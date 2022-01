Mrazivé Winter Classic: - 21 stupňů, stromky z obýváků i vývar pro hráče

Hráči dostávali do lahví kuřecí vývar, na tribuny jste potřebovali vyhřívací ponožky na baterky. Winter Classic na baseballovém stadionu v Minneapolisu se hrálo při teplotě 21 stupňů pod nulou. Ale byla to dechberoucí jízda i scéna. Padlo deset gólů, St. Louis porazilo Minnesotu 6:4. Kolem hlavního hřiště jste viděli další kluziště, která se tvářila jako právě odhrnuté ledové plochy na jezeře. Atrapy jelenů? Jen se rozběhnout. „Jen my byli trapní,“ litoval domácí útočník Mats Zucarello.

Kde to jen trochu šlo, na tribunách jste našli dooranžova rozpálené lampy se sálavým teplem. Nejmrazivější venkovní zápas v NHL nastavil kruté podmínky, začalo se při teplotě 21 pod nulou. Stejně se na stadion narvalo přes 38 tisíc fans.

Jasně, vždyť Minnesota je v USA „hokejový stát“. Zamrzlá jezera, rybníky, venkovní kluziště v každé čtvrti, v každém malém městě a na nich kluci i dospělí na bruslích. Tohle je Minnesota. Tak jdeme hrát hokej!

Mráz byl jen drobnost, která neodradí. Na tribunách baseballového stadionu měli na sobě fans termoprádlo, choulili se do spacáků, dek, donesli si hřejivé ponožky na baterky. „Díval jsem se přes rameno, jestli tam nebude někde lední medvěd. Taková byla zima,“ s úsměvem poznamenal útočník domácích Wild Marcus Foligno.

Jinak ale Minnesota na vtípky moc nebyla. „První dvě třetiny jsme byli trapní. Přijde sem skoro 40 tisíc lidí, mrznou a my hrajeme takhle?“ pěnil po zápase Mats Zuccarello. Po dvou třetinách vedlo St. Louis 6:2, ve vzduchu nebyl jen mráz, ale i průšvih. Wild nakonec stáhli na relativně přijatelných 4:6, když posledních 8 minut hráli bez brankáře.

Sledovat ale Winter Cllasic z obýváku bez vyhraněné klubové příslušnosti? Kochali jste se, bavili. Možná že to byl nejkouzelnější zápas pod širým nebem, jaký kdy NHL uspořádala. Tradiční novoroční bitva se odehrávala po dvanácté, měla rok pauzu kvůli covidu. Minulá sezona startovala až později, takže variantou B se tehdy stal zápas na břehu jezera Tahoe bez lidí mezi Bostonem a Philadelphií.

Winter Classic je svojí monstrózností jednou z nejdůležitějších událostí v sezoně, šance, kdy se NHL může blýsknout.

Když ji využije takhle? Celá scéna připomínala zamrzlé jezero, kde se odhrnulo osm hřišť pro hokej bez mantinelů, jedno velké pro NHL mezi nimi. Led pro zápas se musel ohřívat, aby se v mrazu neštípal. Kolem hřiště byly nastavené makety jelenů, rybáři, všechno odkazovalo na divočinu. A dokonce i hráči nastupovali na led skrz kulisu srubu.

Tady NHL jednu chvíli řešila detail: pozor, kamery by mohly vidět mezeru mezi stadionem a srubem. Tak se na poslední chvíli sháněly vánoční stromky. Po Vánocích to jde ovšem trochu bídně. Pomohla náhoda.

Rozhovor organizačního štábu zaslechl jeden ze zaměstnanců baseballového týmu Minnesota Twins a upozornil na to, že kolem fungují centra, kam obyvatelé po svátcích nosí své stromky. Liga do jednoho z nich zavolala, aby se podařilo sehnat větve. Tím pádem se na dekoraci Winter Classic podílely i stromky z obýváků obyvatel Minneapolisu. „Myslím, že snad nikde jinde neoslavují zimu tak, jako právě tady,“ usmíval se v rozhovoru pro The Athletic výkonný viceprezident NHL Steve Mayer.

Právě on má pořádání podobně obřích akcí na triku, technická produkce, soutěže, doprovodný program. Všechno jde za ním. Sám popisoval, jak se dělníci děsí, když se někde objeví. Skáčou do aut, dělají, že tam nejsou. Dbá na každý detail. Něco se postaví, on přijde a spustí: „Tohle bychom potřebovali posunout o dva metry doleva, tamto přestavět...“

Hrdinou zápasu se stal Jordan Kyrou, útočník St. Louis. Posbíral 4 body, čím stanovil rekord venkovních zápasů NHL. „Tenhle talentovaný kluk na velké scéně ukázal všem, co umí. Má skvělou střelu, úžasné dovednosti,“ vypočítával kouč Craig Berube. „Winter Classic je něco, co jako dítě sledujete a máte sny, že byste si tady taky třeba zahráli,“ pousmál se Kyrou. Vyšlo mu to.

Mimochodem, o pauzách dostávali hráči do klasických lahví na vodu kuřecí vývar, aby prohřáli tělo.

„Majitel klubu Craig Leipold tady vždycky chtěl Winter Classic. V Minnesotě jsme už jeden zápas pod širým nebem pořádali (Stadium Series v roce 2016 proti Chicago Blackhawks), ale on tady chtěl prostě mít Winter Classic,“ vyprávěl komisař NHL Gary Bettman. „Mysleli jsme si, že ho uspokojíme utkáním Stadium Series, ale on mi při něm řekl: Super. Miluju to a všichni si to užíváme. Ale kdy dostanu Winter Classic?“ Dočkal se. Stálo to za to.

