místo toho se mění značná část kádru. Jen aby šetření nebylo až přílišné.