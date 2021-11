iSport podcast: Sexuální skandál v Chicagu a mizerný vstup do sezony

Sám Dominik Kubalík to napsal v pravidelném příspěvku pro deník Sport. Aféra, jenž se pohybuje okolo Chicaga od startu ročníku měla vliv i na samotné hráče a i proto je vstup do sezony nepovedený. Jak ten týmový, tak ten Kubalíkův. Vedení klubu z „Windy City“ v létě přivedlo velká jména na úkor budoucnosti a překvapilo ligu. K výsledkům to nevedlo. I proto, co se dělo v minulosti mimo led. A právě minulost Blackhawks dohnala.