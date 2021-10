Překvapivá sázka na Vejmelku. Zazářil v přípravě a Kořenáře poslal na farmu

Brankáři z Česka měli v NHL obecně turbulentní léto. Šest z nich v zámoří změnilo dres a očekávalo se, že zhruba stejný počet také naskočí do nové sezony v prvních týmech. To se i potvrdilo, nicméně jedno jméno se liší. V Arizoně totiž nakonec na pozici dvojky povolali Karla Vejmelku. Přitom se všeobecně počítalo, že si místo získá Josef Kořenář, který už v nejlepší lize světa chytal. Nyní však míří na farmu do Tucsonu.

Kabina Arizony představovala v letních měsících obchůdek se zbožím. Kdo chtěl, přišel, vybral si, nakoupil. Tamní organizace předvedla silný řez kádrem, kdy do jiných celků zamířila většina hráčů s větší kvalitou. Kapitán Oliver Ekman-Larsson, Conor Garland nebo Christian Dvorak. Za ně přišla ne náhrada, ale vyloženě výplň. Hokejisté za zenitem, kterých se konkurenti chtěli hlavně zbavit kvůli platovému stropu. A také mnoho voleb v draftu. Jasná sázka na budoucnost s tím, že současnost bude hodně bolet.

Přineslo to však pracovní místa. Díky odchodu celého brankářského týmu v čele s jedničkou Darcym Kuemperem i pro maskované muže. Jedním z noviců se stal Karel Vejmelka. „Byl to delší proces, než se může zdát. S Coyotes jsem byl v kontaktu už nějakou dobu. Uvažoval jsem hodně i o tom, že bych v Brně zůstal, ale Arizona projevila velký zájem a nabídla zajímavé podmínky pro můj další rozvoj,“ prohlásil v květnu pro web brněnské Komety poté, co podepsal roční smlouvu na 842 tisíc dolarů.

Pětadvacetiletý brankář vyrostl v Třebíči a první ochutnávku nejlepšího hokeje v tuzemsku dostal v Pardubicích. Před šesti lety si ho však do svého klubu stáhl Libor Zábranský. „Místo si musím zasloužit za každou cenu. Udělám pro to maximum. Jde o to, že si to musím já sám vybojovat,“ vykládal pak Vejmelka před startem poslední sezony. To dokazuje, že přestože se dokázal mezi tři tyče za tu dobu protlačit, nikdy neměl nic jistého.

I proto se po oznámení jeho přesunu za oceán počítalo s tím, že půjde ze strany Coyotes vyloženě o sázku. O pokus získat stále mladého brankáře, který v roce 2015 prošel draftem, kdy si ho z pátého kola vybral Nashville, avšak nikdy mu nedal příležitost. „Jsme rádi, že jsme ho podepsali. Má kombinaci velikosti a rychlosti. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a na to, jak budeme sledovat jeho vývoj,“ řekl po uzavření dohody generální manažer Bill Armstrong pro nhl.com.

Upřímně, ani Vejmelkovo renomé v rámci extraligy v posledních letech nedosáhlo výšin, že byste si řekli: Jo, ten má z fleku na NHL. Ano, vychytal si pozici jedničky v Brně, nicméně ve všech třech uplynulých ročnících se z hlediska čísel pohyboval okolo desátého místa v extralize. Mnohdy i pod ním. Proto všechny indicie vedly k tomu, že se v zámoří přesune na farmu.

Leč, nestalo se tak. Vejmelka zůstává v prvním týmu. V přípravě odchytal tři duely a dostal pouhé dvě branky. Dokonale se mu povedl i poslední test, kdy pomohl týmu k výhře proti Vegas 3:1 s úspěšností přes 96 procent. A štěstí pro jednoho znamená ve světě profesionálního sportu zákonitě smůlu pro druhého. V tomto případě je to o to pikantnější, že Vejmelka uzmul místo krajanovi Josefu Kořenářovi.

Ten se po letech strávených v San Jose, kde dostal prostor jen na deset zápasů NHL, konečně dočkal změny. Měl se stát tím, kdo podrží jako dvojka zkušeného Cartera Huttona a odchytá něco okolo 25 duelů. A postupně vyroste v případnou jedničku. Místo toho vidí, jak mu příležitost sebral konkurent ze stejné země. Ten, který si už několik let musel všechno vybojovat.

Čeští brankáři v prvních týmech NHL Petr Mrázek (Toronto) 275 zápasů v NHL David Rittich (Nashville) 134 zápasů v NHL Vítek Vaněček (Washington) 37 zápasů v NHL Pavel Francouz (Colorado)* 36 zápasů v NHL Dan Vladař (Calgary) 5 zápasů v NHL Jakub Škarek (NY Islanders) 0 zápasů v NHL Karel Vejmelka (Arizona) 0 zápasů v NHL *aktuálně je na listině zraněných hráčů

Čeští brankáři na farmách Josef Kořenář (Arizona) 10 zápasů v NHL Lukáš Dostál (Anaheim) 0 zápasů v NHL Lukáš Pařík (Los Angeles) 0 zápasů v NHL Jiří Patera (Vegas) 0 zápasů v NHL Tomáš Vomáčka (Nashville) 0 zápasů v NHL

