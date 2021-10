Číslo 80, navždy! Elvis uctil památku kamaráda (†24): Nejdůležitější zápas

Ještě v květnu Matiss Kivlenieks na domácím mistrovství světa vynuloval pozdější mistry světa z Kanady. O měsíc a půl později přišla zdrcující zpráva: mladý brankář Columbusu zemřel. Když na začátku července s přáteli slavil americký Den nezávislosti v domě trenéra brankářů Mannyho Legaceho, zasáhla ho do hrudníku zábavní pyrotechnika.

„Zachránil mnoho životů. Když se to stalo, stál jsem od něj dvacet, třicet stop. Objímal jsem manželku. Zachránil mého syna, mou ženu i mě,“ přibližoval Elvis Merzlikins celý incident na pohřbu. „Kdybych to nebyl já, moje žena nebo syn, mohlo to být jiných padesát lidí. Zemřel jako hrdina. A to netvrdím já, říkal to lékař,“ dodal. Když se mu v srpnu narodil syn, pojmenoval ho Knox Matiss.

Zřejmě poslední fotka, na které je tragicky zesnulý lotyšský brankář Matiss Kivlenieks (vpravo) vedle parťáka Elvise Merzlikinse, který snímek sdílel na Instagramu







26 zobrazit galerii

Ze ztráty spoluhráče a velkého kamaráda se dlouho vzpamatovával. „Nechci nic slibovat, ale můžu vám říct… Můj plán je vyhrát Vezina Trophy, pro něj. Tohle je můj cíl. Věřím, že toho dosáhnu,“ zmínil Merzlikins před startem sezony výrazně zvýšenou motivaci v rozhovoru pro The Athletic.

Na úvodní duel sezony se musel pořádně připravit. Nejen fyzicky, ale především psychicky. Blue Jackets totiž věnovali otevírací zápas Kivlenieksovi. Všichni hráči měli na helmách nálepku s číslem 80, to se objevilo i na ledě za oběma brankami. Elvis zamířil na rozbruslení s dresem svého bývalého parťáka.

„Jeho dres, navíc i jeho příjmení… Byl to divný pocit, jako by tam byl se mnou. Tento zápas byl pro mě nejdůležitější a určitě si ho budu navždy pamatovat,“ hledal lotyšský gólman posléze slova. Když na led před zápasem přišla Kivlenieksova rodina včetně maminky Astridy a v aréně se odkryl památeční prapor s číslem 80, měl slzy v očích.

Úsměv mu o chvíli později vrátili kapitáni Boone Jenner a Andrew Ladd, kteří po čestném buly objali malou Kivlenieksovu sestřičku. Pak už se Elvis pustil do své nejdůležitější bitvy: vyhrát zápas, pro Matisse! V utkání už sice na sobě neměl Kivlenieksovu jmenovku, ale číslo 80 si jako památku na kamaráda ponechal. Od dalšího duelu se vrátí ke své 90.

Columbus vlétl do zápasu úžasně. Už po 40 vteřinách vedl po trefě Alexandra Texiera. Nakonec si Blue Jackets dokráčeli k jasnému triumfu 8:2, na kterém se dvěma asistencemi podílel i navrátilec Jakub Voráček. „Očividně jsem byl velmi nervózní, protože jsem nechtěl zahanbit jeho číslo při prvním a zároveň posledním nošení,“ přiznal Merzlikins.

Lotyš kryl 36 z 38 střel Coyotes, byl vyhlášen druhou hvězdou večera. Při závěrečné siréně políbil lapačku a pohledem zamířil nahoru. Dojemné gesto, které netřeba více popisovat…

Že šlo o speciální večer, přiznal i Oliver Bjorkstrand. „Hráli jsme pro něj. Očividně to bylo velmi emotivní. Myslím, že jsme odvedli dobrou práci, když jsme zápas dohráli dobrým způsobem,“ cenil si dánský křídelník, který zaznamenal čtyři body (2+2).

Kromě výhry věnovala nadace Blue Jackets také 80 tisíc dolarů Lotyšské hokejové federaci na iniciativu „Kivi´s Kids“, která byla založena na počest Matisse Kivleniekse. Peníze budou použity mimo jiné na vybavení pro mladé brankáře v jeho rodném Lotyšsku.

