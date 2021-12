Kubalík vystřelil bod Chicagu, Nečas kvůli zranění nedohrál zápas Caroliny

Hokejový útočník Chicaga Dominik Kubalík poslal svou šestou trefou této sezony NHL zápas v Dallasu do prodloužení, ve kterém ale domácí rozhodli o výhře 4:3. Martin Nečas stihl jen pět střídání a kvůli zranění v horní části těla z utkání odstoupil. I bez něj Carolina zvítězila 5:1 nad Los Angeles. Filip Hronek asistoval u první branky Detroitu, který doma porazil i díky hattricku Dylana Larkina New Jersey 5:2. V dresu vítězů chyběl kvůli covidovému protokolu Filip Zadina.

Dallas vedl po první třetině 2:0. Oba góly vstřelil v přesilových hrách Joe Pavelski. Chicago ve 26. minutě snížilo po pohledné kombinaci, na jejíž konci stál Alex DeBrincat. Už za čtrnáct sekund ale kontroval zblízka Jason Robertson. Ještě v prostřední třetině dal z přečíslení kontaktní branku Dylan Strome a v 52. minutě vyrovnal Kubalík tečí. Prodloužení rozhodl v početní převaze obránce John Klingberg.

Trenér Caroliny Rod Brind´Amour neměl po utkání žádné upřesňující informace o zdravotním stavu Nečase. Kouč měl problémy se složením sestavy už před startem duelu, kvůli covidovému protokolu postrádal podruhé za sebou šest hráčů včetně nejproduktivnějšího hráče Sebastiana Aha. Před dvěma dny hrál jen s deseti útočníky, tentokrát si pomohl pěti útočníky z farmy. Jeho svěřenci ale skvěle začali: po 96 sekundách vedli 2:0 a v polovině utkání 4:0.

Hronek si připsal přihrávku u kuriózní branky. Český bek nahodil z obranného pásma puk do rohu kluziště a gólman New Jersey Akira Schmid se jej vydal k zadnímu mantinelu zastavit. Kotouč se ale nečekaně odrazil před branku a Larkin zakončoval do prázdné. S hosty gól neotřásl, ještě v úvodní třetině vyrovnali. Detroit rozhodl o výhře třemi góly v rozmezí 32. až 36. minuty, v níž Larkin zkompletoval trefou na 4:1 svůj první hattrick v NHL.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:39. Dylan Larkin, 31:48. Dylan Larkin, 32:27. Bertuzzi, 35:47. Dylan Larkin, 54:07. Bertuzzi Hosté: 19:11. M. McLeod, 37:25. Mercer Sestavy Domácí: Greiss – Seider, DeKeyser (A), Hronek, Leddy, G. Lindström, M. Staal (A), Oesterle – L. Raymond, Dylan Larkin (C), Bertuzzi – P. Suter, Naměstnikov, Erne – Hirose, Veleno, Gagner – Criscuolo. Hosté: A. Schmid (J. Gillies) – D. Hamilton, Ty Smith, Severson, Siegenthaler, Bahl, Geertsen – J. Hughes, Zacha, Tatar – Mercer, A. Johnsson, Studenič – Šarangovič, Kuokkanen, Bastian – M. McLeod, Vesey. Rozhodčí O´Donnell, St. Pierre – Tobias, Toomey. Stadion Little Caesars Arena, Detroit

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:19. Giroux, 07:32. Lindblom, 54:35. Farabee, 61:35. Sanheim Hosté: 22:09. Stützle, 23:22. Formenton, 53:43. Zub Sestavy Domácí: M. Jones (Sandström) – Provorov (A), Braun, Sanheim, Ristolainen, Yandle, Connauton – Farabee, Couturier (A), Konecny – Lindblom, Giroux (C), Atkinson – Laughton, K. Hayes, J. van Riemsdyk – J. Cates, P. Brown, MacEwen. Hosté: A. Forsberg (F. Gustavsson) – Chabot (A), Zub, Holden, Bernard-Docker, Heatherington, Mete – B. Tkachuk (C), Norris, Batherson – Formenton, Stützle, C. Brown – Sanford, Tierney, Ennis – N. Paul (A), Gambrell, Watson. Rozhodčí Syvret, Brenk – Baker, Apperson. Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 18 437 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:37. Kotkaniemi, 01:36. Fast, 22:38. Pesce, 29:36. T. Teräväinen, 54:29. Drury Hosté: 35:33. B. Lizotte Sestavy Domácí: F. Andersen (Raanta) – A. DeAngelo, Slavin (A), Pesce, Skjei, Bear, Brendan Smith – M. Nečas, Trocheck, Niederreiter – Fast, Kotkaniemi, T. Teräväinen – Noesen, Stepan, Drury – Leivo, Poturalski. Hosté: Quick – M. Anderson, Wolanin, M. Roy, O. Määttä, Durzi, Björnfot – D. Brown (A), Kopitar (C), A. Kempe – Arvidsson, Danault, Iafallo – T. Moore, Kupari, Grundström – Kaliyev, B. Lizotte, B. Lemieux. Rozhodčí Sutherland, Walsh – Deschamps, Berg. Stadion PNC Arena, Raleigh

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:16. Pavelski, 07:24. Pavelski, 25:21. J. Robertson, 62:13. J. Klingberg Hosté: 25:04. DeBrincat, 26:47. D. Strome, 51:55. D. Kubalík Sestavy Domácí: Oettinger (Holtby) – J. Klingberg, R. Suter, M. Heiskanen, Lindell, Hakanpää, Harley – Pavelski, Hintz, J. Robertson – Gurjanov, Jamie Benn, Seguin – Glendening, Faksa, M. Raffl – A. Radulov, Kero, Tufte. Hosté: Lankinen (M.-A. Fleury) – S. Jones, C. Murphy, C. Jones, McCabe, E. Gustafsson, R. Stillman – P. Kane, D. Strome, DeBrincat – Entwistle, J. Toews, Hagel – Kurashev, Dach, D. Kubalík – R. Carpenter, Jo. Slavin, Brett Connolly. Rozhodčí O´Rourke, Hanson – Marquis, McNamara Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:12. Donato, 09:07. McCann, 36:33. Soucy Hosté: 13:05. Bouchard, 17:03. Foegele, 32:52. Sceviour, 48:54. Foegele, 59:08. McDavid Sestavy Domácí: Driedger (Grubauer) – A. Larsson (A), Vince Dunn, Giordano (C), Borgen, H. Fleury, Lauzon, Soucy – Jordan Eberle, McCann, Schwartz (A) – Appleton, Wennberg, Marcus Johansson – Järnkrok, Geekie, B. Tanev – Donskoi, True, Donato. Hosté: S. Skinner (Koskinen) – Bouchard, Nurse (A), Ceci, Koekkoek, Barrie, Lagesson – Kassian, McDavid (C), Foegele – Yamamoto, Draisaitl (A), Brendan Perlini – D. Ryan, Sceviour, Benson. Rozhodčí McCauley, McIsaac – Kelly, Gibbons Stadion Climate Pledge Arena, Seattle

Výsledky NHL

Carolina - Los Angeles 5:1, Detroit - New Jersey 5:2, Philadelphia - Ottawa 4:3 v prodl., Dallas - Chicago 4:3 v prodl. Utkání Seattle - Edmonton 3:5. Utkání Vancouver - Toronto, Colorado - Tampa Bay, Minnesota - Florida, Montreal - Boston a Calgary - Columbus byla odložena.