Pocta pro „Krále Henrika“. Rangers vyvěsí Lundqvistovu 30 pod strop haly

„Nedokážu vyjádřit, jak moc se těším na to, až se zas vrátím na místo, kterého toho pro mne tolik znamenalo,“ napsal na twitteru devětatřicetiletý mistr světa a olympijský vítěz, jenž platil v posledních dvou desetiletích za jednoho z nejlepších gólmanů NHL.

Lundqvist v Rangers debutoval v roce 2005 a během 15 sezon za ně včetně play off odehrál přes tisíc zápasů. S 459 výhrami v základní části je v historickém pořadí brankářů šestý, co do počtu zásahů mu patří sedmé místo. V roce 2012 získal Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL, o tři roky později dotáhl Rangers až do finále, ale Stanley Cupu se nedočkal.

Naposledy „Král Henrik“ v zámořské lize nastoupil v play off v srpnu 2020, poté byl vyměněn do Washingtonu, ale za Capitals si nakonec kvůli problémům se srdeční chlopní a následné operaci nezachytal.

Rangers dosud vyřadili osm čísel, z toho devítku a jedenáctku na počest dvou hráčů. Z brankářů se této pocty dočkali Eddie Giacomin (1) a Mike Richter (35).