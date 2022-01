Nečas hvězdou duelu, pálil Kubalík i Chytil, Pastrňák u vítězné trefy

Hokejový útočník Filip Chytil pomohl v NHL vyrovnávacím gólem v 51. minutě k obratu New Yorku Rangers ve Philadelphii z 1:2 na konečných 3:2. Martin Nečas přispěl v den svých 23. narozenin gólem a asistencí k výhře hokejistů Caroliny 4:1 nad Vancouverem. Brankář Vítek Vaněček dovedl Washington 23 zákroky k vítězství 2:0 na ledě New York Islanders a vychytal první nulu v sezoně.

Dominik Kubalík zpečetil trefou do prázdné branky výhru Chicaga 3:0 nad Anaheimem. Na straně poražených zneškodnil Lukáš Dostál 33 z 35 střel. David Pastrňák asistoval u vítězné trefy Taylora Halla, který rozhodl o triumfu Bostonu nad Nashvillem 4:3 v prodloužení. Po přihrávce si připsali i Filip Hronek a Filip Zadina u vítězství Detroitu 4:0 nad Buffalem. Karel Vejmelka pustil pět gólů z 32 střel a nezabránil porážce Arizony 0:5 s Coloradem.

Chytil se mohl zapsat do střelecké listiny už v závěru úvodní třetiny, ale ze sólového úniku trefil za stavu 1:1 tyč. Gól padl až v 51. minutě, v níž vstřelil Cameron York svou první brankou v NHL a dostal Philadelphii poprvé v zápase do vedení. Trvalo ale jen 37 sekund, než Chytil po povedené souhře zakončoval na hranici brankoviště do prázdné branky. Český útočník skóroval poprvé od 9. prosince a připsal si čtvrtý gól sezony. O výhře Rangers rozhodl v 54. minutě Chris Kreider tečí.

Nečas zaznamenal oba body zkraje druhé třetiny, kdy Carolina odskočila z 1:1 na 3:1. Český reprezentant nejdříve zpoza branky zadovkou přihrál Andreji Svečnikovovi a ten pohotově posunul puk mezi kruhy na úspěšně zakončujícího Vincenta Trochecka. Ve 25. minutě rodák z Nového Města na Moravě vyřešil přečíslení střelou z kruhu a s pomocí odrazu od břevna se zapsal mezi střelce premiérově od 12. prosince a po sedmi utkáních.

Nečas, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu, prožil čtvrtý dvoubodový zápas v sezoně a celkově si polepšil na 21 bodů (8+13) ve 33 duelech. Navíc zaokrouhlil počet bodů v NHL na 100 (39+61), na něž potřeboval 158 zápasů.

Za Washington se v duelu s Islanders prosadili v páté minutě Tom Wilson a do prázdné branky při závěrečné power play domácích Alexandr Ovečkin. Pětadvacetiletý Vaněček, který chytal poprvé od 19. prosince, si připsal třetí čisté konto v NHL, z toho druhé proti Islanders. Z pozice čárového rozhodčího řídil souboj Libor Suchánek.

Dostál inkasoval ve svém druhém startu v NHL od začátku oba góly z rychlých protiútoků. Překonali jej ve 26. minutě Brandon Hagel a na začátku třetí třetiny Patrick Kane. Před úvodním gólem se blýskl v oslabení obranným zákrokem Jakub Galvas, který na brankové čáře zachytil puk. Výhru zpečetil v 57. minutě osmým gólem sezony Kubalík, který skóroval podruhé za sebou.

Vejmelka i přes pět inkasovaných gólů ještě Arizonu, druhý nejslabší tým soutěže, několikrát podržel. První dva góly obdržel z dorážek, další z přečíslení. Colorado zápas zlomilo v rozmezí 31. až 35. minuty, kdy odskočilo třemi góly na 4:0. Po třech bodech za shodnou bilanci 2+1 si připsali Nathan MacKinnon a Mikko Rantanen. Pavel Francouz kryl záda Darcymu Kuemperovi, jenž pochytal všech dvacet střel a připsal si první výhru sezony.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Leon Draisaitl 26 28 54 35 5 20 115 2. Alexandr Ovečkin 25 28 53 38 17 6 174 3. Connor McDavid 19 33 52 34 5 27 132 4. Jonathan Huberdeau 15 37 52 38 19 24 102 5. Nazem Kadri 15 34 49 32 15 36 107 6. Steven Stamkos 18 30 48 39 10 12 107 7. Mikko Rantanen 18 26 44 32 21 24 111 8. Kirill Kaprizov 14 29 43 33 15 12 116 9. Brad Marchand 20 22 42 30 6 51 95 10. Auston Matthews 25 15 40 33 6 10 151 Zobrazit celou tabulku

Výsledky NHL

Carolina - Vancouver 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky: 9. Aho, 22. Trocheck (Nečas), 25. Nečas, 45. Lorentz - 14. Horvat. Střely na branku: 33:31. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. A. Svečnikov, 3. Trocheck (všichni Carolina).

Boston - Nashville 4:3 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 4. C. Smith, 8. Reilly, 44. Marchand, 62. Hall (Pastrňák) - 15. Sissons, 28. Kunin, 47. Josi. Střely na branku: 44:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Hall, 2. Marchand (oba Boston), 3. Josi (Nashville).

New York Islanders - Washington 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Wilson, 60. Ovečkin. Střely na branku: 23:36. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas a z 23 střel neinkasoval. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Wilson (Washington), 2. Varlamov (Islanders), 3. Vaněček (Washington).

Florida - Columbus 9:2 (4:0, 2:0, 3:2)

Branky: 1. a 14. Verhaeghe, 33. a 48. Lundell, 3. Duclair, 10. Weegar, 23. Huberdeau, 44. S. Bennett, 51. Lomberg - 43. Nyquist, 51. Jenner. Střely na branku: 51:30. Diváci: 15.088. Hvězdy zápasu: 1. Weegar, 2. Ekblad, 3. Lundell (všichni Florida).

Detroit - Buffalo 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 9. Bertuzzi (Zadina), 20. Fabbri, 41. Raymond, 53. Rasmussen (Hronek). Střely na branku: 39:22. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Nedeljkovic, 3. D. Larkin (všichni Detroit).

Tampa Bay - Dallas 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Branky: 20. B. Point, 51. Colton, 60. Killorn - 14. Lindell. Střely na branku: 29:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Colton, 3. Vasilevskij (všichni Tampa Bay).

Philadelphia - NY Rangers 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Branky: 12. Lindblom, 51. York - 6. Zibanejad, 51. Chytil, 54. Kreider. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18.293. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (NY Rangers), 2. York (Philadelphia), 3. Fox (NY Rangers).

St. Louis - Toronto 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)

Branky: 4. a 24. R. O'Reilly, 26. Saad, 37. Thomas, 44. Mikkola - 6. Bunting, 8. Marner, 10. Tavares, 29. Liljegren, 52. Matthews, 57. Michejev. Střely na branku: 25:40. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Marner (Toronto), 2. R. O'Reilly (St. Louis), 3. Matthews (Toronto).

Chicago - Anaheim 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 26. Hagel, 45. P. Kane, 57. Kubalík. Střely na branku: 36:37. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:06 minuty, inkasoval dva góly z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 94,3 procenta. Diváci: 18.469. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Hagel, 3. Stillman (všichni Chicago).

Arizona - Colorado 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Branky: 14. a 60. MacKinnon, 31. a 35. Rantanen, 33. Kadri. Střely na branku: 20:32. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval pět gólů z 32 střel a úspěšnost zásahů měl 84,4 procenta. Diváci: 14.313. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon, 3. Kuemper (všichni Colorado).

Seattle - Los Angeles 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 31. Johansson - 25. a 60. Danault, 5. Kempe. Střely na branku: 18:22. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Petersen (Los Angeles), 2. Driedger, 3. Johansson (oba Seattle).

Edmonton - Ottawa 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Branky: 20. Kassian, 33. Yamamoto, 38. Perlini, 53. Nurse - 11. a 57. Norris, 43. Gaudette, 46. Formenton, 51. Zub, 60. Sanford. Střely na branku: 37:26. Diváci: 9150. Hvězdy zápasu: 1. Norris (Ottawa), 2. Nurse (Edmonton), 3. Formenton (Ottawa).

San Jose - Pittsburgh 1:2 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 8. Balcers - 11. Letang, 61. Guentzel. Střely na branku: 41:27. Diváci: 13.686. Hvězdy zápasu: 1. Domingue, 2. Guentzel (oba Pittsburgh), 3. Hill (San Jose).