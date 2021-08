TOP nepodepsaní hráči NHL: české eso i Rus, který se nechce stát milionářem

Kirill Kaprizov

útočník (Minnesota Wild)

věk: 24

původ: Rusko

minulá sezona: 55 zápasů, 51 bodů (27+24)

poslední odměna: 925 tisíc

Jednou by mohl ruský střelec napsat knihu s názvem „Jak jsem se nechtěl stát milionářem“. O podivném jednání mezi vítězem poslední Calder Trophy a Minnesotou se již napsalo velmi mnoho, celá situace však zůstává nejasná. Obecně se již ví, že vedení Wild nabízí Kaprizovovi luxusní kontrakt na sedm až osm let s ročním platem 9 milionů dolarů, hráč s agenty však pohádkovou smlouvu odmítají! Rodák z Novokuzněcku po úvodní senzační sezoně požaduje kratší kontakt ze zřejmých strategických důvodů, když by chtěl odejít za zajímavějším angažmá. Minnesotě hrozí, že se vrátí do KHL, kde údajně na forvarda čeká CSKA Moskva s otevřenou náručí a velkým pytlem peněz. Pokud však chce Kaprizov zůstat v NHL, jedinou možností je dohodnout se s Wild.