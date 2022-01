Blueline: Svědectví o Voráčkovi. Dohání Jágra, dalece přesahuje hokej

Stal se dvanáctým Čechem, který odehrál 1000 zápasů v NHL. Jakub Voráček se v dresu Columbusu přiřadil k legendám a nejen těm tuzemským. Jak se změnil od juniorských let? Proč se během pár let stal lídrem a kapitánem reprezentace? Proč má tak silné vazby na svou rodinu? Sportovní redaktor Jan Denemark si do nového pořadu deníku Sport pozval kolegu Zdeňka Jandu, který se s Voráčkem zná mnoho let. Díky tomu popsal povahu českého hokejisty, přidal několik osobních historek ze svých cest za moře, nebo odhalil, proč se Voráček otevřeně vyjadřuje k celospolečenským poměrům v České republice.