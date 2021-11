Pastrňákovy body Bostonu nestačily, Rittich vychytal výhru Nashvillu

Gól a asistence českého hokejového útočníka Davida Pastrňáka domácí prohru Bostonu s Edmontonem neodvrátily. V noci na pátek se prosadil také Pavel Zacha, který se nahrávkou podílel na výhře New Jersey nad New York Islanders. Brankář David Rittich v premiéře za Nashville vychytal vítězství nad St. Louis 4:3 po prodloužení.

Pastrňák v 5. minutě poslal Boston do vedení 1:0. Český útočník si nabruslil do výhodné pozice v pravém kruhu a střelou mezi betony brankáře Mikka Koskinena otevřel skóre duelu. Edmonton zásluhou Evana Boucharda po čtyřiačtyřiceti sekundách srovnal, ale Bruins si vzali vedení zpět.

Pastrňák v 26. minutě kroužil s pukem u pravého mantinelu, povedeným manévrem se zbavil bránícího hráče a před brankou hledal osamoceného Patrice Bergerona. Zblokovaná přihrávka se ke kapitánovi domácích nedostala, našel si jí ale Brad Marchand a vrátil Boston do vedení.

Ani napodruhé se Bruins neradovali z gólu dlouho, Oilers ke srovnání stačilo 26 sekund. Zach Hyman se po parádní stahovačce dostal do předbrankového prostoru a bekhendovou střelou překonal Linuse Ullmarka.

Bruins v závěru druhé části Edmontonu znovu odskočili na rozdíl jedné branky, v absolutně nezvládnuté třetí třetině ale třikrát inkasovali a prohráli 3:5. Dvěma góly otočil skóre nejlepší střelec NHL Leon Draisaitl.

Hokejisté New Jersey zdolali New York Islanders jednoznačně 4:0. V první třetině poslal Devils do vedení Janne Kuokkanen a na rozdíl dvou branek zvýšil v závěru druhé části Tomáš Tatar. Slovenský útočník ve výskoku se štěstím tečoval přesilovkovou ránu Dougieho Hamiltona a vstřelil první branku v dresu New Jersey. Druhou asistenci u Tatarova gólu si připsal Zacha, který je s devíti body třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v NHL.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:45. Pastrňák, 25:06. B. Marchand, 37:14. Carlo Hosté: 05:29. Bouchard, 25:30. Hyman, 46:22. Draisaitl, 49:26. Draisaitl, 57:41. Ceci Sestavy Domácí: Ullmark (Swayman) – McAvoy, Forbort, Carlo (A), Grzelcyk, Clifton, M. Reilly – Pastrňák, Bergeron (C), B. Marchand (A) – N. Foligno, Coyle, T. Hall – Craig Smith, Haula, DeBrusk – Lazar, T. Nosek, Blidh. Hlavní trenér: Bruce Cassidy. Hosté: Koskinen (S. Skinner) – Bouchard, Nurse (A), Ceci, Keith, Barrie, Koekkoek – Puljujärvi, McDavid (C), Hyman – Yamamoto, Draisaitl, Nugent-Hopkins (A) – Turris, D. Ryan, Foegele – Sceviour, R. McLeod, Brendan Perlini. Hlavní trenér: Dave Tippett. Rozhodčí Beau Halkidis, Jon Mclsaac. Čároví: Derek Nansen, Travis Toomey Stadion TD Garden, Boston Návštěva 17850 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:12. Kuokkanen, 39:10. Tatar, 45:46. Mercer, 56:33. D. Hamilton Hosté: Sestavy Domácí: Blackwood (J. Bernier) – D. Hamilton, Graves, Severson (A), Ty Smith, P. K. Subban (A), Siegenthaler – Holtz, N. Hischier (C), Zacha – Bratt, Mercer, A. Johnsson – Tatar, J. Boqvist, Kuokkanen – Tyce Thompson, M. McLeod, Vesey. Hosté: I. Sorokin (Varlamov) – Mayfield, Pelech, Pulock, Chára, Dobson, Greene – Bailey (A), Barzal, A. Lee (C) – Palmieri, Nelson, Beauvillier – Wahlstrom, Pageau, Parise – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Rozhodčí Anderson, Nicholson – Fournier, Deschamps Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 13816 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:37. Blueger, 37:53. Rodrigues, . J. Carter Hosté: 16:55. Vatrano, 42:30. Barkov Sestavy Domácí: Jarry (DeSmith) – Matheson, Letang (A), Marino, M. Pettersson, Ruhwedel, Friedman – Guentzel, J. Carter (A), Rust (A) – Zucker, Rodrigues, Kasperi Kapanen – D. Heinen, Blueger, B. McGinn – D. O'Connor, Boyle, Aston-Reese. Hosté: Bobrovskij (S. Knight) – Weegar, Ekblad, Forsling, Gudas, Montour, Lucas Carlsson – Verhaeghe, Barkov (C), Duclair – Huberdeau (A), S. Bennett, Tippett – Vatrano, A. Lundell, S. Reinhart – Lomberg, Luostarinen, Hörnqvist (A). Rozhodčí Hanson, Rooney – Galloway, Gawryletz Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh Návštěva 17 194 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:26. Chiarot, 31:24. B. Gallagher, 52:08. Suzuki, 59:54. Evans Hosté: 02:02. Backlund, 16:22. Mangiapane Sestavy Domácí: J. Allen (Montembeault) – Chiarot, Petry (A), Kulak, D. Savard, A. Romanov, Ch. Wideman – M. Hoffman, Suzuki (A), Toffoli – Josh Anderson, Dvorak, B. Gallagher (A) – Lehkonen, Evans, Armia – Pezzetta, Poehling, Belzile. Hosté: Markström (Vladař) – Hanifin, R. Andersson, Kylington, Ch. Tanev, Zadorov, Gudbranson – J. Gaudreau, E. Lindholm, M. Tkachuk (A) – Coleman, Monahan (A), Mangiapane – D. Dubé, Backlund (A), T. Lewis – Lucic, B. Richardson, T. Pitlick. Rozhodčí St. Pierre, Lambert – Kelly, Pancich. Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 20399 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 35:28. Kopitar, 56:50. Athanasiou Sestavy Domácí: F. Gustavsson (A. Forsberg) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Brännström, Del Zotto, Heatherington – Sanford, Norris, B. Tkachuk (C) – Batherson, N. Paul (A), Stützle – J. Sokolov, Tierney, Ennis – Sabourin, L. Shaw, P. Kelly. Hosté: Quick (C. Petersen) – M. Roy, Edler, Clague, O. Määttä, M. Anderson, Björnfot – D. Brown, Kopitar (C), A. Kempe – Iafallo (A), Danault, Athanasiou – T. Moore, Kupari, Grundström – Kaliyev, B. Lizotte, B. Lemieux. Rozhodčí O´Donnel, McCauley – Cherrey, Baker Stadion Canadian Tire Centre, Ottawa Návštěva 8 221 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 12:43. D. Orlov, 12:53. Eller Sestavy Domácí: Greiss (Nedeljkovic) – Seider, DeKeyser (A), Hronek, Leddy, G. Lindström, M. Staal (A) – L. Raymond, Dylan Larkin (C), Bertuzzi – Zadina, P. Suter, Fabbri – Erne, M. Rasmussen, Naměstnikov – Gagner, Stephens, Givani Smith. Hosté: Fucale (Samsonov) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, D. Orlov, J. Schultz, T. van Riemsdyk – T. Wilson (A), Kuzněcov, Ovečkin (C) – Sprong, McMichael, Sheary – Hathaway, Eller, Jonsson Fjällby – Leason, Protas, Hagelin. Rozhodčí Brenk, Sutherland – Gawryletz, Marquis Stadion Little Caesars Arena, Detroit Návštěva 16 812 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:38. Connor, 34:11. N. Schmidt, 39:16. Harkins, 59:27. Dubois Hosté: 06:28. Cogliano Sestavy Domácí: Hellebuyck (Comrie) – N. Schmidt, Morrissey (A), Pionk, Dillon, DeMelo, Stanley – J. Svečnikov, Dubois, Connor – Ehlers, Copp, Harkins – Wheeler (C), Scheifele (A), Lowry – Vesalainen, Riley Nash, Toninato. Hosté: J. Reimer (Hill) – B. Burns (A), M. Ferraro (A), Meloche, Hatakka, R. Merkley, Jaycob Megna – Dahlén, Couture (A), Bonino – Balcers, Hertl, Barabanov – N. Merkley, Weatherby, Cogliano – Leonard, Pederson, Gadjovich. Rozhodčí Furlatt, Syvret – Berg, Cormier Stadion Bell MTS Place, Winnipeg Návštěva 14 229 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:23. Kyrou, 16:47. Kyrou, 48:13. Tarasenko Hosté: 20:17. Duchene, 27:43. Kunin, 44:01. Trenin, 62:01. Duchene Sestavy Domácí: Binnington (J. Hofer) – M. Scandella, Parayko (A), C. Rosén, Faulk, Walman, Bortuzzo – Saad, R. O'Reilly (C), Perron – I. Barbašev, R. Thomas, Tarasenko (A) – Kyrou, Bozak, Bučněvič – K. Kostin, Joshua, Neal. Hosté: Rittich (Saros) – Josi (C), Fabbro, Ekholm (A), Benning, Borowiecki, P. Myers – Jeannot, Johansen (A), Tomasino – Kunin, Mikael Granlund (A), Duchene – Trenin, Sissons, Olivier – Tolvanen, Novak, McCarron. Rozhodčí Morton, Kozari – Rody, Brisebois. Stadion Enterprise Center, St. Louis Návštěva 18096 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:18. Ničuškin, 07:34. Landeskog, 11:10. Rantanen, 31:05. L. O'Connor, 36:32. Helm, 39:57. D. Toews, 51:49. Compher Hosté: 41:08. Höglander Sestavy Domácí: Kuemper (J. Johansson) – Makar, D. Toews, Girard, Byram, E. Johnson (A), J. Johnson – Rantanen (A), Compher, Landeskog (C) – Burakovsky, Kadri, Ničuškin – L. O'Connor, Newhook, Jost – Kiefer Sherwood, Jayson Megna, Helm. Hosté: Demko (41. Halák) – Ekman-Larsson (A), T. Myers, Q. Hughes, Poolman, B. Hunt, Burroughs – J. T. Miller (A), Elias Pettersson, Boeser – Pearson, Horvat (C), Höglander – Podkolzin, Dickinson, Garland – Dowling, Lammikko, Justin Bailey. Rozhodčí Dwyer, Schlenker – Barton, MacPherson Stadion Ball Arena, Denver Návštěva 17 226 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:46. Schwartz, 27:50. McCann, 43:57. Jordan Eberle, 50:24. McCann Hosté: 04:42. McTavish, 23:12. T. Terry, 26:36. Mahura, 35:46. Shattenkirk, 49:26. H. Lindholm, 57:21. S. Carrick, 59:40. T. Terry Sestavy Domácí: Grubauer (Driedger) – Giordano (C), Oleksiak, Vince Dunn, Soucy, A. Larsson, Lauzon – Jordan Eberle (A), McCann, Schwartz – Donskoi, Geekie, Marcus Johansson – Järnkrok, Wennberg, B. Tanev – Bastian, Sheahan, Donato. Hosté: J. Gibson (Stolarz) – Drysdale, H. Lindholm, Manson (A), Fowler, Shattenkirk, Mahura – T. Terry, Getzlaf (C), Henrique (A) – Milano, Zegras, Deslauriers – Comtois, Lundeström, McTavish – S. Carrick, Groulx, D. Grant. Rozhodčí Pochmara, Joanette – Kovachik, Knorr Stadion Climate Pledge Arena, Seattle Návštěva 17 151 diváků