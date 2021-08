Po smrti otce nechtěl hrát, teď má táhnout nováčka: Jsem zase svěží

Patřil ke klíčovým hráčům Blues, v ročníku 2014/15 nastřílel 28 gólů a připsal si 63 bodů. Předloni s týmem vybojoval Stanley Cup. V poslední sezoně však na Jadena Schwartze padla černá deka. V listopadu loňského roku přišel o tátu, který v 59 letech zemřel na infarkt. Bolest z jeho ztráty byla tak citelná, že ani nevěděl, jestli se k hokeji vůbec vrátí. Ale prý mu pomohly dobré vztahy s klubem a vzpomínky na zesnulého otce.

„Poslední rok byl pro mě a naši rodinu dost těžký. Neměl jsem motivaci, nemohl pořádně hrát ani trénovat. Všechno bylo zavřené, museli jsme do karantény. A když otec zemřel, bylo toho na mě příliš. Cítil jsem se mizerně,“ líčil Schwartz. „Je těžké v takových chvílích opustit rodinu a přátele, nezůstat s nimi a nemít je kolem sebe. Ale uvědomil jsem si, jak mámu baví mě sledovat při hře a že táta by taky chtěl, abych pokračoval. Udělal jsem to především pro ně. Nebylo to ovšem snadné a taky spoluhráči věděli, že nejsem stoprocentní.“

Jaden Schwartz po náhlé smrti otce vůbec nechtěl hrát. Teď ho čeká výzva v Seattlu



Na ledě to nebyl on, nicméně sezonu dokončil – s osmi góly a 21 body ve 40 zápasech. Dalších šestnáct vynechal kvůli svalovému zranění. Schwartz dosud v NHL jinde než za St. Louis nehrál. Jen jednou s týmem nepostoupil do play off, v roce 2016 zažil vyřazení ve finále Západní konference se San Jose a o tři roky později nádherný triumf, který korunovalo sedmidílné finále Stanley Cupu proti Bostonu. „Byl to splněný sen, a jak se říká, musíte se napřed naučit prohrávat, abyste mohli zvítězit,“ připomněl Schwartz.

Desátá sezona v Blues byla jeho poslední. Koncem července podepsal se Seattlem pětiletý kontrakt za celkových 27,5 milionu dolarů (598 milionů korun). „Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, jaké jsem kdy musel udělat. Hlavně opustit kluky. Jakmile se dohodnete a vejde to oficiálně ve známost, řeknete si: ‚Páni, já skončil v St. Louis!‘ Určitě přišly chvíle, kdy na mě dolehlo, že už se nevrátím. Tolik dobrých vzpomínek, tolik kamarádů. Už staří veteráni však říkali, abych se neohlížel a neříkal si, že jsem mohl udělat jinak tohle či tamto, že se musím srovnat s tím, co je,“ popisoval.

„Zároveň vím, že závěr mého působení v Blues nebyl dobrý, a štve mě to. Po mentální stránce jsem na sezonu nebyl připravený. Teď už jsem na tom psychicky líp, dokážu naplno trénovat. Cítím se zase svěží.“

V Seattlu si v příštích pěti sezonách vydělá ročně v průměru 5,8 milionu dolarů (126 milionů korun). To je pravděpodobně víc, než by Schwartzovi byli ochotni dát v St. Louis. On sám hlavně věří, že v týmu nováčka Kraken začne psát novou kapitolu své kariéry.

„Navzdory tomu, jak těžké rozhodování to bylo, jsem to vnímal jako další začátek, který by mi mohl pomoct k tomu, abych si hokej zase užíval. Ze Seattlu to navíc není tak daleko domů,“ dodal rodák z kanadské provincie Saskatchewan. Na severoamerické poměry tedy rozhodně. Zatímco dřív rodiče Rick a Carol Schwartzovi jezdili do St. Louis z Reginy dvacet hodin autem, aby mohli sledovat syna v akci, nyní bude Jadenova matka schopna dorazit do jeho nového působiště letadlem za čtyři hodiny, včetně mezipřistání.

Blues draftovali Schwartze v roce 2010 v prvním kole jako 14. v celkovém pořadí. Klub i komunita v St. Louis od začátku podporovaly jeho sestru Mandi, které dva roky předtím diagnostikovali akutní leukémii. Při domácích zápasech probíhaly registrace dárců kostní dřeně. Pro Mandi se nikdo vhodný nenašel, před deseti lety těžké nemoci podlehla. Schwartz se po její smrti trápil, vzal si pak číslo devět místo sedmnáctky, kterou nosila i ona, když hrála za univerzitní tým Yale. Díky náboru dárců však jeden fanoušek zachránil život jinému teenagerovi z Alabamy.

„Někdy se věci prostě samy nějak seběhnou,“ pravil Schwartz, který si dosud nedovedl představit, že by měl ze St. Louis jednou odejít. „Není dost času na to vyprávět, jak skvělé to bylo, ale pro mě St. Louis vždycky bude speciálním místem. Pevně mi přirostlo k srdci a bude mi moc chybět. Seattle je ale taky dobré město a bude ohromně vzrušující stát se součástí něčeho nového,“ přiznal Schwartz.