Palát doma se Stanley Cupem: Jako dvě svatby dohromady!

Splnil si dětský sen a ještě si slušně zaposiloval. Ondřej Palát (30) by ani nespočítal, kolikrát měl v rodném Frýdku-Místku masivní Stanley Cup nad hlavou. „Zítra to slušně pocítím, ale nějakou sílu ještě mám,“ usmíval se útočník Tampy Bay Lightning. „Moc krásné chvíle, tohle je sen – dovézt Stanley Cup do rodného města. Moc si to užívám. V takových momentech vás nebolí nic.“ Po soukromé párty v Čeladné Palát předá hokejový grál parťákovi Janu Ruttovi, který se s ním ve čtvrtek ukáže v Písku a Praze.

Dočkal se. Před rokem si Ondřej Palát společnou oslavu s trofejí pro nejlepší tým NHL s rodinou, přáteli a fanoušky užít nemohl. Sebrala jim ji koronavirová pandemie. Tampa titul obhájila a Palát dovezl Stanley Cup do rodného Frýdku-Místku. Zpátky na místa, kde se před sedmnácti lety kolem poháru při oslavě Pavla Kubiny také ochomýtal.

Dá se popsat, co prožíváte?

„Těžko, je to super. Byl to můj sen, přivézt pohár do Frýdku-Místku. Ještě dopoledne jsem nevěřil, že pohár dorazí. Erik Černák ho musel z Košic poslat helikoptérou, protože tam měl nějaké komplikace. Jsem rád, že doletěl.“

Jak jste se původně domlouvali s Černákem?

„Původně měl pohár jet autem, ale bodyguardi, co s ním jezdí, se už v úterý zpozdili. Uletělo jim letadlo, takže Erik dostal pohár o nějakých čtyři pět hodin později, než měl v plánu. Tak se se mnou domluvil, jestli by ho mohl mít i ve středu ráno. Domluvila se helikoptéra a pohár přiletěl kolem jedné hodiny do Frýdlantu nad Ostravicí.“

Jak bylo složité dostat Stanley Cup do Frýdku-Místku?

„Bylo to trošku jiné, protože jsme skončili pozdě, tolik času nebylo. Máme jen pár hodin se Stanley Cupem. Za normálních okolností ho máte dvacet čtyři hodin, já ho mám tak deset, takže jsem toho chtěl stihnout co nejvíce. Ukázat ho lidem, na hale dětem. A je pro mě důležité, aby ho viděla i rodina a kamarádi.“

Bylo náročné naplánovat den a oslavy? Jak dlouho jste je chystal?

„Dost dlouho, asi měsíc. Ale teprve před deseti dny mi potvrdili z Tampy, že pohár opravdu přiletí. Musím poděkovat městu a Kubovi Mikulíkovi (z hokejového klubu Frýdek-Místek), jak to tady všechno zorganizovali. Nebylo to jednoduché, v této době obzvlášť.“

Váš táta říkal, že to bylo jako organizovat svatbu, souhlasí to?

„Bylo to jako dvě svatby dohromady. (usmívá se) Jedna tady na náměstí s lidmi a jedna soukromá, protože jsem chtěl pohár ukázat i rodině a kamarádům. Nebylo to úplně nejjednodušší a musím poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.“

Dostat pohár do Frýdku-Místku byl i sen vašeho táty. Těší vás, že jste mu ho splnil?

„Jasně. Vyhráli jsme dvakrát a rodiče tam nemohli být ani jednou. Byl jsem jen se ženou a s dcerou Adélkou. Naši pohár ještě naživo neviděli a táta si na něho nesáhnul. Jsem strašně moc rád, že se Stanley Cup dostal konečně do Frýdku a můžeme to společně trošku oslavit.“

Kolik jste rozdal podpisů?

„Ježiš, vůbec nevím. Pár tisíc to asi bylo za těch pár hodin.“

Nehrozilo při focení nebo při oslavách na ledě haly Polárka, že vám pohár vyklouzne? Přece jenom, nad hlavou jste ho měl hodně často.

„Ne, vůbec, všechno bez problémů. Nic se zatím nestalo.“ (klepe na stůl)

Váš táta nemá rád, když se pohár využívá jako jídelní mísa. Erik Černák prý měl v poháru segedínský guláš, souhlasí to?

„Jo, měl tam segedín, ten jsem chtěl taky. Mám rád jídla s knedlíky a omáčkami, tak to asi musím změnit na něco jiného. Uvidím, co tam dám, mně jídlo v poháru nějak nevadí. Je to pěkná tradice.“

A šampaňské?

„Jo, to tam určitě bude s pivem. Možná i dohromady.“ (usmívá se)

Co si vlastně pamatujete z oslav Stanley Cupu, který dovezl Pavel Kubina v roce 2004? Bylo vám tehdy třináct...

„Nějak jsem se kolem Stanley Cupu ochomýtnul. Hlavně jsem ale tehdy sledoval celé finále Tampy, moc jsem jí fandil. To byl začátek, kdy jsem si říkal, že by bylo krásné třeba jednou taky vyhrát.“

Zanechalo to ve vás tehdy stopu a přízeň k Tampě?

„Určitě. Hrál tam Pavel Kubina a taky Martin St. Louis, který patřil k jednomu z mých nejoblíbenějších hráčů. Tampě jsem vždycky fandil. Spolu s Pittsburghem.“

Od primátora jste dostal symbolický klíč od města. Jako třetí v historii, před vámi se stejné pocty dostalo pouze Václavu Havlovi a malířce Elišce Servátkové. Překvapilo vás to?

„Určitě. Je to velká pocta od města a pana Korče.“

A jak dopadl dort v životní velikosti Stanley Cupu?

„Ten se hned rozkrájel a fanoušci ho snědli. To je fajn, protože i já jsem si dal kousek a byl výborný. Rád si dám sladké, ale už jsem v přípravě, takže se snažím ho moc nejíst.“

V jaké fázi přípravy jste?

„Už jedu naplno, mám ve Frýdku led. Jsem moc rád, že mi klub umožnil trénovat. Odlétám už příští týden, takže Stanley Cup jsme stihli na poslední chvíli. Jsem rád, že to vyšlo a už se těším do tepla.“

Tampa Bay Lightning Vše o klubu ZDE