Šustr v Tampě zaujal i fotkami. Ty ještě hraješ? žertoval Kučerov

Na velké návraty kolem třicítky je NHL skoupá. Z kolotoče vypadnete, zpomalíte, cesta zpátky se hledá těžko. Andrej Šustr to ale stejně zkusil. Zdá se, že na soupisce Tampy by pro start soutěže mohl zůstat. Prý je i rychlejší a lepší, než když tři roky zpátky odcházel. V klubu ještě zaujal svým koníčkem, jeho černobílé fotky se staly hitem na sociálních sítích Lightning. „Ty ještě hraješ hokej? Já myslel, že jsi fotograf na plný úvazek,“ rýpal do něj Nikita Kučerov.

Klapka, Tampa podruhé! Obránce Andrej Šustr vyrazil do kempu, aby si znovu vybojoval pozici v NHL. Nedal si úplně malý cíl, přišel si říct o místo na soupisce posledního i předposledního vítěze Stanley Cupu.

Pro Lightning ho kdysi vyskautoval nedávno zesnulý Tom Kurvers, dvoumetrového beka si všiml na univerzitě. V organizaci hrál Šustr v letech 2012-18, poslední dva roky nastupoval za Kunlun v KHL, ve třiceti letech se chce prosadit v nejlepší lize světa znovu.

Šustr v NHL 2012-19, Tampa a Anaheim zápasy 324 góly 10 asistence 53 body 63

„Posunul svoji přípravu, například se stravuje úplně jinak než dřív. Mimo led se změnil, dělá věci, o které v minulosti nedbal. Myslím, že to bral jako samozřejmost. Ale uvědomil si: Hele, nechci se za pár let ohlédnout a říct si, že jsem to v NHL ještě jednou nezkusil. Je to výjimečný člověk, mezi spoluhráči byl velmi oblíbený všude, kam přišel. Nemůžu být za něj šťastnější,“ uvedl jeho agent Matt Keator pro The Athletic.

Šustr musel čekat, jestli se někde objeví díra. Zatím to vypadá, že by mohla, zraněný je obránce Cal Foote, tím pádem se pro něj nejspíš otevře pozice sedmého beka. „Myslím, že tři roky mimo tuhle organizaci mě donutily se podívat do zrcadla. Potřeboval jsem zjistit, co mohu zlepšit na ledě i mimo něj. Teď jsem lepší verzí sebe sama,“ řekl novinářům. Podle kouče Jona Coopera je Šustr rychlejší než dřív a lépe dovede ovládat tělo. „Dostal se do dobré pozice,“ poznamenal trenér.

V zámoří si také rychle všimli nové vášně, kterou v sobě obránce objevil při angažmá v KHL. Koupil si fotoaparát a rád si s ním hraje. Tradičně dává ochutnávku své práce na Instagram, ale část jeho snímků převzal i oficiální účet Tampy.

„Počkej, ty ještě hraješ hokej? Já myslel, že už jsi fotograf na plný úvazek,“ zachytil server Tampa Bay Times rýpání Nikity Kučerova do českého beka.

Šustr poslal ven obrázky z masérny, ze šatny, když se hráči balili. S aparátem na krku si taky užíval chvíle, kdy tým natáčel propagační spoty při media dni NHL. „Mám pocit, že se to klukům líbí. Je to něco, co jim zůstane, můžete fotku sdílet s dalšími lidmi,“ vysvětloval.

Obyčejně se rád toulá ulicemi a hledá, co by vyfotil. S hokejovou sezonou ale na velké bloumání a cestování nemá čas, takže se jeho snímky otáčejí do kabiny ke spoluhráčům.

„Mám přístup na místa, kam žádný jiný fotograf na světě nesmí, tak je skvělé toho využít,“ usmál se v rozhovoru pro Tampa Bay Times. „Zamiloval jsem se do toho, je to věc, u které se mimo led odreaguju. Naučil jsem se, že nejlepší záběr vzniká ve chvíli, kdy jen prostě zmáčknete spoušť v ten nejlepší čas. Místa si vybíráte, ale chcete, ať jsou kluci sami sebou, nemá smysl jim něco vnucovat,“ dodal.

Jede klasiku, kterou nadchl už před posledním mistrovstvím světa v Lotyšsku. Nepoužívá žádné extra velké úpravy a divoké instagramové filtry. Má rád černobílé fotografie, ať obraz mluví sám za sebe. „Vidíte svět jinýma očima, to je pro mě atraktivní,“ pronesl.

V Česku jeho fotky otiskl magazín Esquire.

Nakonec jich ale z mistrovství světa sám moc nezveřejnil. Několik jich před turnajem vystavil na sociální sítě, ale asi i právě proto se rychle objevila směrnice IIHF. „Je tam třeba pravidlo, že pokud chcete na svých sociálních sítích zveřejnit fotografie jakékoliv další osoby, musíte to učinit s jejím výslovným souhlasem. A pokud půjde o fotku z kabiny nebo autobusu, tak se souhlasem zástupce týmu,“ upozornil tehdy tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Šustr pochopil, přestal vysílat fotky ven. „Bylo by to zbytečné rozptýlení týmu. Nezlobte se, ale nechci se už o focení bavit. Jsem tady kvůli hokeji a nechci na sebe strhávat pozornost jinými věcmi. Po mistrovství světa se o focení klidně rád pobavím,“ oznámil pak do Česka v jednom z rozhovorů přes kameru z hotelového pokoje.

V Americe má zatím větší svobodu. Klubu se jeho fotky líbí. Andrej Šustr bojuje o místo v NHL a u toho fotí.