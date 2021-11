Sexuální skandál žije dál, šéf NHL klid nepřidal. Smráká se nad Bettmanem?

Velká bída. Výsledkové trápení přineslo rychlé rozčarování poté, co vedení v létě přivedlo hvězdná jména. Ne, nepůjde to hned, jako by se řeklo fanouškům. Až nyní si tým připsal první výhru nad Ottawou. Fajn, na ledě se sice Blackhawks k výhře dopracovali, mimo něj to však rozhodně neplatí. Aféra se sexuálním obtěžováním zdaleka nekončí, nyní ji znovu dostaly do popředí zvláštní výroky komisionáře Garyho Bettmana.