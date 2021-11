Síň slávy NHL: Hossa děkoval mámě za ruce, Iginla pobavil s telefonem

Český útočník New Jersey Devils Pavel Zacha v utkání proti New York Rangers • ČTK / AP / John Munson

V roce 2017 musel Marián Hossa skončit hokejovou kariéru, teď byl se třemi výhrami ve Stanley Cupu uveden do Síně slávy NHL. Vzpomínal, jak hltal na kazetě Wayna Gretzkyho a že chtěl být jako Jaromír Jágr. Prsten i sako pro výjimečné hokejové osobnosti dostalo pět mužů a jedna žena, Jarome Iginla pobavil, jak vytrvale odmítal telefon, kde měl slyšet, že se může začít chystat.

Nástup do Síně slávy NHL není jen o vyšlápnutí na pódium, děkovné řeči a pár úsměvech pro kamery. Jde o několikadenní proces, který podtrhuje výjimečnost bývalého hráče nebo funkcionáře. Vše se kolem bývalé hvězdy zase několik dní točí, přijímáte pocty, poklony, zkrátka vše podle zásluh, ať se pořádně a několikrát vypočítají všechny vaše úspěchy.

Teď si všechno užilo pět mužů Kevin Lowe, Jarome Iginla, Marián Hossa, Ken Holland, Doug Wilson a jedna žena, Kim St. Pierreová. Čekalo je čestné buly před zápasem Toronta s Calgary. Od Síně slávy všichni obdrželi speciální prsteny, že patří mezi nesmrtelné postavy NHL. Součástí inauguračního víkendu je i zápas legend, teď proti sobě stály výběry Mikea Modana a Scotta Niedermayera. Odpovídáte na dotazy fanoušků. A taky sako! Jasně, na něj nejde zapomenout, z rukou předsedy Síně slávy Lannyho McDonalda obdržíte speciální oblečení s unikátní nášivkou.

Na galavečeru pobavil Jarome Iginla, když vyprávěl, jak odmítal McDonaldův telefon: „No, byl jsem zrovna v půjčovně aut, dvakrát jsem mu ten telefon položil.“ V tu chvíli mu došla SMS zpráva: Zvedni to, tady je Lanny McDonald. „Cítil jsem se pěkně trapně, to vám tedy řeknu. Dlouho na tenhle zážitek nezapomenu,“ usmíval se bývalý útočník.

Platí, že nesmíte hrát na vrcholové úrovni tři roky, aby vám zavolal Lanny McDonald a zval vás na ceremoniál. Proto ještě mezi smetánku nepatří Jaromír Jágr. Ve středu nastoupil za Kladno proti Karlovým Varům, takže ještě chvíli nedoplní české duo Dominik Hašek, Václav Nedomanský.

Najdete samozřejmě i pár výjimek jako třeba Wayne Gretzkyho, Maria Lemieuxe nebo Bobbyho Orra, na které se čekací lhůta nevztahovala. Nejblíže z českých hráčů by mohl mít k Síni slávy dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Patrik Eliáš, který nehraje od roku 2016. Je na čekací listině a nikdo neví, kdy a jestli vůbec se na vás nakonec dostane. Klidně se tak může až stát po 31 letech jako v případě brankáře Rogieho Vachona, jenž se dočkal přesně v roce, kdy Eliáš kariéru skončil.

Celkem rychle se dostalo na Mariána Hossu, který hokej odpískal kvůli zdravotním problémům v roce 2017. Slovenský útočník si do proslovu nachystal výborný bonmot. „Lásku k hokeji jsem získal od táty Františka, který byl defenzivním obráncem. S bratrem Marcelem ti budeme navždycky vděčni za podporu, ale Bohu děkujeme především za maminčiny ruce. Máme tě strašně rádi, ale faktem zkrátka je, že jsi nikdy nevstřelil víc než dva góly za sezonu,“ díval se s úsměvem na něj a pak i na celou rodinu, kterou měl v sále.

Hossa se narodil v roce 1979 a v komunismu prý o NHL nikdy jako dítě nesnil. Cílem byla reprezentace, zámořská soutěž byla tabu. Těžko se dostával k informacím. Vše prý ale změnil jeden den, kdy si pustil videokazetu s Waynem Gretzkym. Malého Mariána nadchla lehkost, jak chodil přes obránce. „Snažil jsem se jeho věci napodobit,“ vykládal.

Pak v televizi hltal dvě finále Pittsburghu v letech 1991 a 1992, kdy Penguins dvakrát za sebou vyhráli Stanley Cup. Dalším vzorem se pro něj stal Mario Lemieux. „A při sledování Jaromíra Jágra mi došlo, že i kluk z Československa se může prosadit za mořem. Chtěl jsem dokázat to samé,“ vyjmenovával při inauguraci mezi nejvýznamnější hráče hokeje.

Do Síně slávy se nakonec dostal dřív než o 7 let starší Jágr, kterého chtěl napodobit. Co se týká výher ve Stanley Cupu, se třemi poháry ho nakonec o jeden triumf překonal.