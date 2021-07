Chceme tě! Ale ne zas tak moc. Jak Kraken vycukal chudáka Vaněčka

Je vlastně typický brankář. Velký kliďas, který má rád své stereotypy a zažité pořádky. A nesnáší změny. Jednu obří pro Vítka Vaněčka připravil Seattle, když si ho vybral v rozšiřovacím draftu. Upřímně? Nadšený z toho nebyl. Nové město, nový klub, noví spoluhráči. Nové komplet všechno.

Vedení Krakenů bylo šťastné, že Vaněčka získalo. „Jako první mi volal manažer Ron Francis. Říkal, že je moc rád, že jsem u nich v týmu, že se mi Seattle bude líbit, že je to nádherné město a těší se, až přiletím a potkáme se osobně. Potom jsem ještě mluvil s hlavním trenérem Davem Hakstolem, který na to navázal,“ říkal český brankář v prvním rozhovoru pro iSport.cz coby Kraken. Netušil, že to bude taky rozhovor poslední.

Mluvil o tom, jak poprvé vyjede na led proti Alexi Ovečkinovi, jak se těší na souboj o jedničku s Chrisem Driedgerem, jak je vzrušený z výzvy, která ho v nově vzniklém klubu čeká. Nic z toho ale nepozná.

Když se ve středu v noci začala Twitterem šířit zvěst, že do Seattlu zamíří elitní gólman NHL Philipp Grubauer, který se v posledním hlasování o Vezina Trophy umístil třetí, u Vaněčků nadšení nezavládlo. Naopak. Bez okolků by to znamenalo, že by na 25letého brankáře čekalo pouze místo trojky.

Strach ale naštěstí trval jen chvíli.

Jako hráč Seattlu strávil Vaněček celý jeden týden. Pak ho nový zaměstnavatel vyměnil zpátky do Washingtonu, kde se dál bude rvát o jedničku s Iljou Samsonovem. Znovu se ukázalo, jaký je NHL byznys. Jeden den slyšíte radost z toho, že vás mají v organizaci, další den jste pak postradatelná trojka určená k výměně.

Z celé anabáze ale vychází Vaněček jako vítěz. Naopak zklamaný může být Driedger, kterého si Kraken vybrali z Floridy. Byl představen jako jedna z tváří klubu, na podiu přebral dres, fanoušci ho vítali nadšeným potleskem. Doufal, že si pomůže, že ho po stínu Sergeje Bobrovského čeká záře reflektorů. Nakonec však bude zapikolovaný za ještě jasnější jedničkou v podobě Grubauera. To Vaněček může být v klidu. Zaběhnuté obyčeje se nemění, Ovie na něj bude dál pálit pouze v tréninku.