Z Harvardu mezi TOP beky! Lišák pobláznil Rangers, mezi elitou září

To byla nálož! Adam Fox oslnil NHL, zažil přelomovovou sezonu poté, co mu zodpovědnost u Rangers spadla do klína. Proč? Kolega Tony DeAngelo měl neshody s vedením a celou sezonu proseděl za trest doma u televize, klub ho sice nabízel celé lize, nikdo si však zadáka s pošramocenou pověstí nezval. A o to víc prostoru dostal „lišák“, který ukázal, že na něm v New Yorku mohou stavět.

Do NHL skočil nebojácně nohama napřed. První rok (2019/20) se mu povedl ofenzivně na výbornou, z role beka v 70 zápasech posbíral 42 bodů a strhl na sebe pozornost. Rangers ale s mladou obranou i obměnou útočných řad díru do play off neudělali, vypadli v předkole vyřazovacích bojů s Carolinou 0:3.

Rok číslo dva Adamu Foxovi sedl ještě víc.

Stal se kometou ligy, mezi obrannou smetánkou soutěže zářil. Už před lednovým startem nového ročníku se jeho jméno společně s parťákem Tony DeAngelem omílalo v souvislosti s perspektivou Jezdců, očekávání fanoušků nemělo limity. Tak jako tomu v Madison Square Garden koneckonců bývá každým rokem. Pak přišel kiks, DeAngelo se nepohodl s vedením a po sérii incidentů, které vyvrcholily urážením bulharsko-ruského brankáře Alexandera Georgieva do komunistů, dostal od vedení stopku.

Rangers ofenzivního zadáka nejdřív pustili na listinu nechráněných hráčů, pak ho nabízeli po celé lize. O zájemcích se spekulovalo, nikdo ale nabídku nakonec nepředložil. DeAngelo tak celou sezonu proseděl na gauči u televize, nemohl se zapojit ani do přípravy farmářského celku z Hartfordu. Co tyto události znamenaly pro Foxe? Víc času na ledě, první lajnu, přesilovku i oslabení v maximální míře. Vedení mu vytvořilo podhoubí pro úspěch.

Americký zadák, který tři roky strávil na v univerzitní NCAA, se šance chopil. Novou roli zvládl nejlépe, jak mohl. Bývalý student Harvardu se zlepšil směrem do obrany, ofenzivně válel ještě víc než minulou sezonu. V 55 startech nastřádal vynikajících 47 bodů (5+42), na ledě vyčníval. Byl u všeho důležitého.

„Získal jsem trochu víc důvěry trenérů," popisoval 23letý bek v posezonním videorozhovoru na webu Rangers. Sám cítil, že dostává prostor v obranných i ofenzivních situacích, body se začaly valit. „Snažíte se hrát nejlépe pokaždé, ale když sbíráte body, lidé vás začnou sledovat. Snažím se jen neustále hrát jednoduchým stylem."

Co to znamená v praxi? Každé střídání je pro Foxe hra na jistotu. „Snažím se zahrát každou vteřinu na ledě správně. Mít pozitivní vliv na hru, nejde mi o efektní momenty," přiznal zadák upřímně. I to mu vyneslo obdiv. Jeho jméno se navíc čím dál častěji skloňuje se ziskem James Norris Trophy, která se uděluje defenzivním hráčům s nejkomplexnější hrou a schopnostmi na své pozici.

Posledních pět sezon Adama Foxe

2016/17 Harvard Univerzity (NCAA) 35 zápasů 40 bodů (6+34) 2017/18 Harvard Univerzity (NCAA) 29 zápasů 28 bodů (6+22) 2018/19 Harvard Univerzity (NCAA) 33 zápasů 44 bodů (9+39) 2019/20 New York Rangers 70 zápasů 42 bodů (8+34) 2020/21 New York Rangers 55 zápasů 47 bodů (5+42)

Naposledy ji získal Švýcar Roman Josi, který v trojici favoritů nechybí ani letos. Společnost mu dělají právě Fox a Victor Hedman. „Je neskutečné vidět své jméno vedle takových hráčů. Postaral se o to týmový výkon, patří obrovský dík spoluhráčům a trenérům," komentoval ofenzivní obránce skromně.

U zmínky trenérů je nutné dodat, že u Rangers přišla kompletní personální čistka. Poté, co vedení zkritizovalo disciplinární komisi po zákrocích Toma Wilsona na Pavla Bučneviče a Artěmije Panarina byl odvolán sportovní ředitel i generální manažer. Po sezoně se rozloučil klub také s hlavním koučem Davidem Quinnem a trenérskými kumpány, náhrada je zatím neznámá.

„Tlačili na mě (trenéři), věděli, že v sobě něco mám. Nechtěli, abych se soustředil jen na útok, umožnili mi se učit," vysvětloval přínos starého realizačního týmu Fox. Je prototypem klubisty. Sám ve státě New York vyrostl, narodil se v malé vesničce Jericho asi třicet kilometrů od Manhattonu. Rangers vždy fandil.

Do klubu se přitom dostal z Caroliny. Draftován byl v roce 2016 Calgary ve třetím kole (66. místo). V roce 2018 se v té době harvardský student stěhoval poprvé, na konci 2019 jej získali Rangers za druhou volbu v draftu 2019 a podmíněnou třetí volbu v roce 2020. Zpětně může Chris Drury, nový generální manažer klubu z Manhattonu, bouchat šampaňské. Trejd se vyplatil.

Mimochodem před ročníkem 2018/19 se talentovaný zadák rozhodl dokončit studium na Harvardu místo podpisu nováčkovské smlouvy. Získal tak diplom z psychologie na jedné z nejprestižnějších univerzit ve Spojených státech. Obavy fanoušků Hurricanes, kteří chtěli vidět zadáka co nejdřív na kolbišti, se naplnily. Nakonec došlo k výměně, o níž se šuškalo. Po sezoně by totiž mohl ofenzivní obránce odejít kvůli vypršení tříletých práv od draftu zadarmo.

Fox navíc doposud a ještě rok odčerpává z platového stropu klubu pouze 925 tisíc dolarů, běží mu totiž poslední rok nováčkovské smlouvy. „V době, kdy jsem se dozvěděl, že můžu vyhrát Norris Trophy, se mi hrálo dobře. I tak mě to překvapilo. Obzvlášť po tom, kde jsem ještě pár let zpátky byl," přemítal 23letý obránce upřímně.

Během dvou premiérových sezon na sebe výrazně upozornil, stal se tváří mohutné přestavby Rangers, která stála místo i klubovou legendu Henrika Lundqvista. Nejhlasitěji se Fox přihlásil o slovo při březnové kanonýdě proti Flyers (8:3), kdy posbíral rovných pět asistencí.

„Je už teď elitním hráčem," nechal se krátce poté slyšet tehdejší kouč Rangers David Quinn. „Myslel jsem si už během jeho první sezony... Vím, že lidé až ukrutně moc mluví o Caleu Makarovi a Quinnu Hughesovi, ale Adam je mimořádný."

Svůj postřeh na Twitter přidal i bývalý legendární obránce Ryan Whitney. „Veřejnost se baví o tom, jestli by měl být kandidátem na Norris Trophy. On by ji měl sakra vyhrát!" prohlásil rázně.

Rangers sice v letošní zkrácené sezoně play off hrát nebudou. Ale jedno je jisté, budoucnost nabídne světlé zítřky. I díky psychologovi Foxovi, který dal kdysi přednost vzdělání před NHL...

