Kämpf: malý silný muž. Toronto si pochvaluje posilu, má ulevit hvězdám

Vyrostl v Chomutově, prošel dvacítkou, nicméně tehdejší výkony Davidu Kämpfovi nezajistily, aby byl draftován. V jednadvaceti ale vylétl, zažil v extralize výtečný ročník a upoutal. Pro průnik do NHL mu tehdy výrazně pomohlo, že se Chicago snažilo vecpat pod platový strop a podepisovalo nedraftované (a levné) hráče z Evropy. Nepoznal to jen on. Do Windy City zamířil i Michal Kempný nebo později chomutovský spoluhráč Jan Rutta.

Přestože za čtyři ročníky v nejlepší lize nasbíral „pouze“ 58 bodů, získal si tam velké uznání. „Přišlo za mnou hned několik trenérů NHL a každý mi říkal, kolik respektu mají pro Davidovu hru a co na ledě dokáže. Abyste složili úspěšný tým, tyhle typy hráčů v nich mít musíte,“ pochválil českého centra po příchodu do Toronta kouč Sheldon Keefe.

Takže, jakou roli dovede zastat? „Mým cílem je zastavit nejlepší hráče soupeře,“ popsal se sám Kämpf.

Lze u něj možná použít slovo „zmizík“. Borec, jenž vymaže z ledu nejvýraznější jména soupeře zápas co zápas. I proto ho neuvidíte v prvních dvou útocích, protože tam jde o sbírání bodů. Aby však i hvězdami obsazený ansámbl dovedl zvládat vyrovnané bitvy v play off, potřebuje pro rozhodující momenty hráče, jako je Kämpf. Přesně jak řekl trenér Keefe.

„Tu roli po příchodu přijal a uvědomil si, že dokáže pomoci i tak svému týmu k výhře. Navíc má pro tenhle styl dobré tělo, dovede hrát fyzicky,“ pochválil herní přeměnu z ofenzivně laděného hráče do role hlídače bývalý asistent Chomutova Petr Martínek.

Nutno dodat, že podle vyjádření Jana Rutty to pro bývalého parťáka ani nebyl velký problém. „Nikdy jsem neviděl takový přístup k tréninku a ke svému tělu. Na týmové akci v Chomutově odešel dřív a dal si jen vodu s citronem. Když jsme byli v Chicagu na snídani, objednal jsem předem palačinky. Jeho žena si chtěla dát, ale on se na ni podíval takovým pohledem: Tohle ne, tam je moc cukru. Tak mi nezbylo nic jiného, než je sníst sám,“ vzpomínal Rutta.

Kämpfův poctivý přístup k sobě samému a k dřině mimo led přesně vystihuje jeho počínání i na ledě. Absolutní zodpovědnost, postavený vždy na správném místě a schopnost upozadit sebe sama pro úspěch celku.

Navíc je vynikající na vhazování. I proto je jedním z nejčastěji nasazovaných hráčů na buly v obranném pásmu. „Otevře nám mnoho možností pro naše špičkové hráče, protože dovede hrát mnoho minut a není to typ hokejisty, který by jen čekal a v obraně zaparkoval autobus, jak se říká. Ne, dovede hrát všude. A ještě je vynikající na oslabení,“ pochvaloval si pro The Athletic příchod posily GM Dubas.

„Možná to, co doposud chybělo Torontu, byli právě hráči, kteří nejsou tolik vidět ve statistikách branek, ale udělají v těsných duelech černou práci pro hvězdy. Tohle prostě vyhrává zápasy,“ doplnil Dubase Rutta.

Tenhle herní styl by však Kämpf nemohl předvádět bez výtečného fyzického fondu. Přestože to nemusí být patrné, jde o jednoho z nejlépe kondičně připravených hráčů. Což už v konkurenci NHL vážně něco znamená. „Když jste silnější v posilovně, jste lepší a rychlejší na ledě,“ okomentoval forvard lakonicky chuť na sobě pracovat. „Je to ten typ, který když je den volna, tak jde stejně cvičit,“ potvrdil bývalý spoluhráč Brett Skinner.

Renomé, které si Kämpf vybudoval, a jeho herní styl by se mohly automaticky promítnout i do nominace na olympijské hry. Ruku na srdce, reprezentace do Číny nepoletí s cílem semlít všechny ostatní a získat jasné zlato. Soupeři, napěchovaní talentem z NHL, budou objektivně silnější. Přesně proto se hráč schopný ubránit nejzářivější hvězdy Kanady, Švédska nebo USA bude maximálně hodit. Do třetí nebo čtvrté formace. Jak je jeho zvykem.

Podobně to bude i v Torontu. Kanadská bašta čeká na výraznější úspěch v play off půl století. V posledních ročnících vsadila organizace na brutální sílu v ofenzivě, avšak na úkor obranných hráčů. Tým nikdy nepřešel ani přes první kolo. V posledním ročníku už však před vyřazovací fází vedení přivedlo třeba Nicka Foligna nebo Rileyho Nashe, aby herní styl týmu vyvážilo. Montreal však Maple Leafs ve vyhecované sérii vystavil v sedmi bitvách stopku.

Z cesty však klub neuhnul, Dubas vsadil na komplexní a fyzicky hrající borce i v letní pauze. Kromě Kämpfa přišel i ranař Nick Ritchie. Oba se mají postarat o to, aby se listy Leafs po konci základní části nevznítily tak snadno. Aby poprvé od roku 2004 přelétly přes hradbu s názvem první kolo.

Hlavní posily Toronta

Petr Mrázek (b)

David Kämpf (ú)

Ondřej Kaše (ú)

Michael Bunting (ú)

Nick Ritchie (ú)

Nejvíce vyhraných buly v minulé sezoně