Obrův náhlý konec: Bishopa zastavilo koleno. Byl u rozjezdu Tampy

Jeho fotka, kdy oslavuje postup do finále Stanley Cupu, visí zarámovaná v kanceláři trenéra Tampy Jona Coopera. Takovou dává kouč současných ligových šampionů váhu jeho úspěšnému angažmá v klubu. V roce 2013 si generální manažer Tampy Steve Yzerman pořídil novou jedničku, kterou tak zoufale hledal. Z Ottawy přivedl Bena Bishopa a odstartoval tím klubový přerod, který se zakončil tituly v posledních dvou play off.

„Jeho výměna byla základním stavebním kamenem této organizace při cestě za současnými úspěchy. Tak důležitý pro nás byl. Z kolonky dobrého týmu jsme poskočili do kolonky elitního týmu především díky Benovi,“ smekl před dvoumetrovým brankářem Cooper.

On sám k týmu přišel v roce 2013, tedy v roce, kdy klub angažoval i gólmanskou posilu.

V roce 2015 z toho bylo finále Stanley Cupu, o rok později finále konference. Jde o jasně nejúspěšnější část Bishopovy kariéry, jehož si na draftu vybralo St. Louis v roce 2005 z 85. pozice. „V těch letech byl jedním z gólmanů, kteří v útočnících vzbuzovali hrůzu,“ přidal se trenér brankářů Frantz Jean pro web The Athletic.

Kromě toho, že popostrčil současné šampiony správným směrem, pomohl také vychovat nejlepšího gólmana současnosti. „Kdybychom Bena neměli, Andrej Vasilevskij by byl na začátku kariéry v daleko horší situaci,“ shrnul Cooper.

Pragmatismus NHL je však neúprosný, a tak když se ruský medvěd v brankovišti naplno rozjel, Bishop musel pryč. A zamířil do Dallasu, kde se jeho pouť v pětatřiceti letech zakončila.

„Chci moc poděkovat všem spoluhráčům, především téhle partě z Dallasu. To vy jste udělali mou práci nezapomenutelnou, budete mi strašně chybět,“ soukal ze sebe Bishop s kapesníkem v ruce, se kterým si po každém druhém slově otíral slzy z očí. Tisková konference, kde svůj konec oznamoval, přinesla obrovské emoce.

I proto, že definitivní zamknutí lapačky a bruslí do skříně se nečekalo. Ano, Bishop poslední duel v NHL odchytal loni v srpnu a od té doby byl na listině dlouhodobě zraněných hráčů, ale 10. prosince se vrátil na led na farmě Stars. Výkon to byl víc než nepovedený, z 34 střel obdržel osm branek, nicméně po utkání zvědavým novinářům potvrzoval, že je vše v pořádku. „Bylo krásné být zase zpět,“ smál se.

Hned druhý den ale bylo všechno jinak.

„Už to nešlo, zraněné koleno mě dál nepustí, bylo by to jen horší. Kdybych byl forvardem, tak bych dnes mohl hrát, tam jde o jiný pohyb. Ale na pozici brankáře by se to neustále zhoršovalo,“ pokrčil smutně rameny. „Že je konec, mi ale došlo až ve chvíli, kdy mi začaly přicházet zprávy od lidí, které jsem neviděl třeba třináct let. Některé jsem neviděl od juniorských let. Tam člověku dojde, že je kariéra opravdu u konce,“ uzavřel životní etapu Bishop.

Brankáři s nejlepší úspěšností zákroků

(alespoň 200 zápasů)

1. Dominik Hašek (1990-2008) 92,2 %

Ken Dryden (1971-79) 92,2 %

3. Tuukka Rask (2007-) 92,1 %

Ben Bishop (2008-20) 92,1 %

Andrej Vasilevskij (2014-) 92,1 %