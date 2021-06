Neklidná Minnesota. Kaprizov odmítá historický balík, vrátí se do KHL?

Dlouho čekali, až se ruský bohatýr rozšoupne a dorazí za oceán. Když už se zástupci Minnesoty konečně dočkali útočníka Kirilla Kaprizova v NHL, ve které zažil parádní úvodní sezonu, hrozí, že po roce o favorita na Calder Trophy rychle přijdou. Jednání Wild s čtyřiadvacetiletým střelcem o prodloužení smlouvy se totiž údajně zadrhla. Americký klub by si Rusa rád pojistil na delší dobu a dal mu největší kontrakt ve své historii, hráč s agenty ale stojí o kratší smlouvu. Ve hře je navíc možný comeback do KHL, kde olympijský šampion z Jižní Koreje válel za CSKA Moskva.

Svým nástupem uchvátil nejen středozápad USA. Kirill Kaprizov, již jako vyzrálý hokejista, se chopil premiérové sezony v NHL náramně a hned se zařadil ke klíčovým hráčům Minnesoty. 51 kanadských bodů za 27 gólů a 24 asistencí v 55 zápasech. Vedení Wild si mnulo ruce, že konečně získalo borce, který by po boku švýcarského šikuly Kevina Fialy či norského válečníka Matse Zuccarella táhl tým ze Saint Paul ke změně poněkud nevýrazné tváře.

Po ročníku, který pro Wild skončil už v 1. kole play off (3:4 na zápasy s Vegas), se ale budoucnost spolupráce s rodákem z Novokuzněcku zatím nikam nehýbe. Podle zámořského analytika a moderátora Kevina Weekese kontakt mezi Kaprizovem a klubem úplně vychladl. Bývalý gólman na Twitteru informoval, že se ruský forvard vrátil do Moskvy, kde se již domlouvá na nové smlouvě s CSKA, aby mohl startovat na olympiádě v Pekingu.

Jak moc je případný nečekaný návrat do KHL reálný? Už jen po vydařeném ročníku v NHL smysl úplně nedává. Na olympijském turnaji v Číně by měly startovat i hvězdy z nejlepší hokejové soutěže světa. Kaprizov se navíc podle všeho vracel do rodné vlasti jen z důvodu svatby. U ruských hokejistů sice nikdy pořádně nevíte, jak se zachovají, prioritou finalisty na zisk ceny pro nejlepšího nováčka NHL by však mělo zůstat setrvání za oceánem.

Nicméně je pravdou, že vyjednávání s Wild momentálně stojí. A důvodem nemá být šetrnost klubové kasy, jak by se mohlo zdát. Minnesota naopak touží udělat z Kaprizova bohatýra i v Americe. Na stole má údajně nabídky smluv na pět let s průměrnou roční odměnou 7,7 milionu dolarů nebo dokonce na osm sezon (zhruba 9,7 milionu dolarů ročně!). V případě podpisu druhé varianty by se jednalo o největší kontrakt v historii minnesotského klubu.

Luxusní balík však Kaprizov odmítá. Pokračování u Wild se nebrání, s agenty by ale radši uvítal kratší kontrakt na tři roky. Proč? Po uplynutí tříleté smlouvy by se totiž z ruského reprezentanta stal nechráněný volný hráč a mohl by jednat s ambicióznějšími týmy NHL, což momentálně nemůže. Práva na hráče drží Minnesota, která se jich rozhodně za žádnou cenu nezbaví. Tato situace by tak nahrávala spekulacím o návratu do KHL, kde by s jistě tučným honorářem čekal na chvíli, kdy Wild ztratí nárok.

Podobný scénář je pro Minnesotu v čele s generálním manažerem Billem Guerinem naprosto nepředstavitelný a tak se snaží rozruch kolem ruské hvězdy vyřešit co nejrychleji a co možná nejvýhodněji pro obě strany.

Šéfa Wild určitě nečeká lehká práce, pokud chce dostát svým odvážným tvrzením, že Minnesota Wild jsou přední hokejový trh ve Spojených státech. Udržení Kaprizova je tak bezpochyby prioritou číslo jedna. Nicméně bez smlouvy již brzy budou také útočníci Nick Bonino, Joel Eriksson Ek, Švýcar s českými kořeny Kevin Fiala a další.