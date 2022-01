Mizérie Edmontonu. Draisaitl vypěnil na tiskovce. Proč jsi tak na***ný?

Jde o jeden z největších paradoxů NHL. V Edmontonu se nachází dva jasně nejproduktivnější hráči soutěže posledních let, přesto tým sbírá jeden neúspěch za druhým. Dlouhodobě. Ani tato sezona není jiná, po nadějném začátku se výsledky překlopily do sérií proher. Okolí se už poněkolikáté ptá, co je špatně. „Musíme se zlepšit ve všem,“ pronesl Leon Draisaitl. Po nevinné odpovědi následovala slovní přestřelka s novinářem.

Od roku 2010 měl Edmonton čtyři první volby v draftu. Postupně do kádru přibyl Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins, Nail Jakupov a Connor McDavid. V organizaci dodnes působí už jen druhý a čtvrtý jmenovaný. Konečný účet za sledované období činí jednu jedinou výhru v sérii play off. V zámoří nenajdete celek, který by se, možná kromě Buffala, potácel v tak mizerné situaci, přestože mohl tolikrát volit v prvních místech na dražbě talentů.

Mnoho nadějí nepřináší ani probíhající ročník. V prvních dvou měsících přitom Oilers patřila sedmá příčka v soutěži, pak se však věci začaly otáčet špatným směrem. Současná situace? Šest bodů ztráty na play off, a dvanáct proher z posledních patnácti duelů. Mimořádně tristní bilance, pouze Montreal je na tom hůř. Na výsledcích se podepsalo i ligové „omikronové“ přerušení, nebo absence Connora McDavida, jenž vynechal dva duely pro pobyt na covid-protokolu.

Nejhorší týmové výsledky od počátku prosince: Montreal - 14 zápasů / 2 výhry / 7 bodů Edmonton - 15 zápasů / 3 výhry / 8 bodů Seattle - 16 zápasů / 3 výhry / 9 bodů New Jersey - 18 zápasů / 5 výher / 11 bodů Columbus - 16 zápasů / 5 výher / 11 bodů

Po posledním neúspěchu proti Ottawě, kdy tým ztratil dvougólové vedení a prohrál 4:6, už neudržel nervy Leon Draisaitl, druhý nejproduktivnější hráč soutěže. Po své odpovědi, že se tým musí zlepšit úplně ve všem, následoval dotaz reportéra Jima Mathesona, jestli nechce svá slova trochu rozvést. „Ne. Vy to můžete rozvést. Stejně víte všechno,“ doplnila viditelně naštvaná hvězda. Ve většině případů by zde krátký dialog skončil, tady však ne.

„Why are you so pissy,“ odvětil novinář, což lze volně přeložit jako „Proč jste tak nasraný.“ „Nejsem. Chtěl jste po mě odpověď, tak jsem vám ji dal,“ pálil Draisaitl. „Nebyla moc dobrá,“ opáčil Matheson. „OK,“ pokrčil německý centr rameny.

Po dalším dotazu, zda projevení jeho frustrace v posledním duelu, nebylo špatným příkladem a spíše to nepodpořilo soupeře, reagoval Draisaitl pouze ironickými slovy: „Ne, bylo to výborné.“ Poté tisková konference skončila. O rozpoložení kabiny Oilers vypovídá tato několikavteřinová diskuse mnohé.

Z lidského hlediska lze však forvardovi rozumět. Týmu se nedaří dlouhodobě, hráči nejsou stroje a dát najevo rozčílení v zápasech ke sportu patří. Nicméně zvolená slova na tiskové konferenci pouze zvedla už tak napjatou atmosféru.