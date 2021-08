Odveta Kanea za obvinění, manželku nařkl z napadení. Skončí v San Jose?

Hvězda NHL Evander Kane vyzval na souboj v boxu youtubera Jakea Paula, pro zápas by ale byli i jeho bratr Logan, rovněž boxer a herec • profimedia.cz

Už mnohokrát čelil Evander Kane žalobám ze strany různých žen. Některé měl fyzicky napadnout, jiné sexuálně obtěžovat, další pak dokonce opakovaně nutit k potratu. Nedávno přišla jeho manželka Anna s tím, že útočník San Jose sázel na vlastní zápasy. Kane teď přispěchal s odvetou. Žena, s níž se aktuálně rozvádí, ho prý měla opakovaně atakovat pěstmi do obličeje.

Před měsícem způsobilo za mořem poprask obvinění manželky Evandera Kanea. Známý kanadský forvard měl podle ní sázet na vlastní zápasy. „Jak může NHL nechat člověka chorobně závislého na sázení stále působit v soutěži, když zjevně kvůli zisku vypouští zápasy? Může se někdo zeptat Garyho Bettmana, jak mohou nechat hráče sázet na vlastní zápasy?“ napsala Anna Kaneová.

Její muž se proti nařčení okamžitě bránil. „Nikdy jsem nesázel na zápasy Sharks, nikdy jsem nesázel na žádné své zápasy. Hokej jako hru miluji, neudělal bych nic z toho, co tvrdí moje manželka. Těším se na spolupráci s ligou při vyšetřování, chci očistit své jméno,“ reagoval Kane.

Anna podala 16. července žádost o rozvod. Podle zjištění amerických médií se navíc jejich manželské etudy dál zamotávají. S odkazem na soudní spis měl Kane vypovědět, že ho Anna od roku 2019, kdy se vzali, několikrát fyzicky napadla. Dle získaných dokumentů ho měla během hádek „sedmkrát až osmkrát udeřit pěstí do obličeje“.

Třicetiletý útočník San Jose také popsal incident, kdy ho měla manželka v říjnu 2020 zbít při návštěvě své matky. V dubnu 2021 po něm pak prý nekontrolovatelně házela věci poté, co mu kontrolovala mobil.

Jde tak o další z řady incidentů, které v posledních pěti letech kolem osoby Kanea létají. Podle několika zdrojů navíc začíná s problémovým hráčem docházet trpělivost i vedení Sharks. To se údajně během výstupních pohovorů po minulé sezoně utvrdilo v tom, že je pro tým skutečný problém, který musí řešit. Kane totiž není zrovna populární ani v kabině.

Několik klíčových hráčů mělo vedení sdělit, že ho v týmu dál nechtějí. „Jeden z mých klientů v Sharks ho prostě nesnáší, nesnáší negativní energii, kterou vnáší do místnosti. Změnit to může jen sám Kane, ale podle všeho už zašel příliš daleko,“ řekl pro magazín The Hockey News jeden z hokejových agentů, který si logicky nepřál být jmenován.

Už během sezony měl generální manažer Doug Wilson ve své kanceláři několik návštěv Kaneových naštvaných spoluhráčů, kteří požadovali jeho odchod. Wilson se během léta snažil nepopulárního zaměstnance udat na trhu, jenže narazil na problém jeho vysoké smlouvy. Ta bude platná ještě další čtyři roky, v průměru Kaneovi zaručuje 7 milionů dolarů za sezonu. Za tu cenu by potenciální zájemce dostal kvalitního hokejistu, ale taky specifického borce, kolem kterého se dlouhodobě stahují mračna.

Mimochodem, i s výše zmíněnou gáží vyhlásil milovník kasin před rokem osobní bankrot. „Sharks nade vším zavírali oči, všechno ignorovali,“ přidal agent.

Kane podle zpráv ze zákulisí nerespektoval klubová pravidla. Na zápasy i tréninky chodil často pozdě, ignoroval kodex oblékání, jeho pracovní morálka nebyla valná. Často se hádal s trenéry o své roli v týmu. Několik zdrojů potvrzuje, že spoluhráči byli pořádně otrávení, že mu procházejí věci, za které by jiní dostali tvrdě přes prsty.

Z tohoto pohledu možná vypadá vše jasně, trenér Bob Bougher ale mohl jen těžko Kanea lehce odpálit. Ve většině zápasů patřil k top hráčům Sharks. V hlasování místních médií a televizí byl dokonce vyhlášen tím nejlepším v posledním ročníku. „Chcete, aby všichni dodržovali stejný standard, což děláme, ale musí to platit i pro vaše nejlepší hráče. Tam nesmí být žádné rozmazané hranice,“ řekl Boughner v polovině května. Neurčitou větou třeba mířil právě na Kanea.

Zda ten San Jose opravdu opustí, zatím není jasné. Pokud se však opravdu prokáže, že sázel na vlastní zápasy, může od vedení ligy vyfasovat až doživotní distanc. Šetření zatím není u konce.