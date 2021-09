Boston místo Krejčího vyhlíží Hertla. Komplikací může být plat

Tomáš Hertl se usmívá do objektivu deníku Sport • Michal Beránek / Sport

Davida Krejčího by v Bostonu mohl nahradit Tomáš Hertl • koláž iSport.cz

David Krejčí se vrátil z NHL do Olomouce a v Bostonu usilovně vyhlížejí náhradu. A zdá se, že se na obzoru vynořila bílá velryba. Tomáši Hertlovi zbývá poslední rok ze čtyřleté smlouvy se San Jose. V létě příštího roku se stane nechráněným volným hráčem. Spekuluje se o tom, že sedmadvacetiletý útočník se jeví jako velmi lákavá návnada pro trejd a případně taky řešení pozice druhého centra Bruins.

Zatím by se místo Davida Krejčího, který odešel do extraligy, měl do druhého útoku posunout Charlie Coyle, jenž bostonské hráče dobře zná a oni jeho taky. Jack Studnicka jistě dostane šanci ukázat, zda už je ve dvaadvaceti letech připravený pro velký hokej. Ani jeden z nich však neposkytne Bruins tolik všestrannosti a útočné dynamiky jako hráč přezdívaný „Playoff Krech“, který v rozhodující části sezony přepínal na ještě vyšší úroveň.

Tým pořád živí naděje na další Stanley Cup. Proto ani protáčení několika centrů nevypadá jako ideální scénář. „David pro nás hrál významnou roli – někdy potichu. Jak dobrý hráč byl, nám pravděpodobně dojde až teď, kdy tu nebude. My jsme to o něm věděli, jenže nyní se musíme vyrovnat s tím, že v útoku nemáme dvě úderné pěsti. Charlie Coyle je nicméně jasná volba, v úvahu připadají i další,“ svěřil se trenér Bruce Cassidy během nováčkovského kempu Bruins.

Z nově příchozích útočníků můžou hrát v centru taky Erik Haula a Tomáš Nosek, jenž působil ve Vegas. Druhá lajna by zatím měla pokračovat ve složení, v jakém končila předchozí ročník, tedy s Coylem a na křídlech Taylorem Hallem a Craigem Smithem. „Pokud Charlie dokáže přinést něco z toho, co uměl Krech, bude to opravdu dobrý útok. Téhle variantě jsme nakloněni, ale taky uvidíme, co ostatní,“ pravil Cassidy.

Coyle za devět let v NHL pouze dvakrát nastřílel za sezonu 20 gólů a připsal si 50 bodů. Ale už se poukazuje na Tomáše Hertla, jenž by se svým přínosem mohl Krejčímu vyrovnat. Jednoho kreativního českého centra by tak nahradil druhý. Hertl dosud strávil v San Jose osm sezon, v posledním zkráceném ročníku sehrál 50 zápasů, zaznamenal 19 gólů a 43 bodů.

Podle sportovního webu The Athletic by se Sharks výměně nebránili. Za odchovance pražské Slavie by mohli na oplátku získat volbu v prvním kole draftu a povýšit některého ze špičkových mladíků, které už draftovali, nebo se snažit získat obránce, už vzhledem k pokročilému věku Brenta Burnse.

Jedním z ústředních témat letošního léta se stala sága o odchodu Jacka Eichela z Buffala. Na něj Bruins nemají dost jmění, proslýchá se, že Sabres by za něj mohli žádat výměnou nejmíň čtyři jiné kusy. Hertl zatím k mání není. Pokud by se však na trhu objevil, není pochyb, že se Boston o statného Čecha bude ucházet. Není sám, políčeno na něj mají údajně taky v Ottawě.

Komplikací může být Hertlův příjem. Bere 5,625 milionu dolarů (asi 122 milionů korun). A až mu stávající kontrakt vyprší, dá se předpokládat další nárůst. Do naplnění platového stropu zbývá Bostonu v současné době 1,635 milionu. Musel by se zbavit podobně drahého hráče, třeba zrovna Coylea, který si přijde na 5,25 milionu.

„Všichni v Massachusetts se soustředí na Eichela, který pochází z Chelmsfordu a je místní. Může být Tomáš Hertl tím, kdo dává Bostonu větší smysl a je pro něj vhodným kandidátem?“ nadhodil Joe Haggerty na stránkách bostonhockeynow.com.

Za stárnoucím špičkovým centrem Patricem Bergeronem zeje díra, další mu sahají sotva po ramena. Hertl je trochu jiný hráč než Krejčí. Větší, silnější, o něco míň kreativní, zato má nebezpečnější střelu. Do Bruins by se perfektně hodil.

