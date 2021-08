Férová výhra! Vrána i Detroit dohodou dosáhli triumfu. Trefí se i s Hronkem?

Dostal, co chtěl. V hádce o miliony Jakub Vrána zvítězil. Vyhnul se strastiplné arbitráži a v Detroitu podepsal nový tříletý kontrakt s roční gáží 5,25 milionu dolarů. „Tahle dohoda je výhrou pro obě strany,“ shodují se za oceánem experti i natěšení fanoušci Red Wings. Zvládne Vrána roli snajpra, který má na zádech táhnout tým? A jaká další práce ještě čeká manažera Stevea Yzermana?

Ve středu se měli potkat u soudu. Na 11. srpna byla v plánu arbitráž, nakonec se neoblíbenému stání Jakub Vrána i Detroit vyhnuli. Český útočník před ním požadoval roční plat 5,7 milionu dolarů, klub nabízel o dva méně. Vzdálenost byla velká, obě strany se rozcházely výrazně. Hledal se průsečík. Nakonec byl najit na kótě 5,25 milionu, tedy výrazně blíže požadavkům českého útočníka. Ten tak tahanici jednoznačně vyhrál.

Druhotným triumfem je navíc samotné vyhnutí se arbitráži, zvlášť když na druhé straně stojí nekompromisní vyjednavač Steve Yzerman. Čelit zrovna jemu před porotou soudců vážně nechcete, uděláte maximum pro dřívější dohodu.

Jak tedy zámoří hodnotí podepsaný tříletý kontrakt s celkovou výší 15,75 milionu dolarů? Veskrze pozitivně. Pro hráče i klub.

Nadšení z podpisu Vrány jsou i fanoušci Red Wings. Nejčastější slovní spojení v komentářích na sociálních sítích a diskusních fórech? Férová dohoda. To ostatně tvrdí i novinář Max Bultman, který se specializuje právě na klub z Detroitu. „Obě strany se mohou z dohody cítit docela dobře. Vrána v Detroitu dostal hned po příchodu výraznou roli, důvěru okamžitě splácel. Průměr bodu na zápas si zřejmě dál neudrží, přesto jde pro Red Wings o skvělý podpis, který je výhrou pro obě strany,“ píše ve své analýze na webu The Athletic.

nejlépe placení hráči Detroitu Dylan Larkin 6,1 milionu

Nick Leddy 5,5 milionu

Jakub Vrána 5,25 milionu

Frans Nielsen 5,25 milionu

Danny DeKeyser 5 milionů

Po jarním příchodu do města automobilů Vrána okamžitě zaujal. Bodově explodoval. V jedenácti zápasech získal stejný počet bodů. Osmkrát se radoval z gólu. „Špičkové zakončení a rychlost jsou důvody, proč bude i dál patřit k nejlepším střelcům týmu,“ přidává Bultman.

Z dosavadních 3,35 milionu ročně si Vrána výrazně polepšil, teď bude cílit na posunutí mety osobního bodového maxima, to má zatím hodnotu 52 bodů. „Bude zářit. Vrána je nejlepším útočníkem na soupisce Red Wings, v sezoně to potvrdí,“ chválí Čecha prestižní magazín The Hockey News.

Vrána zatím v NHL posbíral 168 bodů (84+84) v 295 zápasech. Bývá označován za jednoho z nejpodceňovanějších hráčů ligy, který má v sobě ohromný střelecký potenciál, avšak ve Washingtonu, kde působil až do půlky letošního dubna, mu ho za Alexandrem Ovečkinem nebylo umožněno naplno ukázat. Teď má šanci, Detroit na něj bude enormně spoléhat.

Klubový web také Vránu v novém přehledu uvádí mezi hráči, od kterých se očekává další výkonnostní progres. V seznamu je uvedeno i jméno Filipa Zadiny. „Je velmi soutěživý, cítíte z něj, jak strašně chce vyhrávat,“ říká o Zadinovi trenér Jeff Blashill. „Není dokonalý, ale chápe, jak vypadá vítězný hokej. Má perfektní hokejové myšlení, v kombinaci se soutěživostí to z něj dělá sakra dobrého hráče, který nám bude v budoucnu vyhrávat velké zápasy. Mám ho opravdu rád jako hráče i jako člověka.“

GM Steve Yzerman pak má před sebou do startu sezony ještě jeden klíčový úkol, tím je podepsání nového kontraktu s Filipem Hronkem . Nejvytěžovanější hráč mužstva by se měl rovněž zařadit mezi borce s nejvyšší gáží. „Yzerman trefil další homerun!“ Takový je titulek článku na fanouškovském webu Red Wings o podpisu Vrány. Odpálí ho zkušený manažer i s Hronkem?