NHL ONLINE: Vejmelka chytá proti Carolině. Zacha v duelu s Voráčkem

Závěr hracího týdne NHL nabízí celkem pět zápasů i s českými hokejisty v akci. Do brány trápící se Arizony se opět staví Karel Vejmelka, tentokrát v duelu s Carolinou. Od 22:00 se New Jersey s útočníkem Pavlem Zachou pouští do bitvy s Columbusem, za který hraje i Jakub Voráček. Anaheim hostí Montreal. Buffalo startuje v Los Angeles. Filip Chytil v dresu New York Rangers nastupuje proti nováčkovi ze Seattlu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.