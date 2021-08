Kdo trčí na trhu? Gólmani i veterán po šílené smlouvě, Chára opět taktizuje

Zábava neskončila, pořád se v zákulisních spekulacích NHL točí zajímavá jména! Trh s volnými hráči se sice rychle ztenčil, zmizely nepodepsané hvězdy, ovšem na listině pořád zbylo hned několik zkušených hráčů. Zamíchat by přitom mohli hlavně soupiskami kandidátů v boji o Stanley Cup. Kdo vyhlíží další štaci?

Kyle Palmieri

Poslední klub: New York Islanders (4,65 milionu dolarů)

Minulá sezona: 51 zápasů (10+11), v play off 19 zápasů (7+2)

V dubnu šlo o last minute deal. Islanders brali z New Jersey Kylea Palmieriho s Travisem Zajacem, obětovali mimo jiné i volbu v prvním kole draftu. Oba zkušení útočníci po krátkém angažmá visí na listině volných hráčů, doběhly jim dlouhodobé kontrakty. V případě prvního jmenovaného se, hlavně díky vydařenému sedmigólovému play off, předpokládá další smlouva s Ostrovany.