Lehner pálí do NHL: Vyhoďte trenéra dinosaura, hráči nejsou roboti

Nebojí se říznout do živého. Brankář Vegas Robin Lehner se na twitterovém účtu naprosto bez obalu pustil do vedení NHL. Kvůli jejich chování k hráčům i nadměrnému užívání léků. Sám si v kariéře prošel fyzickými a psychickými potížemi, v lize nyní působí v pátém klubu. „Měl jsem zranění kotníku. Následovala operace a léky. A pak žádná péče, skoro jsem tehdy umřel,“ řekl. Ostře vystoupil i proti trenérovi Philadelphie Alainu Vigneaultovi či bývalému klubu z Buffala.

Svým vystupováním budí velké emoce. Robin Lehner, švédská jednička Vegas, se nebojí mluvit nahlas o věcech, které se lidskému životu nevyhýbají. O psychických problémech a zdravotních obtížích obecně. Tím spíše, pokud se bavíme o profesionálním hokeji a o nejnablýskanějším jevišti na světě. O NHL.

„Jsem ze 100 procent fanda NHL. Miluji hokej a chci, aby liga byla dobrá. Nechci nic zničit, ale spíše dělat, co je správné. Je čas odejít ze starých pořádků a následovat ty nové. Věci se musí změnit,“ rozjel v neděli nenápadně sérii několika tweetů.

A pokračoval. Už ostřeji. „Je běžné dávat v práci benzodiazepiny zaměstnancům, když hodně cestují? To by přece měla být práce doktorů a psychiatrů. Jen pro pořádek, neděje se to ve Vegas, ale v mnoha dalších týmech,“ otevřel otázku předepisování psychoaktivních látek kvůli častému létání. Látek, na kterých se snadno dovede vytvořit závislost a přitom se běžně předepisují k léčbě úzkostí, nespavostí a panických ataků.

„Třeba ve Philadelphii. Trenér dinosaur, co se k hráčům chová jako k robotům, a ne jako k lidem. Vyhoďte tyhle dinosaury! Vyhoďte Alaina Vigneaulta. Mám k tomu důkazy,“ pustil se do kouče Flyers za nepřístojné chování k hráčům. Brankář už v minulosti kritizoval přístup soutěže k léčení otřesů mozku, které hokejisty velmi často trápí kvůli tvrdým nárazům. Sám Lehner navíc otevřeně přiznává, že se potýká s bipolární poruchou a je hlasitým zastáncem silnější podpory při psychických problémech.

„Pro ně je lepší, abychom měli bolesti do konce života. Alespoň bude tvořena poptávka na léky proti bolesti. Pořád dokola stejná ho*na,“ přidal Švéd další komentář k současné situaci okolo americké hvězdy Jacka Eichela.

Bývalý kapitán Buffala má už od března trable s páteří, nicméně Sabres si nepřejí, aby podstoupil velkou operaci. A tlačí na konzervativnější způsob léčby. Ta však ke zlepšení zdravotního stavu nevede. Lehner, který v Buff lu působil, se do vedení bývalého klubu strefuje hodně tvrdě.

„Kde je hráčská asociace a všichni hráči, když se odehrávají všechny útoky na naši svobodnou volbu. Jackova situace je za mě šílená,“ shrnul situaci bývalého parťáka. Nicméně důvod, proč vedení Sabres může mít konečné slovo při volbě Eichelovy léčby, je kolektivní smlouva.

Hráčská asociace, tudíž hráči samotní, souhlasili s tímto postupem. „K čemu je ale dobré držet generační talent mimo ligu? Jeho tělo, jeho volba,“ nabídl ovšem Lehner svůj pohled.

Otázkou je, jak zareaguje liga. Nyní se nachází v období přípravných duelů, základní část startuje přesně za týden. Není náhodou, že Lehner přišel s obviněními teď. Hokej v zámoří se zase vrací do povědomí a takhle kontroverzní slova mají rázem mnohem větší dosah.

„Udělal jsem mnoho chyb, ale nebudu lhát o tom, co jsem dvanáct let viděl. Budu pokračovat. Příběhů mám nashromážděno na rok. Každý další den, kdy se nic nezmění a tahle ho*vna pojedou dál, budu sdílet příběh a důkaz ode mě, od bývalých hráčů a současných hráčů o tom, co se děje. Pravdivé tweety začínají zítra, pokud se věc nespraví,“ uzavřel rodák z Göteborgu první kolo. A rozhodně nemá v plánu brzdit, právě naopak.

LEHNEROVY KONTROVERZNÍ VÝROKY

„Nelíbí se jim to. A vědí, že mi je jedno, že se jim to nelíbí.“ - o tom, co si myslí NHL, když otevírá kontroverzní témata „Nikdy to neudělají, ale rozhodně by měli.“ - o tom, zda hráčská asociace vytvoří program pro draftované hráče ohledně mentální přípravy „Jsem bipolární a trpím posttraumatickou stresovou poruchou. Jsem v NHL a šíleně jsem dřel, abych tu mohl být. A jsem docela dobrý v zastavování puků.“ - o svém zdravotním stavu

Můžete za to i vy! Carcillo viní ze smrti spoluhráče i Chicago

Když odemknete skříň, která dlouho hnila v koutě, nevypadne z ní jen jeden kostlivec. Ale hned několik. Základ je ji však otevřít. Na přímost brankáře Vegas Robina Lehnera, který na svém Twitteru zaútočil na vedení NHL, navázal bývalý útočník Daniel Carcillo. V emotivní výpovědi připomenul osud kamaráda Steva Montadora, jenž na následky otřesů mozku zemřel v pouhých 35 letech. A zmínil, že za tragický osud může i chování Chicaga Blackhawks.

Steve Montador sehrál v NHL 571 utkání. Prošel šesti celky, tím posledním se stalo Chicago. Bylo to právě v době, kdy tam působil i Daniel Carcillo. „Byl to můj nejlepší kámoš. Liga ho pustila hrát po devatenácti otřesech mozku. Během dvanácti týdnů byl poslán do zápasů, přestože prodělal za tu dobu hned čtyři otřesy,“ rozepsal se na Twitteru.

V řádu hodin tak reagoval na otevřenost brankáře Vegas Robina Lehnera, který osočil ligové vedení z toho, že přivírá oči před nadměrným užíváním léků. „Robine, případ Jacka Eichela v Buffalu není jediný incident. V lize jich najdeme stovky,“ naťukal Carcillo na sociální síť.

A pokračoval. „Blackhawks nemohli uschopnit Steva Montadora po jeho devatenáctém otřesu. Dělali vše možné, aby se cítil dobře a podepsal list, aby se vrátil do utkání. On se však rozhodl hledat jinou léčbu,“ popsal události z ročníku 2012/13 bývalý kanadský útočník, jenž nešel pro ránu daleko.

Montador tehdy přes odpor klubového vedení zvolil odlišnou cestu, jak zmírnit následky otřesů. „Byl natolik silný, že se rozhodl pro ten krok jít cestou léčby, která byla mimo klub, ale pomohla mu už ten samý rok (v době výluky), stejně jako Sidneymu Crosbymu,“ doplnil. Po dvou týdnech se Montador cítil natolik dobře, že ho podle slov Carcilla Chicago dotlačilo k podpisu, aby mohl zase hrát.

„Tohle je pravá tvář Chicaga. Během pár hodin poté, co to podepsal, ho poslali do AHL. Ani na chvilku nebyl připuštěn do okolí týmu, který nakonec vyhrál Stanley Cup. Byl potrestán za to, že zvolil jinou léčbu mimo lékařský tým Blackhawks. Léčbu, která mu pomohla. Co Chicago udělalo, Steva zlomilo a zabilo,“ nebral si servítky dvojnásobný vítěz NHL.

Montador skonal v pětatřiceti letech v roce 2015. Pitva následně prokázala, že smrt nastala kvůli degenerativní kondici mozku způsobené mozkovými otřesy. On sám byl o zdravotním stavu dobře informován, a i proto se rozhodl, že daruje svůj mozek doktoru Charlesi Tatorovi, světové kapacitě přes mozková onemocnění.

„Mám rád rčení, že se nic nezmění, pokud se nic nezmění. Jen současní hráči mají sílu věcmi pohnout. Chlapci pamatujte, vy platíte, oni pro vás pracují. Dejte do popředí lidi, kteří se za vás budou rvát, a jděte do bitvy,“ zakončil Carcillo emotivní vyjádření.

Liga má řádný problém. A to ještě ani nezačala základní část nové sezony.