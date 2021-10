Voráček v Columbusu: usmál se nad vzpomínkou, Laine si chválí souhru

Voráček a Laine, jak se to rýmuje? Pořád se podává jen předkrm, v NHL probíhají zahřívací duely a to hlavní teprve přijde. Ale už teď se ukázalo, jak jim to spolu klape. Dynamické duo Columbusu nastoupilo do tří z dosud šesti přípravných utkání, v nich posbíralo celkem 12 bodů, obstaralo čtyři trefy. „Ještě nás čeká spousta práce,“ krotil se Jakub Voráček, který si zvyká na novou pozici na pravém křídle elitní řady Blue Jackets. Patriku Lainemu má pomoci oživit vyšumělou formu a tým tlačit k úspěchu.

Ještě o nic nešlo, nicméně první výnosy vypadaly hodně slibně. Omlazený tým Columbusu naznačil, že nemusí patřit k propadlíkům NHL, jak předpovídají různé prognózy.

Výrazně zlepšil přesilovky, pookřál. Čím to, že se tak zvedl? Patrik Laine měl jasno. „Je to Voráčkem. Přes deset let patří k nejlepším nahrávačům v lize. On má oči snad i vzadu. Když jsme v útočném pásmu, pořád musím být připravený na střelu, protože od něj můžu kdykoli dostat puk,“ popisoval finský snajpr.

Do Blue Jackets se Voráček vrátil po deseti letech. Klub ho draftoval v roce 2007 v prvním kole, v celku z Ohia strávil tři sezony a potom zamířil do Philadelphie. V létě ho Columbus dostal zpátky. Získal v něm skvělého nahrávače, zkušenějšího a komplexnějšího hráče, než je Cam Atkinson, založením zakončovatel, který v létě putoval za dvaatřicetiletého borce do Flyers.

Lebedit si mohl i Voráček. V elitní lajně dostal přednost před Oliverem Bjorkstrandem, jenž do ní byl zařazen původně. K Lainemu po jeho příchodu z Winnipegu v Columbusu marně hledali vhodného parťáka, vyvanulo jeho střelecké kouzlo. Ale s Voráčkem to cvaklo hned. „Hrát s ním je zábava. Už když nás v kempu dali k sobě, cítil jsem, že si budeme sedět. Povedlo se nám pár hezkých akcí. Ale stále se učíme, zvykáme si na sebe, budujeme chemii,“ uvedl Laine.Český útočník taky umí soupeřům nasypat góly, ale k tomu je schopen jich spoustu připravit a ještě odvede spoustu práce dozadu. „Voras určitě bude přínosem. Navíc je starší hráč a my teď budeme mít v mužstvu mladé. Je naprostý luxus mít do kabiny takového kluka,“ vítal Voráčkův comeback evropský skaut klubu Milan Tichý.

Každý má jiné přednosti. Voráček častěji rozehrává, Laine má instinkt zabijáka. Český útočník dal ve třech přípravných střetnutích dva góly za rovnovážného stavu, na dalších pěti se podílel v početní převaze. Laine vyšel s bilancí 2+3. Blue Jackets s nimi v sestavě měli údernou přesilovku. „Zažil jsem to už ve Winnipegu, kde jsme díky tomu často vyhrávali zápasy. Teď taky začínáme být produktivní, což je dobré znamení,“ mínil Laine.

„Hra v početní převaze nám funguje, což je do budoucna důležité. A to i přesto, že Laineho brání téměř osobně. Nemůžeme se však divit. Na přesilovkách jsou stejně jako on nebezpeční už jen Pastrňák, Stamkos a Ovečkin,“ chválil Jakub Voráček finského snajpra.

Jinak ale zůstával lehce kritický. „Hra pět na pět pořád trochu vázne, ovšem i tam máme momenty, od nichž se můžeme odrazit. Sehráli jsme teprve dva zápasy, všechno chvíli trvá. Ale góly dáváme, víc si přát nemůžeme,“ pravil Voráček po pondělní výhře nad Buffalem. V noci na čtvrtek Blue Jackets porazili Detroit (4:2).

Najít centra schopného si vyhovět s těmi dvěma, to je další výzva, jíž čelí nový kouč Brad Larsen se svým štábem. „Budu upřímný, potřebujeme k sobě nějakého hodně zodpovědného centra… Do defenzivy,“ odpověděl Voráček s úsměvem na dotaz, koho by si představoval.

Max Domi kvůli zranění nestihne začátek sezony. Nabízel se osmnáctiletý nováček Cole Sillinger, který se s hvězdnou dvojicí spojil začátkem kempu. V pondělí v Buffalu mezi Voráčkem a Lainem nastoupil ostřílený Boone Jenner, jinak spíš defenzivní specialista. Všichni tři skórovali a dohromady posbírali šest bodů.

„Líbili se mi,“ liboval si kouč Larsen. „Předvedli hru plnou energie, mohli jsme vidět, co pro jejich lajnu znamená Jake. Hraje s ohromnou vášní, dokonce už v přípravě má zase šťávu a to moc rád vidím,“ dodal.

Jackets čekají ještě dva přípravné zápasy, české křídlo s Lainem by podle trenérových slov měli naskočit už jen do jednoho z nich. „Ještě nás čeká spousta práce,“ zůstával realistou Voráček. „Je to o chemii. Pracujeme na tom, neustále to spolu probíráme. Fungovalo to zatím dobře, ale základní část bude úplně jiné zvíře,“ poznamenal.

Mohl mít pravdu, ale už dolaďovací zápasy předvedly, že se od něj dají čekat velké kusy.

Změnil se, ale zůstal stejný

Když mu ten obrázek ukázali, nepotřeboval další vysvětlení. „To je z prvního kempu,“ pravil Jakub Voráček při pohledu na čtrnáct let starý snímek pořízený v hale, kterou opět nazývá svým domovem.

Na fotce je jako kluk s holou bradou a chomáčem vlasů na hlavě. Teď má vlasy kratší, tvář porostl plnovous. I od jeho výměny do Philadelphie před deseti lety se událo hodně. „Zraju jako dobré víno,“ usmál se.

Do Columbusu se vrací jako hráč, který v NHL prožil třináct sezon a pokud vydrží zdráv, sehraje v nové sezoně 1000. zápas. Tým procházející obnovou má po odchodu kapitána Nicka Foligna a dalších zkušených borců vést jako jeden z lídrů na ledě i mimo něj. Jako vstřícný a zábavný člověk, jako profík, jenž ví, co hokejové řemeslo vyžaduje. Zápalem, pracovitostí a obětavostí dovede nakazit ostatní. „Pro mě to není nic nového. Nesnáším prohry. Ať při kartách v letadle, na tréninku, v zápasech,“ řekl.

Obránce Zach Werenski ho přirovnal k jinému vousáči, Scottu Hartnellovi, který kdysi taky přišel z Flyers. „Když je člověk mladý, hraje hokej, odpoledne se vyspí, večer si dá večeři, vypije pár piv. Vlastně o nic se nemusí starat. Až když je starší a má rodinu, trochu se změní. Jinak myslím, že jsem pořád stejný,“ dodal Voráček.

Další významné české přesuny v NHL Tomáš Nosek

útočník

Vegas => Boston

poslední sezona: 38 zápasů, 18 bodů (8+10) Vyniká jako hráč do třetí a čtvrté formace. Jeho výhodou je, že vyhrává vhazování, je zodpovědný směrem dozadu plus je silný v kombinaci. Postupně na sobě pracuje, zlepšil bruslení i střelu. Teď z něj cítíte, jak by chtěl dokázat víc, než být „jen“ dobrý hráč pro hloubku sestavy. Zkusí na tuhle cestu naskočit v Bostonu, kde podepsal na dva roky. Další plus? Umí hrát v centru i na křídle. S odchodem Davida Krejčího řeší Bruins ve středu útoku problém, může tady překvapit. Dominik Simon

útočník

Calgary => Pittsburgh

poslední sezona: 11 zápasů, 0 bodů Po pěti sezonách v organizaci Penguins odešel do Calgary. Bylo jasné, o co mu jde, konečně dostat prostor. Drobnější útočník je slušným tvůrcem hry, výborně hrál vedle Sidneyho Crosbyho, když byla marodka. Jenže v Calgary nedostal ani líznout, tahle štace vůbec nevyšla. Vidíte, jak chce za každou cenu zůstat v NHL, podepsal Pittsburghu za nejmenší možný plat 750 tisíc dolarů. Naději má z toho pohledu, že teď jsou na soupisce dvě místa volná, chybí Crosby a Malkin. Ondřej Kaše

útočník

Boston => Toronto

poslední sezona: 3 zápasy, 0 bodů Český král marodů. Kdyby byl zdravý, tak... Ano, kdyby. Má pech, že se mu každou sezonu něco stane. Boston si ho vzal, aby mu zvýšil údernost v útoku. Odehrál jen devět zápasů, gól nedal ani jeden. V Torontu se ale od začátku líbí, prý je i aspirantem mezi útočníky top 6. Pokud vydrží zdravý, patrně se během sezony objeví aspoň na zkoušku vedle Matthewse nebo Tavarese. Přímočarostí by k ofenzivním hvězdám mohl pasovat. Jen je to pořád o jednom a tom samém: být fit. David Kämpf

útočník

Chicago => Toronto

poslední sezona: 56 zápasů, 13 bodů (1+12) Možná jeden z nejpodceňovanějších Čechů v NHL. Jeho přínos je hlavně ve vynikající defenzivě, skvěle bruslí, můžete ho nasadit na kohokoliv. Má skvělou kondici, jen tak ho neujezdíte. Pokud hledáte hráče pro oslabení, tady se trefíte. Toronto si ho vybralo přesně pro tuhle práci, výhodou je i jeho kontrakt, za 1,5 milionu odvede luxusní práci. Petr Mrázek

brankář

Carolina => Toronto

poslední sezona: 12 zápasů, úspěšnost zákroků 92,3 %, průměr 2,06 V Carolině se vyhrabal zpátky a teď se pro něj otevírá životní šance. Toronto od doby, kdy za něj v sezoně 2003/04 chytal Ed Belfour, nemělo brankáře, který by vychytal vítěznou sérii play off. Bude první po osmadvaceti letech? Jen si potřebuje vykolíkovat pozici. Nejspíš na tom bude stejně jako v Carolině, o branku se bude dělit. Těžko dopředu určovat, jestli jedničkou bude Jack Campbell, nebo Petr Mrázek. Ale každý minimálně třicet zápasů dostane.

