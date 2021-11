Pasta opět boduje, hvězdy Bostonu válí. Ne každý je jako oni, čílil se kouč

Čtvrteční noc se nesla ve znamení jedenácti parádních soubojů v NHL. Z nich jasně vyčnívala bitva největších ligových es. Boston vedený Davidem Pastrňákem si to rozdal s Edmontonem Connora McDavida. Přestože Pastova formace dělala, co mohla, a český zabiják zapsal branku a asistenci, s parťáky odešel s prázdnou po prohře 3:5.

Trenér Bostonu viděl hlavní důvod ztráty dobře rozehraného duelu v touze jiných hráčů předvádět hokej, který nabízejí největší esa. Jako kdyby se na plácku za barákem všichni snažili napodobovat nejsilnějšího z party. Přestože na to nemají.

„Chceme dávat góly jen jedním způsobem. Jiné formace chtějí hrát podobně, a ne každý může být jako oni,“ prohlásil Bruce Cassidy ve spojitosti s top představením své elitní formace vedené Patricem Bergeronem s Davidem Pastrňákem a Bradem Marchandem na křídlech, jejichž kombinační hokej chtěli kopírovat i jeho další svěřenci.

To je negativní fakt. A ten pozitivní: první lajna zase válí. Zmíněné trio se totiž od úvodních duelů dostalo pod palbu kritiky. V posledních ročnících si „Perfection Line“ přisvojila pozici nejlepší lajny na světě. „Nikdo se jim ani nepřibližuje. Jsou úplně odskočení,“ vykládal před sezonou pro deník Sport kanadský analytik Dom Luszczyszyn. A fandové si zvykli, že když tahle formace vyjde v utkání bodově naprázdno, už to musí být. Na konci října se to stalo hned ve dvou kláních po sobě a v zámoří se začalo spekulovat, zda tohle trio stále může tlačit Bruins k výhře večer co večer.

„Pořád máme talent na to, abychom to soupeři pokaždé ztížili. Pořád to tam je, na tom se nic nezměnilo,“ odpovídal klidně na otázky o ztrátě kvality Bergeron. Nezůstalo jen u slov. Když se kalendář přehoupl do listopadu, tohle trio si zase začalo z protivníků dělat trénovací figuríny. Dohromady nasbírali 21 bodů ve čtyřech duelech.

Proti Oilers v tom pokračovali. Pastrňák s Bergeronem zapsali po dvou bodech, Marchand se přidal s asistencí. Měli podíl na všech brankách Bostonu. A nemuselo zůstat jen u nich. Za stavu 3:4, když zbývalo do konce poslední části necelých osm minut, měl český střelec na holi vyrovnání. Neskutečným zákrokem se mu však postavil do cesty brankář Mikko Koskinen a vsedě vykopl střelu špičkou brusle. Pastrňák pak na střídačce jen nevěřícně kroutil hlavou.

„V celé třetí třetině jsem v mnoha akcích volil až moc často přihrávku. Což se nesmí stávat, především v těchto situacích, kdy se utkání láme,“ zlobil se Pastrňák. „Musím se zase vrátit ke své střelecké mentalitě a mít lepší povědomí o aktuální situaci a o aktuálním skóre,“ dodal na pozápasové tiskové konferenci.

Střeleckou mentalitu naopak ukázal Leon Draisaitl. Právě on ve třetí části překlopil duel dvěma trefami na stranu Oilers. „Byli jsme dobří, silní. Stáli jsme při sobě. Byla to zábava,“ pochvaloval si.

Musí se mu dát za pravdu. Zábava to vskutku byla.

PERFECTION LINE

David PASTRŇÁK

ŘÍJEN

7 zápasů 5 (2+3)

LISTOPAD

4 zápasy 5 (2+3)

Patrice BERGERON

ŘÍJEN

7 zápasů 3 (0+3)

LISTOPAD

4 zápasy 8 (5+3)

Brad MARCHAND

ŘÍJEN

7 zápasů 8 (4+4)

LISTOPAD

4 zápasy 8 (2+6)

