První zápas, první gól! Raška (20) vlétl do přípravy NHL, ukázal se i Haš

Do druhého hracího dne zasáhli i čtyři čeští brankáři. David Rittich odchytal za Nashville 58 minut, prohru 1:3 s Floridou ale neodvrátil. Polovinu zápasu v brance strávili Lukáš Dostál z Anaheimu a Jakub Škarek z New York Islanders a oba pomohli svým týmům k výhrám. Vítek Vaněček v duelu Washingtonu s Bostonem odchytal třetí třetinu, prodloužení a samostatné nájezdy, prohře 2:3 však ani jistým výkonem nezabránil.

Raška rozhodl o výhře San Jose v 28. minutě, kdy se po nahrávce Jeffreyho Truchona-Viela ocitl sám mezi kruhy, prostřelil brankáře Logana Thompsona a zvýšil na 3:1.

Dvacetiletý forvard, kterého si Sharks vybrali v sedmém kole draftu v loňském roce, potvrdil svou produktivitu z juniorské QMHJL, kde v devatenácti zápasech minulého ročníku získal 31 bodů (15+16). Sharks i díky gólovému příspěvku třineckého odchovance zdolali Vegas 4:2. Druhý celek Sharks s Radimem Šimkem a Tomášem Hertlem v sestavě podlehl Anaheimu 3:6.

Dva čeští hokejisté bodovali v souboji Bostonu s Washingtonem. První bod v dresu Capitals si již v 5. minutě připsal obránce Haš, jehož střelu od modré čáry za záda brankáře Jeremyho Swaymana dorazil Joe Snively.

Dvacetiletý český bek odehrál při debutu přes 17 minut. Na druhé brance Bruins se asistencí podílel Zbořil, jenž odehrál více než 20 minut. Vaněček za 25 minut neinkasoval, ale v závěrečném rozstřelu nestačil na dva pokusy a prohru 2:3 po samostatných nájezdech neodvrátil.

Premiéru v novém působišti si odbyl Rittich. Za 58 minut v brance Nashvillu inkasoval třikrát z 30 střel a nezabránil prohře s Floridou 1:3. Bývalý brankář Jihlavy podepsal s Predators před sezonou roční smlouvu na 1,25 milionu dolarů.

Další bývalý gólman jihlavské Dukly Škarek debutoval v dresu NY Islanders a v městském derby proti Rangers během 27 minut neinkasoval. Čisté konto v první polovině zápasu udržel také jeho kolega Ilja Sorokin. Islanders i díky bezchybným brankářům porazili Rangers 4:0.

Vladař se v dresu Flames představil poprvé po výměně z Bostonu. Odchytal první polovinu duelu s Edmontonem a z 23 střel inkasoval dvakrát. Oilers i bez svých největších hvězd přehráli v bitvě o Albertu Calgary jednoznačně 4:0.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Florida - Nashville (1. zápas) 5:4 v prodl. (0:0, 1:2, 3:2 - 1:0)

Branky: 38., 41. a 55. Vatrano, 53. Heponiemi, 61. Bennett - 25. a 58. Jeannot, 32. Trenin, 54. Pitlick.

Florida - Nashville (2. zápas) 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 23. Duclair, 28. Verhaeghe, 51. Montour - 38. Afanasjev. David Rittich odchytal za Nashville 58 minut, z 30 střel inkasoval tři branky a úspěšnost zásahů měl 90 procent.

Washington - Boston 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 5. Snively (Haš), 46. Pilon - 13. DeBrusk, 22. Haula (Zbořil), rozhodující sam. nájezd DeBrusk. Vítek Vaněček odchytal za Washington 25 minut, z 9 střel neinkasoval.

New York Rangers - New York Islanders 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 12. Nelson, 18. Cizikas, 33. Clutterbuck, 45. Johnston. Jakub Škarek za New York Islanders odchytal 27 minut a 16 sekund, z 15 střel neinkasoval.

Winnipeg - Ottawa 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 20. Dubois, 23. Suess - 12. Greig, 53. Formenton, 61. Pinto.

Anaheim - San Jose 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Branky: 6. Lindholm, 22. Volkov, 36. Groulx, 53. Curran, 56. Terry, 59. Pateryn - 15. Bonino, 31. Robins, 47. Balcers. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 29 minut a 55 sekund, z 14 střel inkasoval jednu branku a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta.

Calgary - Edmonton 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Branky: 25. Hamblin, 27. Ryan, 35. Bourgault, 38. Perlini. Daniel Vladař odchytal za Calgary 30 minut, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta.

Seattle - Vancouver (ve Spokane) 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Branky: 41. a 55. Geekie, 23. Sheahan, 29. McCann, 32. Donato - 11. Rathbone, 12. Boeser, 33. Höglander.

Vegas - San Jose 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky: 23. Cotter, 41. Pacioretty - 16. Chmelevski, 22. Weatherby, 28. Raška, 56. Couture.