Koho čeká trejd? Čtyři Češi v žebříčku, hvězdy NHL by mohly měnit adresy

Hned čtyři Češi by se mohli v NHL podle renomovaného serveru The Athletic stěhovat na jiné adresy. Nemluví se přitom jen o mladých talentech. V souvislosti s výměnou se skloňuje také jméno elitního centra Tomáše Hertla, kterému po sezoně skončí v San Jose smlouva. Kdo patří mezi vážné adepty na trejd a co největší hvězdy, které může pohltit trh?

Jakub Zbořil (Boston Bruins) Pozice: obránce (24 let)

Minulá sezona: 42 zápasů (0+9)

Platná smlouva: 1 rok (725 tisíc dolarů) Za pět let se do sestavy Bostonu natrvalo neprocpal. Bruins atakující pravidelně play off sice procházejí personálními změnami po odchodu Davida Krejčího a při absenci Tukky Raska, Jakub Zbořil si ovšem přesto může vytáhnout nejkratší sirku. V NHL zatím 24letý zadák odehrál 44 zápasů, na hraně třetího obranného páru bude balancovat i letos. Zatím je podle předpokládaných sestav spíš na tribuně, čeká se na jeho zlomovou sezonu.

Martin Kaut (Colorado Avalanche) Pozice: pravé křídlo (22 let)

Minulá sezona: 5 zápasů (0+0), v AHL 20 zápasů (6+10)

Platná smlouva: 2 roky (863 tisíc dolarů) Není kudy. Martin Kaut se snaží probít do nabouchané sestavy Avalanche už čtvrtou sezonu, první dvě se neodečítaly z nováčkovské smlouvy, protože je nakonec strávil v Česku. Do NHL dosud nakoukl pouze na 14 utkání, z přidělené akce vymlátil tři body. Pokud 22letý útočník nezdůrazní vedení důvody, proč by si ho mělo nechat, zřejmě půjde o dům dál. Cenu má jako celková 16. volba draftu z roku 2018 pořád velkou, Colorado by mohlo sáhnout pro posílení do play off.

Tomáš Hertl (San Jose Sharks) Pozice: centr (27 let)

Minulá sezona: 50 zápasů (19+24)

Platná smlouva: 1 rok (5,6 milionu dolarů) Tady jde o úplně jiný příběh. Tomáši Hertlovi po nadcházející sezoně končí v San Jose smlouva a elitní centr nenachází v jednáních se Sharks společnou řeč. Klub se zmítá v krizi, světlejší zítřky ho jen tak hned nečekají. Cenný artikl by Žralokům mohl pomoct s talentem, naopak 27letý centr by rád někde zaútočil na Stanley Cup... Hovoří se o tom, že si jej jako náhradu za Davida Krejčího vyhlédl Boston. Boston místo Krejčího vyhlíží Hertla. Komplikací může být plat