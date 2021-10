Seattle Kraken poprvé doma: Nirvana, trajekt a pobláznění fanoušci

Ještě dopoledne se v areně dodělávaly poslední úpravy, aby bylo vše ready na večerní představení. Dvě hodiny před začátkem utkání se pak hala začala plnit. Nakonec nezůstalo jediné volné místo. Vyprodáno. Podle očekávání. 17 151 řvoucích fanoušků.

Poprvé je naplno rozjuchal na konci první třetiny Vince Dunn, který se stal historicky prvním střelcem gólu na domácím kolbišti. Arenou začal dunět lodní klakson trajektu Washington State, který si Krakeni vybrali jako gólový klakson. Po něm následoval známý song Lithium skupiny Nirvana. Proč zrovna tenhle výběr? O tom později.

Ještě v 53. minutě se zdálo, že premiéra v krakení nádrži se obleče do vítězných plavek. Nestalo se. Během posledních sedmi minut Seattle třikrát inkasoval. Dva body si odvezl nový rival z Vancouveru.

„Je to zklamání. Tahle liga je až moc dobrá na to, abychom si mohli dovolit nehrát celých šedesát minut na plný plyn,“ kroutil hlavou Dunn. Seattle prohrál počtvrté v řadě. Zatím dokázal porazit pouze Nashville (4:3). „Ve spoustě zápasů jsme si měli opravdu velkou šanci uspět, bohužel zatím nejsme dost dobří. Musíme najít způsob, jak se odrazit.“

Pozitivnější byl trenér Dave Hakstol. „Řekl bych, že to byl zatím náš nejlepší duel v sezoně. Především v přechodu středního pásma jsme se výrazně zlepšili, zklidnili jsme se. Cítím, že si hra sedá. Proti Canucks jsme odvedli kus dobré práce. Z mentality a přístupu hráčů mám radost,“ pravil.

Krakeni byli v zápase lepší, měli mnohem více šancí. Jenže ty buď pochytal skvělý Thatcher Demko, nebo puk skončil na tyči. To potvrzují i analytické statistiky. Podle očekávaných gólů se měl Seattle dostat vzhledem k počtu příležitostí i jejich povaze na čtyři branky. Měl ale jen dvě. Stejně mluví taky data webu Natural Stat Trick, podle nějž si domácí vytvořili hned 14 vysoce nebezpečných šancí ke skórování, hosté se dostali jen na čtyři. Stejně jim to stačilo k výhře 4:2.

„Vyjeli jsme na led plní odhodlání a cílevědomosti. Vedli jsme, byli jsme blízko zisku. Pak jsme ale udělali pár chyb a zaplatili za ně. Byly to nešťastné odskoky, smůla. Pokud budeme hrát takhle i dál, nebojím se, že bychom nevyhrávali,“ doplnil kapitán Mark Giordano.

Ten taky děkoval fanouškům za skvělou kulisu. „Diváci byli neskuteční. Každý kdo sem přijede, to bude mít už jen kvůli nim hrozně těžké. Body se od nás budou vozit těžko.“ Přidal se taky Hakstol. „Byla to úžasná atmosféra. Chtěli jsme fanoušky odměnit vítězstvím. Nevyšlo to, zanechává to kyselou pachuť. Byli úžasní.“

Deset tisíc permanentek zmizelo z trhu pár minut po začátku prodeje. Mizí taky dresy. Oficiálně jde podle prodejů o nejúspěšnější uvedení dresu v historii napříč sporty.

V nejmodernější hale planety čeká diváky skvělý zážitek. Nad ledem se vyjímají dvě obří kostky, jídlo dodávají výhradně místní farmáři a obchodníci. Kompletní přestavba haly Climate Pledge Arena, v překladu Klimatický závazek, vyšla na astronomických 22 miliard korun. Jde o první stadion bez uhlíkové stopy na světě. Led se například připravuje z dešťové vody, rolby jsou elektrické a celý stadion je poháněn energií z obnovitelných zdrojů.

Znovu obnovit se povedlo taky sirénu. Ta pochází z trajektu MV Hyak z roku 1967 společnosti Washington State Ferries. Nápad dostali kluboví viceprezidenti Lamont Buford a Jonny Greco, když byli společně na nedalekém ostrově Bainbridge a slyšeli onen lodní klakson. „Hned jsme si řekli: Tohle je ono! To bude náš gólový gong,“ vzpomínal Buford. „Získali jsme tím kus historie, který byl sejmut z místní lodi, a navždy nám bude viset na trámech naší areny.“

Místní je taky zvolený goal song. Ve výběru byly písničky Foo Fighters, Pearl Jam nebo Macklemorea. Nakonec ale vyhrála Nirvana. Volba padla na skladbu Lithium z kultovního alba Nevermind. Fanoušky i hráče volba nadchla. „Nirvana a Seattle patří k sobě. Pro mě osobně je to citová záležitost. Když jsem vyrůstal, tohle byla moje nejoblíbenější kapela,“ přiznal nejzkušenější hráč týmu Mark Giordano. Město žije NHL. Kdy přijde první domácí vítězství?

1

Pouze jediný zápas zatím z šesti pokusů dokázal Seattle po vstupu do NHL vyhrát. Na kontě má tři body a skóre 13:23.

Nejproduktivnější hráči Seattlu

1. Jared McCann – 6 bodů (3+3)

2. Joonas Donskoi – 4 body (0+4)

3. Brandon Tanev – 3 body (3+0)

4. Alexander Wennberg – 3 body (1+2)

Vince Dunn – 3 body (1+2)

Mark Giordano – 3 body (1+2)

