Kaprizov dál kličkuje. Férová smlouva nezabrala, proč se hvězda stále kroutí?

Ani jedna strana nechce cuknout. Minnesota mění svou tvář, vyplatila klubové ikony Zacha Pariseho a Ryana Suttera, uvolněné místo pod platovým stropem ale nechtějí v divočině rozhazovat nazdařbůh. A právě na to naráží jednání s ruským sniperem Kirillem Kaprizovem, který se vzhlédl v pořádném balíku peněz. Devět milionu dolarů ročně bylo zatím málo...

Z jednání mezi vedením klubu a ruským šíbrem by se dala natočit trilogie. Nejdřív vše vypadalo bídně, pak probliklo světlo z konce tunelu a nakonec zase dění pěkně rychle utichlo. Moc času už není, Kaprizov nejspíš nestihne kvůli covidovým pravidlům a nevyřízeným vízům začátek kempu, každý den hraje proti Minnesotě. Kapičky potu ve hře čísel stékají po tvářích oběma stranám, řešení je zatím v nedohlednu, i když může každým dnem nabrat rychlý spád. Bez 24letého křídla by to ale v Saint Paul vypadalo blbě, právě jeho setrvání se podřídily minulé kroky.

O co detailně jde? Kaprizov je RFA (omezený volný hráč), po skončení minulé smlouvy se tak nemohl neobjevil na trhu borců bez kontaktu v kapse. Zároveň není k dispozici v rámci kvalifikační nabídky ani ostatním týmům, které se ho tak nemohou snažit ukrást podobně, jak se povedlo Carolině sebrat Jesperiho Kotkaniemiho Montrealu. Pokud ruská hvězda nepodepíše smlouvu, za oceánem si nezahraje do prosince. Jednoduchá pravidla.

To samozřejmě ani jedna strana nechce, i když Kaprizov přemýšlí také nad pokračováním doma v Rusku. Umanuté křídlo si dobře uvědomuje svoji pozici v klubu včetně cenovky, pod níž nepůjde. Minnesota se na druhé straně snaží škudlit každý cent, protože od sezony 2022-23 se jí bude odečítat více než 12 milionů dolarů z platového stropu kvůli vykoupení Pariseho se Sutterem. Je to nepříjemné, ale jinak si klub rozvázat ruce nemohl.

„Byli jsme extrémně fér," hlesl GM Wild Bill Guerin na konto poslední nabídky ze strany klubu. Ta se měla údajně pohybovat někde v okolí devítimilionové hranice, což by Kaprizova vymrštilo mezi desítku vůbec nejlépe placených křídel ligy. „Jak moc se rozcházíme? Ne o hodně, ale někdy trvají podobné domluvy déle... Tak to vidím já, můžete se zeptat Kirilla, třeba to vidí jinak."

Kaprizov se neozval. Mlčením nechává fanoušky ve stádiu vysokého napětí, ruského bombardéra v Saint Paul tuze potřebují. Vášně krotí statistika, na zámořských ledech kroužil zatím jenom jednu sezonu. Během 55 zápasů sice nasbíral pěkných 62 bodů (33+29), nejde ale zrovna o reprezentativní vzorek pro smlouvu obřích rozměrů.

Problém rozdmíchává podle serveru The Athletic i vzpurnost Minnesoty ohledně vyplácení podpisových bonusů, to už je ale na složitější povídání. Roli hraje rovněž délka kontraktu. „Předložili jsme velmi férovou nabídku a právě v tomhle bodu jednání teď jsme," vysvětloval Guerin. „Jsem připravený podepsat smlouvu hned. Ale musí být fér a cítím, že jsme byli velmi, ale velmi fér," dodal GM s důrazem na své oblíbené slovíčko.

Situace Wild každopádně není jedinečná. Vancouver řeší Eliase Petterssona a Quinna Hughese, Buffalo zase diskutuje s Rasmusem Dahlinem a Ottawa se snaží podepsat Bradyho Tkachuka. „Jsme v pohodě. Určitě nebudeme dělat bláznivé kroky nebo panikařit," uzavřel Guerin. Sám cítí, že vyhráno ale nemá, Kaprizov se totiž kroutí dál.

A čas běží.

27+24

Tolik bodů posbíral Kaprizov v poslední sezoně

