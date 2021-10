Pere se o místo v Kometě a fandí na dálku parťákovi v NHL: Karel je frajer!

Porážka štve. Ale když si vezmete hlubokou díru, kde byla Kometa po porážce ve Zlíně a jak vypadá herně teď, je útěcha, že se herně zvedáte?

„Ale ano, taky si myslím, že jsme hráli dobře, bojovali, sahali jsme po třech bodech.“

Když jede gólman do Pardubic, myslí na to, že ho čeká rozjetý kanón Říčka?

„Vím, že dal do zápasu s námi čtrnáct gólů, pálí ze všeho. Na videu jsme se na něj samozřejmě dívali, stejně jako na zbytek Pardubic. Ale umí i dobře nahrát, což taky teď ukázal. Musíte si dávat pozor na celou lajnu, není to jen o něm.“

Není, ale stejně se při přesilovce dostal ke střele a srovnal na 2:2.

„Byl tam ještě dvojblok našich hráčů, který stejně prostřelil. Tohle je i ta štěstěna, kterou hráč v laufu má.“

Po delší době jste zase zpátky v brance Komety. Jaký z návratu máte dojem?

„Dlouho jsem v bráně nebyl. Měl jsem dva zápasy, kdy mě něco trefilo, takže se mi sebevědomí i zvedlo. Zaplaťpánbůh, že jsme posbírali nějaké body.“

Sebevědomí v Kometě se dá chápat. Z téhle brány se chodí rovnou do NHL, ne?

„Karel Vejmelka je úplně jiný případ. (usměje se) Ale moc mu přeju, že se dostal do Arizony, sleduju ho. Je to frajer. Celé je to krásný příběh. Karel si to moc zaslouží. Když NHL sleduju, teď je v Arizoně brankář číslo jedna.“

Vy jste odchovanec Komety, klub často vodí brankáře a nakonec si vzpomene, že je k dispozici i Klimeš. Není někdy těžké čekat na šanci?

„Takhle to neberu, jsem v Brně doma. Jsem rád za každou příležitost. Mám to tak celý život, že bojuju o místo, budu bojovat dál.“

Tak tady jste mohl mít i v Přerově dobrého učitele v Martinu Vojtkovi, asi nejslavnější brankářské dvojce extraligy. Dal vám kus své pohody?

„Jasně, náhradník je taky člověk! Tahle jeho věta se nezapomíná. (usměje se) S Martinem jsme pořád v kontaktu. Jestli to bude číst, tak ho moc pozdravuju, skvělý chlap. Moc mu děkuju za cenné rady.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:32. Košťálek, 53:17. Říčka, 60:08. Poulíček Hosté: 09:49. L. Horký, 23:39. Rákos Sestavy Domácí: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – R. Kousal, Poulíček (A), Blümel – Říčka, A. Musil, Cienciala – Paulovič, O. Roman, Camara – Hecl, O. Rohlík, Koffer. Hosté: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Fajmon – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), Rákos, L. Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Mallet – Magee, Kusko, Malý. Rozhodčí Hodek, Šindel – Kajínek, Rampír Stadion enteria arena Návštěva 9892 diváků